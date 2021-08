Verenhimoisia viestejä lähettänyt mystinen Taleban-johtaja paljasti viimein kasvonsa – yhtä häneen liittyvää kysymystä on pohdittu jo vuosien ajan

Talebanin tiedottajan henkilöllisyys on ollut yli kymmenen vuoden ajan mysteeri.

Ääri-islamistinen Taleban näytti tiistaina uudella tavalla kasvonsa, kun se piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa, jossa puhui järjestön tiedottaja Zabihullah Mujahid.

Hän esiintyi rauhallisena ja vakuutti Talebanin kohtelevan naisia hyvin ”meidän raamiemme mukaisesti” ja armahtavan sitä vastaan taistelleet. Yllään hänellä oli Taleban-taistelijoille tyypillinen turbaani ja perinteiset vaatteet. Leukaa koristi tukeva parta.

– Vihamielisyydet ovat päättyneet. Emme halua minkäänlaisia ulkopuolisia tai sisäisiä vihollisia, hän väitti.

– Muilla mailla on erilaisia lähestymistapoja, sääntöjä ja säädöksiä. Afgaaneilla on oikeus omiin sääntöihinsä ja säädöksiinsä, jotka sopivat meidän arvoihimme, hän sanoi.

Zabihullah Mujahid keskellä kättelemässä Kabulissa tiedotustilaisuudessa.

BBC:n toimittaja Yalda Hakim kertoo yllättyneensä nähdessään miehen, jonka kanssa hän on puhunut puhelimessa yli vuosikymmenen ajan. Verenhimoiset puhelimella välitetyt viestit ja ”kovan luokan islamistiset tekstit” olivat vaihtuneet täysin toisenlaisiin sanomiin.

– Vuosien ajan hän on lähettänyt näitä verenhimoisia tiedotteita ja nyt hän on yhtäkkiä rauhaa rakastava? Vaikea sovittaa näitä ajatuksia yhteen, hän kommentoi BBC:llä.

Hän istui BBC:n mukaan tiedotustilaisuudessa Afganistanin media- ja tiedotuskeskuksen johtaja Dawa Khan Menapalin tuolilla. Mujahid kertoi kuukausi sitten järjestön tappaneen miehen erikoisiskussa.

Zabihullah Mujahidin henkilöllisyys on mietityttänyt kirjeenvaihtajia jo pitkään.

BBC:n kirjeenvaihtajaosaston päällikkö Lyse Doucet kertoo, että vuosikausien ajan on pohdittu, onko Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid yksi ihminen vaiko useamman ihmisen käyttämä tekaistu nimi. ”Zabihullah Mujahidin” kanssa on puhuttu yli kymmenen vuoden ajan puhelimessa, ja tiistaina Kabulissa puhumassa nähty mies näytti nuorelta ollakseen edustanut järjestöä niin pitkään.

– Vuosien ajan on ollut spekulaatioita siitä, onko se tekaistu nimi, että onko olemassa useita ”Zabihullaheja”, jotka vuorottelivat. Nyt olemme tietysti hyväksymässä, että tämä on se oikea Zabihullah Mujahid. Ehkä hän ei ole, Doucet sanoo BBC:llä.

Doucetin mukaan tällainen mysteeri kuuluu Talebanin käyttäytymismalliin.

TalEbanin ylin johtaja on mullah Hibatullah Akhundzada, jota alaiset ja kannattajat kutsuvat häntä nimellä ”uskollisten emiiri”. Hänellä on viimeinen sana uskonnollisista, poliittisista ja sotilaallisista asioista. Hänen varamiehensä on Sirahuddin Haqqani.

Mahdollinen Afganistanin seuraava presidentti on mullah Abdul Ghani Baradar, joka on edustanut Talebania järjestön toimistossa Qatarissa, jossa järjestö on ollut maanpaossa.