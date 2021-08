Etelä-Ranskan maastopalossa kaksi kuolonuhria – tuhansien hehtaarien tulipalon sammutustyöt jatkuneet kolme päivää

Noin 5 000 hehtaarin alueen polttaneen tulipalon tieltä on paennut tuhansia paikallisia ja turisteja. Palo on lähellä suosittua lomakohdetta Saint-Tropezia.

Etelä-Ranskan Rivieran alueen päiviä jatkuneessa maastopalossa on todettu kaksi kuolonuhria, viranomaiset kertovat. Noin 5 000 hehtaarin alueen polttaneen tulipalon tieltä on paennut tuhansia paikallisia ja turisteja. Palo on lähellä suosittua lomakohdetta Saint-Tropezia.

Sadat sammuttajat työskentelivät keskiviikkona jo kolmatta päivää palon taltuttamisessa. Keskiviikkona palo levisi edelleen laajemmalle alueelle, mutta pelastuslaitoksen mukaan tulipaloa yllyttäneet tuulet ovat nyt laantuneet ja lämpötilat laskeneet.

Kuolonuhreista yhden ruumis oli niin pahoin palanut, etteivät viranomaiset voineet varmuudella sanoa edes vainajan sukupuolta. Läpeensä palaneesta talosta löytyneen kuolonuhrin epäillään olevan maanantaina kadonneeksi ilmoitettu nuori nainen. Toinen kuolonuhreista oli mies.

Palossa on lisäksi loukkaantunut lievästi 24 ihmistä, joista viisi ovat sammuttajia. Maastopalon arvioidaan saaneen alkunsa moottoritien pysähdyspaikalta noin 30 kilometriä Saint-Tropezista luoteeseen.

– Emme koskaan ole nähneet (maastopalon) leviävän tällaisella nopeudella, se on kolme tai neljä kertaa tavallista nopeampaa, kuvaili La Garde-Freinet'n kylän pormestari Thomas Dombry AFP:lle.

Kuumista ja kuivista kesistä tunnettu alue kokee säännöllisesti kausittaisia maastopaloja, mutta ilmastonmuutoksen myötä niiden yleisyyden arvioidaan kasvavan. Ranskan ohella vakavien maastopalojen kanssa ovat viime viikkoina painineet muun muassa Kreikka, Turkki ja Yhdysvaltojen Kalifornia.

Juttua päivitetty lisätiedoilla klo 3.12.