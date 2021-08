Näin johtavat maat, EU ja Nato ovat vastanneet Talebanin valtaan

EU-maiden ulkoministerit kokoontuivat keskustelemaan uudesta hallinnosta tiistaina.

Afganistanin salamannopea luisuminen ääriliike Talebanin haltuun aiheutti maailmalla laajaa tyrmistystä, ja nyt valtionjohdot ja liittoumat pohtivat kuumeisesti suhtautumistaan uuteen hallintoon.

Kansainvälisen suurennuslasin alla on ollut supervalta Yhdysvallat, jonka joukkojen vetäydyttyä vallankumouksellisten rynnistys kohti Kabulia alkoi. Britannian yleisradio BBC kertoo hallinnon edustajien todenneen, ettei Yhdysvallat tule tunnustamaan väkivalloin valtaan noussutta ääriliikettä Afganistanin viralliseksi hallitukseksi.

Yhdysvallat on kuitenkin viestinyt Talebanin kanssa aktiivisesti turvatakseen amerikkalaisten ja maan afgaaniliittolaisten turvallisen poistumisen Afganistanista.

Euroopan unioni on ollut tekemisissä Talebanin kanssa toimittaakseen Afganistanin kansalaisille humanitaarista tukea. EU-maiden ulkoministerit keskustelivat maan tilanteesta tiistaina. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on sanonut, että EU:n on keskusteltava Talebanin kanssa. Borrelin mukaan tämä on välttämätöntä liikkeen selviydyttyä sodasta voittajana.

Britannian pääministeri Boris Johnson on toivonut läntisten liittolaisten hakevan Afganistaniin yhteisiä ratkaisuja YK:n ja Naton avulla. Uutistoimisto Reutersin mukaan Johnson esitti sunnuntaina toiveen, ettei yksikään maa tunnustaisi itsenäisesti Talebania maan hallitukseksi. Ulkoministeri Dominic Raab on kertonut kuningaskunnan lisäävän humanitaarista apua Afganistaniin peräti 10 prosentilla.

Kanadan pääministeri Justein Trudeau totesi tiistaina, ettei Kanada ole aikeissa tunnustaa uutta Taleban-hallintoa. Trudeau huomautti Kanadan lain luokittelevan Talebanin terrroristijärjestöksi.

– He ovat kaapanneet vallan ja syrjäyttäneet asianmukaisesti valitun demokraattisen hallituksen voimalla, Trudeau sanoi televisiokanava CTV:n mukaan.

Sotilasliitto Nato on keskeyttänyt vallanvaihdoksen myötä kaiken apunsa Afganistaniin. Pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tuen voivan jatkua, mikäli maahan syntyy eri väestöryhmät huomioon ottava hallitus.

YK:n turvallisuusneuvosto keskusteli Afganistanin tilanteesta maanantaina New Yorkin päämajassa. Reutersin mukaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut yhteistyöjärjestön turvallisuusneuvostoa käyttämään kaikkia käytössään olevia työkaluja tukahduttaakseen ”globaalin terrorismin uhan” ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen Afganistanissa.

Monista muista maista poiketen Venäjä ei ole sulkenut Kabulin-suurlähetystöään. Venäjän ulkoministeriön virkamies Zamir Kabulov ilmoitti aiemmin moskovalaisen radioaseman haastattelussa, että Venäjän Afganistanin-suurlähettiläällä oli tiistaina tapaaminen Talebanin turvallisuuskoordinaattorin kanssa.

Kabulissa on jatkunut myös Kiinan suurlähetystön toiminta. Brittilehti Guardianin mukaan Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying on sanonut Pekingin jatkavan hyviä ja ystävällisiä suhteitaan Afganistanin kanssa mutta toivovan, että Taleban torjuu terrorismia ja rikoksia mahdollistaakseen kansalaisille rauhalliset olot ja maan jälleenrakennuksen.

Pakistanin informaatioministeri sanoi tiistaina maan tekevän päätöksensä uuden hallituksen tunnustamisesta vasta konsultoituaan alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

BBC:n mukaan asiantuntijat uskovat Islamabadin kuitenkin siunaavan islamistihallinnon, kuten aiemmin vuonna 1999. Pakistanin alueellinen kilpailija Intia on ollut uudesta hallinnosta toistaiseksi vaitonainen. Maan ilmavoimien alus evakuoi Kabulista tiistaina reilut 170 ihmistä.