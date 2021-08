Afganistaniin erikoistunut tutkija vertaa Suomen suojelusjoukkojen operaatiota Karhuryhmän tehtäviin.

Eduskunta hyväksyi perjantaina historiallisen suojausjoukko-operaation Afganistaniin, mutta turvallisuussyistä alueelle lähtevien sotilaiden taustoista on kerrottu vähän. Millaiseen ympäristöön he ovat päätymässä ja mitä vaaroja operaatio pitää sisällään?

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi torstaisessa infotilaisuudessa, että joukkojen toimintaympäristö on rajattu Kabulin lentokenttään ja sen välittömään läheisyyteen. Alueelliset olosuhteet tunteva tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista vahvistaa asian Ilta-Sanomille.

– Välitön läheisyys tarkoittaa lentokenttää, jossa on muurit ja portit. Välitön ei tarkoita esimerkiksi kaupunkia, Ruohomäki sanoo.

– Suomalaisjoukot avustavat evakuointiprosessissa ja käytännössä heillä ei ole mandaattia lähteä lentokentän ulkopuolelle, eikä oikeastaan edellytyksiäkään.

Afganistanissa paljon operoinut Ruohomäki korostaa, että paikalle lähetetyt suomalaisjoukot toimivat pikemminkin Karhuryhmän kaltaisissa tehtävissä kuin taistelukentällä. Puolustusvoimien lähettämisen taustalta löytyy pyrkimys yhteistyöhön alueella työskentelevien amerikkalaissotilaiden kanssa.

Lentokentän porteilla ongelmallisimmaksi on Ruohomäen mukaan osoittautunut evakuoitavien afgaanien erottaminen väkijoukosta. Muiden maiden afgaanitaustaiset kansalaiset hukkuvat pakoon pyrkiviin paikallisiin, jotka eivät ole oikeutettuja lentoihin.

– Portit ovat pullonkauloja, joista on tullut hyvinkin dramaattista kuvaa afgaanisiviilien tilanteista ja kohtaloista. Tässä tilanteessa tarvitaan apua identifioimaan, kuka on muun maan kansalainen. Suomen joukot tukevat ulkoministeriön tiimiä, joka tätä käytännössä hoitaa.

Miten Taleban suhtautuu suomalaisten joukkoihin alueella?

– Alueella operoi tällä hetkellä koko joukko muita maita: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia ja niin edelleen. Ei ole Talebanin poliittisen johdon intresseissä eskaloida tilannetta. He haluavat kansainvälistä hyväksyntää ja tietävät tasan tarkkaan, että maailman katse on nyt heidän käytöksessään.

Miten hyvin lentokenttä on turvattu? Onko mahdollista, että seulan läpi pääsee vaarallisia ryhmittymiä?

– Seula on hyvin tarkka, ja sinne tulevia ihmisiä tarkistetaan. Talebanin intresseissä ei ole lähettää sinne mitään itsemurhapommittajia. Todennäköisyys on hyvin pieni, vaikka mitään ei voi tietenkään poissulkea.

Entä Isisin kaltaiset kilpailevat ryhmät? Eikö heidän intresseissään olisi lietsoa kaaosta?

– Sitähän ei voi poissulkea. Toisaalta Talebanin tarkastuspisteitä on ympäri kaupunkia, ja hehän ovat keränneet afgaanisiviileiltä aseita pois. Näin tuleekin tehdä. Tulee olla väkivallan monopoli sen sijaan, että siellä olisi kaikenlaista kaiffaria heilumassa pyssyjen kanssa.

Millaiseen yhteistyöhön Suomen joukot Kabulissa osallistuvat?

– Siellähän on tietysti EU-maiden edustajia. Siellä vaihdetaan tilannekuvaa ja koordinoidaan. Tämä on aivan standard operating procedure.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (virh) kertoi eilen Talebanin pystyttämistä tiesuluista, joiden läpi kaikki eivät ole päässeet. Mikäli Suomen evakuoitaviin kuuluva henkilö asuu tiesulun toisella puolella, onko Suomen joukoilla mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Talebanin kanssa?

– Yhdysvallat on yhteydessä Talebaniin, ja muut ovat aika pitkälti tämän yhteistyön varassa. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan aina koordinaatiota. Mikään yksittäinen maa ei voi lähteä sooloilemaan, koska sellainen asettaa vaaraan koko isomman projektin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei torstain infotilaisuudessa osannut varmuudella sanoa, valmistuuko evakuointiprosessi elokuun loppuun mennessä. Miten Taleban reagoisi määräajan ylittäneeseen operaatioon?

– Lähtö- ja tulopäiviä ei tietenkään voi arvioida tällaisissa tilanteissa tarkasti etukäteen. Ikkuna toiminnalle on kuitenkin hyvin kapea, ja toimintaedellytykset vaikeutuvat koko ajan.

– Dohan sopimuksen mukaan Yhdysvaltain joukkojen piti alun perin vetäytyä jo keväällä. Talebanhan oli käärmeissään, että amerikkalaiset pettivät lupauksensa.

Turvallisuussyistä ulkoministeriö ja puolustusministeriö eivät suostuneet kertomaan tarkemmin suomalaisjoukkojen taustoista. Miten tyypillistä tämä tällaisissa operaatioissa on?

– Se on aivan ymmärrettävää. Totta kai henkilöiden taustat halutaan pitää yksityisinä. ISAF:n (Naton johtaman Afganistanin kriisinhallinta-operaation) aikana on jo ollut käytäntö, ettei edes ihmisten sukunimiä käytetä. Toimintaympäristö on vaikeutunut, eikä toimintaedellytyksiä haluta jatkossa vaarantaa.

KABULISSA on tähän mennessä ilmoittautunut yhteensä lähes 70 evakuointiapua tarvitsevaa Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa.

Tämän lisäksi Suomi on evakuoimassa noin 170 muuta henkilöä, jotka ovat paikallisia suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että puolustusvoimien arvion mukaan Kabuliin lähtevän joukon käytöstä aiheutuu enintään 792 000 euron kustannukset.