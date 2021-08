Kommentti: Kuka uskoo Talebania?

Afganistanissa 20 vuoden tauon jälkeen vallankahvaan tarttunut Taleban vakuuttaa uudistuneensa. On monta hyvää syytä olla uskomatta sen väitteitä, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaantoimittaja Anna Nuutinen.

Afganistanissa ja maailmalla odotetaan nyt pelonsekaisissa tunnelmissa, minkälaista arkea maassa tullaan elämään äärijärjestö Talebanin vallan alla. Tiistaina ensimmäisessä Kabulin valtaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessaan Taleban vakuutteli tiedottajansa Zabihullah Mujahidin suulla, että huolet naisten asemasta, ihmisoikeuksista, terroristien suojelusta ja vastustajien vainoamisesta olisivat turhia.

Mujahid painotti naisten pysyvän aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Opiskelu ja työnteko sallittaisiin naisille ja tytöille, tosin Talebanin ”raamien puitteissa”.

Arvonsa konservatiivisesta ääri-islamistisesta ideologiasta ammentava Taleban haluaa nyt tarjoilla itsensä maailmalle uudistuneena versiona. Mujahid kuvasi Talebanin läpikäymää muutosta ”evolutiiviseksi prosessiksi”, jonka myötä liikkeen ”kokemus, kypsyys ja visio” ovat kehittyneet valtavasti sitten sen edellisen, vuonna 2001 päättyneen hirmuhallinnon.

Uudistumisen taustalla on logiikkaa, sillä nykymaailmassa valtion on vaikea pärjätä taloudellisesti sulkeutumalla ulkomaailmalta. Kysykää vaikka Kim Jong-unilta.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid puhui lehdistötilaisuudessa tiistaina.

On siis parempi kohdella kansalaisia hyvin, jotta pysytään jonkinlaisissa väleissä kansainvälisen yhteisön kanssa.

Etenkin sosiaalisessa mediassa on pantu merkille varovaisia signaaleja, jotka tukevat Talebanin väitteitä. Moni paikallinen kertoi nähneensä, kuinka nuoret miehet ottivat yhteiskuvia Kabulin kaduilla partioivien Taleban-taistelijoiden kanssa, eikä näitä näyttänyt häiritsevän kuvaamisen lisäksi myöskään nuorukaisten tatuoinnit ja länsimainen tyyli.

Uutiskanava Tolo News käynnisti tiistaina jälleen naispuolisten ankkuriensa vetämät lähetykset, eikä kukaan estänyt heitä haastattelemasta myöskään Talebanin edustajaa studiossa.

Ihmiset pyrkivät kaikin keinoin Kabulin lentokentälle maanantaina, kun Taleban valtasi kaupungin.

On normaalia uskoa ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää. Myös Suomen sosiaalisessa mediassa on näkynyt kommentteja, joissa Talebanin lupauksia on pidetty merkkinä siitä, että hyvä elämä on mahdollista Afganistanissa kaikille myös vallanvaihdon jälkeen.

On kuitenkin myös monta hyvää syytä siihen, miksi Talebanin lupauksiin suhtaudutaan edelleen syvällä varauksella sekä Afganistanissa että sen ulkopuolella. Etenkin aikuisemmalla väellä 20 vuoden takainen painajainen on edelleen tuoreessa muistissa.

Naistoimittaja saattoi haastatella Talebanin edustajaa televisiossa, mutta vain paria päivää aiemmin kaksi muuta naistoimittajaa saivat CNN:n mukaan kotiovelleen vähemmän ystävällisiä Taleban-vieraita. Perheidensä turvallisuudesta huolestuneiden naisten kerrottiin olleen “psykologisesti järkyttyneitä” vierailun jälkeen.

Talebanin aiemmin valtaamista maakunnista kantautuu lukuisia tarinoita, joiden perusteella järjestö näyttää puhuvan yhtä ja tekevän toista. Kabul saattaa olla Talebanin näyteikkuna maailmalle, mutta muualla maassa naisia on käsketty eri lähteiden mukaan lopettamaan työnsä ja kohdeltu kaltoin samaan malliin kuin vuosituhannen vaihteessa.

Puhutaan myös katoamisista, kuolemaan johtaneista pahoinpitelyistä sekä vain 12-vuotiaiden tyttöjen pakottamisesta taistelijoiden vaimoiksi. Myös tiedottaja Mujahid vältteli vastaamasta suoraan toimittajien tarkentaviin lisäkysymyksiin naisten roolista työelämässä.

Näkyvimpiä Talebanin vaatimuksia on ollut naisten äärimmäisen peittävä pukeutuminen.

Eikä tilanne ole miestenkään kannalta yksinkertainen. Afganistanissa toimivan itsenäisen ihmisoikeuskomission heinäkuussa julkaiseman raportin mukaan Taleban on määrännyt muun muassa opiskelijoita ja opettajia kasvattamaan parrat ja pukeutumaan turbaaniin.

Vaikka Taleban vakuutti ”armahtaneensa” kaikki entiset vihollisensa, sen kerrotaan silti kiertelevän kyselemässä heidän peräänsä kotiovilla. Muun muassa sunnuntaina maasta täpärästi paennut keskuspankin johtaja Ajmal Ahmady on kertonut saaneensa viestin, jonka mukaan Taleban oli käynyt etsimässä häntä.

Kauhunsekaisista tunnelmista ja epäluulosta kertovat myös lukuisat viestit, joita Afganistanissa olevat ovat viime päivinä lähettäneet ulkomailla oleville sukulaisilleen ja ystävilleen. Koulutodistuksia poltetaan kiihtyvällä tahdilla, jotta Taleban ei pääsisi jyvälle naisten koulutustasosta.

Taleban on saanut Kabulin täysin haltuunsa. Aika näyttää, mitä se tarkoittaa tavallisille kansalaisille.

Joidenkin arvioiden mukaan Talebanin ”lempeys” saattaa olla lyhytaikaista silmänlumetta, joka karisee oitis, kun se on saanut haltuunsa viimeisenkin palan Afganistania – edelleen yhdysvaltalaisten kontrollissa olevan Kabulin lentoaseman. Jää nähtäväksi.

Olisi hienoa, jos Taleban todella kohtelisi siviilejä sillä suojelevalla ja sallivalla asenteella, jota se pyrki median edessä korostamaan. Se antaisi tilaa hengittää myös niille kansalaisille, jotka kokevat olonsa todella uhatuiksi.

On kuitenkin todella vaikea uskoa, että kansalaisten hyvinvoinnista olisi kiinnostunut pätkääkään järjestö, joka vielä vähän aikaa sitten murhasi harva se päivä samoja siviilejä moskeijoihin, julkisiin rakennuksiin, kouluihin ja toreille tehdyillä terrori-iskuilla.