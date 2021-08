Reitti Turkin kautta Eurooppaan on tukittu ja muitakaan ei hirmuhallintoa pakenevilla afgaaneillaole. Tämä ei ole riemunaihe, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Afganistanin kriisi on ajanut ihmisvirrat pakoon maan sisällä ja sieltä pois.

Talebanin vallattua koko Afganistanin Euroopan on vallannut pelko pakolaistulvasta Turkin kautta. Se saattaa olla turha dystopia. Oikeaa ongelmaa, miljoonien hätää, tämä ei poista mihinkään.

Vuonna 2015 suuri joukko pakolaisia ja siirtolaisia siirtyi Eurooppaan lähinnä Turkin kautta. Keskeinen innostaja oli Saksan liittokansleri Angela Merkelin päätös pitää maan rajat auki tulijoille.

Nyt Merkel lupaa turvan vain Saksaa Afganistanissa auttaneille. Hänen mukaansa muille pitää varmistaa ”turvallinen olinpaikka Afganistanin ympäristössä”.

Merkelin mahdollinen seuraaja, kristillisdemokraattien kansleriehdokas Armin Laschet sanoi asian tiukemmin. Hänen mukaansa ”Saksa ei voi ottaa vastaan kaikkia, jotka ovat hädässä”.

Saksan pelko jaetaan Euroopassa niin hallituksissa kuin hysteriaa lähenevillä somepalstoilla. Isompiakin huolenaiheita voisi oikeasti olla.

Turkin rajat kiinni

On totta, että Turkin itsevaltias presidentti Recep Tayyip Erdogan on käyttänyt pakolaiskorttia. Vuoden 2015 jälkeen EU sai hänet hillitsemään ihmisten tuloa isolla rahalla.

Erdoganin ja Euroopan suhteet ovat silti tulehtuneet. Maaliskuussa 2020 Erdogan yritti painostaa EU:ta ilmoittamalla, että ei enää estä maassaan oleskelevia ulkomaalaisia lähtemästä turvapaikanhakuun unionin alueelle.

Reitti Turkista kulkee Kreikan kautta. Kreikka vastasi kovilla otteilla. Sen rajavartijat ampuivat varoituslaukauksia. Tulijoiden kumiveneitä hätisteltiin takaisin merelle. Syntyi tilanteita, jossa turkkilaiset ajoivat ihmisiä väkisin kohti Kreikkaa, josta heidät ajettiin takaisin.

Muutamassa päivässä tilanne oli ohi. Kreikkaa on syytetty kansainvälisiä sopimuksia rikkovista otteista sen jälkeenkin.

Jos pakolaiset pääsevät Kreikasta eteenpäin, heitä odottavat Kroatian EU-rajalla kovat otteet. Tie Eurooppaan on tukossa.

Viesti on mennyt Erdoganille perille. Lähialueen monien sotien jäljiltä Turkki on täynnä pakolaisia. Lisää ei haluta sinnekään.

Nyt Turkki rakentaa pikavauhtia lähes 300 kilometrin pituista estettä Iranin vastaiselle rajalleen. Sitä kautta afganistanilaiset tulisivat. BBC:n mukaan Turkki on jo aiemmin aidannut Syyrian vastaisen rajansa. Turkkilaisessa Hürriyet-lehdessä puolustusministeri Hulusi Akar kehuu Iranin esteen huipputeknillisiä valvontalaitteita.

Suuria pakolaisvirtoja tuskin hakeutuisi sotien raunioittamaan Pohjois-Irakiin ja Syyriaan.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on viime viikkoina kiusannut EU-naapureitaan päästämällä muista maista tulleita turvapaikanhakijoita näiden rajoille. Kysymys on kuitenkin suhteellisen pienistä ihmismääristä ja EU-naapurit vastaavat tiukoilla toimilla.

Afganistanin valtaville pakolaisjoukoille tämäkään ei ole tie Eurooppaan.

Ahdinko lähellä

Afganistanista paenneita on eniten Pakistanissa ja Iranissa. Näin on ollut jo 40 vuotta. Sotien kulun mukaan tulijat ja menijät ovat välillä voineet vaihtua.

Pakistanin suhde voittoisaan Talebaniin on skitsofreeninen. Maan tiedustelupalvelua syytetään koko liikkeen kummiksi. Afganistanin Talibanin korkeinta johtoa on piileskellyt Pakistanissa. Samaan aikaan maa tosin on käynyt sotaa omaa Taleban-liikettään vastaan.

Afganistanin Talebania pakenevat joutumaan miettimään moneen kertaan löytyykö Pakistanista turvaa.

Iranista on hyvin vaikea rakentaa turvallista paikkaa kenellekään. Maa on shiialainen teokratia, vaikka ei ehkä pärjääkään uskonkiihkossa sunnien Talebanille.

Iran on ydinohjelmaansa koskevan kiistan vuoksi Yhdysvaltain asettamassa taloussaarrossa. Se on koronaviruksen kaikkein pahimmin koettelemia maita.

Iranissa on totuttu huolehtimaan pakolaisista, mutta sen sietokyky on kovilla. Ongelmat ovat massiivisia verrattuina niihin, joita hyvinvoiva Eurooppa pelkää.

Euroopasta lupaillaan nyt apua Afganistanin lähialueille pakolaisten asuttamiseksi. On epäselvää, millaista tehokas apu voisi oikeasti olla.

Pakolaisleirien kurjuus voi olla yksi sytytin nykyistäkin paljon isommille kriiseille.

Oikea uhka on kaaos

Suurin uhka on leviävä kaaos, joka nielaisisi mukaansa koko alueen Välimereltä Intian rajalle. Siellä on mahdollisuus todelliseen suursotaan. Siihen sekoittuisi aineksia erilaisista uskonsodista kansanryhmien välisiin välienselvittelyihin ja ikivanhaan vallanhimoon.

Tällainen horjuttaisi koko maailmanjärjestystä ja koskettaisi Eurooppaa muutenkin kuin pelättyjen pakolaisvirtojen kautta.

Ongelma on nyt Afganistanin rajoilla. Vauraiden maiden pitää käyttää rahojaan sen hillitsemiseksi nyt. Myöhemmin hinta voi olla paljon kovempi.