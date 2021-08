Presidentti Biden ABC:n televisiohaastattelussa: Kaaos oli väistämätöntä Yhdysvaltain jättäessä Afganistanin

Bidenin mukaan Yhdysvaltain sotilaat jäävät maahan siihen asti, että yhdysvaltalaiset on saatu evakuoitua.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut uutiskanava ABC Newsille antamassaan haastattelussa, että kaaos oli väistämätöntä Yhdysvaltain jättäessä Afganistanin 20 vuoden jälkeen.

– Ette siis usko, että tätä maasta lähtemistä olisi voitu hoitaa paremmin, että mitään virheitä olisi tehty? kysyi ABC:n toimittaja George Stephanopoulos presidentiltä.

– Ei, en usko että tätä olisi voitu hoitaa tavalla, jota jälkiviisaana katsoen (...) ajatus siitä, että jotenkin olisi ollut olemassa tapa lähteä ilman, että kaaosta syntyisi, en tiedä miten se olisi tapahtunut. En tiedä miten se olisi tapahtunut, Biden vastasi.

Maanantaina pitämässään puheessa Biden sanoi, ettei Yhdysvaltalaisten joukkojen tehtävänä Afganistanissa ollut koskaan kansakunnan rakentaminen, vaan terrorismin torjuminen, joka ei vaadi pysyvää sotilaallista läsnäoloa vieraassa maassa.

Biden toisti ABC:n haastattelussa myös puheessaan esittämän kantansa, että Yhdysvalloilla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin täysi vetäytyminen aikataulun mukaisesti tai lisäjoukkojen lähettäminen Afganistaniin.

– Katsos, George, se oli yksinkertainen valintatilanne (...) meidän piti päättää sitoudummeko lähtemään valitsemallamme aikataululla vai lähetämmekö tuntuvasti lisää joukkoja, Biden sanoi.

Haastattelussa Biden sanoi kuitenkin, että Yhdysvaltain sotilaat jäävät Afganistaniin siihen asti, että evakuointi on saatu päätökseensä, vaikka se tarkoittaisi alkuperäisestä elokuun lopun määräpäivästä lipsumista.

– Amerikkalaisten tulisi ymmärtää, että yritämme saada sen valmiiksi ennen elokuun 31. päivää, mutta jos Yhdysvaltain kansalaisia on jäljellä, jäämme siihen asti että kaikki on saatu ulos, Biden sanoi.

Biden on korostanut toistuvasti sitä, ettei hän suostu vierittämään vastuuta Afganistanin sodasta enää omalle seuraajalleen. Biden on neljäs Yhdysvaltain presidentti, jonka virkakaudella Yhdysvaltain joukkoja on ollut Afganistanissa.

Kyse oli ensimmäisestä presidentin antamasta haastattelusta Talebanin vallattua Afganistanin. Presidenttiä kritisoitiin aikaisemmin siitä, että Kabulin kohtalon ratkaisseena viikonloppuna hän oli lomalla poissa julkisuudesta. Biden keskeytti lomansa pitääkseen puheensa maanantaina.

Kiivainta keskustelua Yhdysvalloissa käydään nyt maan kansalaisten ja yhdysvaltalaisia auttaneiden afganistanilaisten evakuoinnista. Yhdysvallat kertoi tiistaina saaneensa evakuoitua 3 200 ihmistä.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö ja puolustusministeriö ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja evakuoitavien pääsystä Kabulin lentoasemalle, kertoo uutiskanava CNN.

Kabulista Qatariin matkannut Yhdysvaltain evakuointikone oli täyteen ahdettu sunnuntaina.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain Kabulin-lähetystö lähetti keskiviikkona Yhdysvaltain kansalaisille viestin, jonka mukaan turvallista pääsyä lentoasemalle ei voida taata.

Apulaisulkoministeri Wendy Sherman kertoi puolestaan saaneensa raportteja, joiden mukaan äärijärjestö Taleban on estänyt afganistanilaisia pääsemästä lentoasemalle.

Puolustusministeriön edustaja kenraali Mark Milley taas kertoi, että Taleban on taannut Yhdysvaltojen kansalaisille turvallisen pääsyn Kabulin lentoasemalle.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Lloyd Austin sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että Talebanin komentajien kanssa on avoin viestintäyhteys "kuten pitääkin".