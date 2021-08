Englanti toimi ”koelaboratoriona” koko maailmalle, mitä rajoitusten purkuun tulee. Nyt, kun ”vapauden päivästä” on kulunut kuukausi, pystyy jättipurun ensivaikutuksia analysoimaan.

Kuukausi sitten Englannissa luovuttiin lähes kaikista koronarajoituksista. 19. heinäkuuta luovuttiin kerralla laajasta maskipakosta, etätyösuosituksesta, turvaväleistä ja tapahtumien osallistujamäärien rajoittamisesta. Skotlanti ja Wales sen sijaan päättivät pitää rajoituksensa vielä osittain voimassa.

Raju ratkaisu sai osakseen paljon huomiota, ja mielipiteitä kuultiin niin puolesta kuin vastaan. Kansalaiset riemuitsivat, asiantuntijat olivat kauhuissaan. Pääministeri Boris Johnson perusteli päätöstä rokotuskattavuudella. Aikuisväestöstä kaksi kolmasosaa oli tuolloin saanut molemmat rokoteannokset.

– Jos emme tee sitä nyt, meidän pitää kysyä itseltämme, milloin me koskaan teemme sen? Johnson sanoi tuolloin Reutersin mukaan.

Englanti toimi ”koelaboratoriona” koko maailmalle, mitä rajoitusten purkuun tulee. Nyt, kun ”vapauden päivästä” on kulunut kuukausi, pystyy jättipurun ensivaikutuksia analysoimaan. CNN:n selvityksen mukaan tuloksissa näkyy, että rokotukset tehoavat, mutta päätöksellä on myös ollut hintansa.

Englannissa otettiin ilo irti ”vapauden päivänä” 19. heinäkuuta, kun suurimmasta osasta rajoituksia luovuttiin.

Bathin yliopiston matemaattis-biologisen keskuksen varajohtaja Kit Yates sanoo CNN:lle, että päätös yhteiskunnan uudelleenavaamisesta on kaukana menestyksekkäästä.

Koronaan kuolee Britanniassa nyt keskimäärin 90 henkilöä päivässä, mikä on kaukana 1 300 kuoleman huippuluvuista, mutta Yatesin mukaan silti tarpeettoman korkea.

– Karkeasti 800 koronapotilasta joutuu yhä sairaalaan päivittäin, joten Britannian julkinen terveydenhuolto on jälleen kerran paineen alla ja kykenemätön hoitamaan kiireettömiä potilaita vaadittavalla tasolla, Yates sanoo.

Rutiinitoimenpiteitä jonottavien henkilöiden määrä on tällä hetkellä Britanniassa 5,5 miljoonaa, kun se helmikuussa 2020 oli 4,4 miljoonaa. Yatesin mukaan terveydenhuollon vajaasta kapasiteetista johtuen monet ihmiset jäävät vaille hoitoa, joka voisi pelastaa heidän henkensä.

– Yksi opetus, jonka toivon muiden maiden tästä saavan on, että rokotteet eivät ole oikotie onneen, Yates sanoo.

– Niillä on suuri vaikutus, mutta taudin hillitsemiseksi tarvitaan muitakin toimenpiteitä, kuten esimerkiksi maskipakko julkisissa sisätiloissa, kunnollinen ilmanvaihto kouluissa ja työpaikoilla, tehokas testaus ja jäljitystyö sekä tartunnan saaneiden eristäminen, hän jatkaa.

Kun rajoituksista luovuttiin, tartuntamäärissä tapahtui yllättäen lasku. Pian tartunnat lähtivät kuitenkin uudelleen nousuun.

Epidemiologit odottivat, että rajoitusten purku johtaisi tartuntojen nousuun. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ainakaan välittömästi.

Tartuntojen määrä nousi juuri ennen rajoitusten purkua, mutta laski parin viikon ajan purun jälkeen. Odottamaton lasku johtui todennäköisesti siitä, etteivät ihmisten väliset kontaktit lisääntyneet niin nopeasti kuin jotkut odottivat. Myös 11. heinäkuuta päättyneiden jalkapallon EM-kisojen, jotka aiheuttivat tartunnoissa selvän kasvun, uskotaan vaikuttaneen ”vapaudenpäivää” seuranneisiin tartuntamääriin.

Edinburghin yliopiston epidemiologian professori Mark Woolhousen mukaan Britannia on rajoitusten purusta huolimatta hyvin erilainen maa kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

– Työpaikkani on yhä käytännössä autio. On selvää, etteivät ihmiset käyttäydy samalla tavalla kuin ennen pandemiaa, Woolhouse sanoo.

”Vapauden päivää” edeltänyt tartuntamäärien nousu johti suureen määrään karanteeneja, kun ihmiset olivat altistuneet virukselle. CNN:n mukaan heinäkuussa yli kaksi miljoonaa ihmistä sai altistumisilmoituksen maassa käytössä olevan tartunnanjäljityssovelluksen kautta. Tämän lisäksi koulujen kesälomat alkoivat Englannissa 16. heinäkuuta.

Lontoon yliopiston kliinisten operaatioiden tutkimuskeskuksen johtajan Christina Pagelin mukaan on selvää, että kouluilla oli taudin kokonaiskuvassa merkittävä vaikutus. Hänen mukaansa tartuntamäärät lasten keskuudessa ovat puolittuneet joka viikko loman alusta lähtien.

Vaikka tartuntamäärät laskivat ensimmäisten viikkojen ajan ”vapauden päivän” jälkeen, ovat ne lähteneet jälleen nousuun. Kahden viimeisen viikon aikana aikuisten tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

– Nousu on suurempaa kuin luvuista käy ilmi, koska ne ikään kuin piiloutuvat lasten vähentyneiden tartuntatapausten taakse, Pagel sanoo.

Pagel pitää suuntaa huolestuttavana, koska heinä- ja elokuu ovat kuukausia, jolloin pitäisi olla helpompaa pitää tartunnat kurissa. Hänen mukaansa Britannia on yhä tilanteessa, jossa tartuntamäärät ovat suuria ja oireet rajuja.

– Hieman pelottaa, mitä tapahtuu kun koulut alkavat taas syyskuussa, Pagel sanoo.

Britannian koko väestön rokotuskattavuus on noin 60 prosenttia. Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on nousussa, mutta rokotukset hillitsevät sitä.

Vaikka sairaalahoitoon johtavien tartuntojen määrä on nousussa, on sairaalahoitoa tarvitsevien suhde kaikkiin tartunnan saaneisiin pienempi kuin aiemmin. Tämä on asiantuntijoiden mukaan rokotusten ansiota.

– Tammikuussa, ennen kuin rokotusohjelma oli päässyt täyteen vauhtiinsa, jopa 10 prosenttia tapauksista johti sairaalahoitoon. Nyt luku on kahden ja kolmen prosentin välillä. Rokotteilla on valtava vaikutus, Kit Yates Bathin yliopistosta sanoo.

Rokotuskattavuuden merkityksen puolesta puhuvat myös tilastot. Britanniassa 60 prosenttia väestöstä on täysin rokotettu, kun taas Yhdysvalloissa vastaava luku on 51 prosenttia. Vaikka prosenttiyksiköissä mitattuna ero on pieni, Yhdysvalloissa rokottamattomia vanhuksia on enemmän kuin Britanniassa.

– Yli 50-vuotiaista on Britanniassa rokotettu 90–95 prosenttia. Siinä on suuri ero. Meillä on paljon koronapotilaita sairaalassa, mutta luku ei ole lähellekään niin suuri kuin se voisi olla, Pagel sanoo.

Pagelin mukaan esimerkiksi Floridassa sairaalapotilaiden määrä on kestämättömällä tasolla. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että Floridassa iäkkäiden rokotuskattavuus on selvästi matalammalla tasolla. Vaikka yleinen rokotekattavuus on lähes samalla tasolla, on tilanne Yhdysvalloissa paljon huonompi, koska riskiryhmissä rokotteita on otettu vähemmän.

Floridan terveysviranomaisten mukaan osavaltiossa 60–64-vuotiaiden ikäluokassa 79 prosenttia on täysin rokotettuja ja yli 65-vuotiaista 86 prosenttia.