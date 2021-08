Afganistania johtaa nyt äärivanhoillinen islamistiliike Taleban. IS esittelee seuraavassa Talebanin taustat, johtajat ja kytkökset.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin viime sunnuntaina vallannut Taleban on kovan kokeen edessä. Pystyykö liike hallitsemaan 2020-luvun Afganistania 600-luvun islamilaisten oppien ja ikiaikaisten heimoperinteiden avulla?

Aivan noin yksioikoinen kysymyksenasettelu ei vastaa enää todellisuutta. Asiantuntijoiden mukaan Taleban on jonkin verran muuttunut sen edellisestä valtakaudesta 1990-luvulla.

IS esittelee seuraavassa liikettä ja sen taustoja.

1. Onko Taleban jihadistinen liike?

Talebanin ilme on erilainen kuin 1990-luvulla. Liike hyväksyy television ja sosiaalisen median niiden propaganda-arvon vuoksi. Monien nuorempien talebanien kerrotaan myös hyväksyvän tyttöjen koulunkäynnin.

Perustaltaan Taleban on äärikonservatiivinen, sharia-lakia tiukasti tulkitseva islamistinen liike. Se pyrkii puhdasoppisuuteen ja sijoittuu henkisesti lähelle wahhabilaisuutta – suuntausta, joka katsoo tehtäväkseen islamin palauttamisen juurilleen. Wahhabilaisuus on Saudi-Arabian valtionuskonto.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan luokittele Talebania jihadistiseksi. Mutta mitä on jihadismi? Käsite on vaikeasti määriteltävissä.

Terrorismin tutkijoiden Leena Malkin ja Juha Saarisen mukaan jihadismi eroaa islamismista siinä, että islamistit pääsääntöisesti hyväksyvät valtioiden ja kansainvälisen poliittisen järjestelmän legitimiteetin. Jihadistit taas kiistävät uskonnollisin perustein jyrkästi molempien oikeutuksen.

Esimerkkeinä islamistisista järjestöistä ovat Talebanin lisäksi muun muassa Hamas ja Hizbollah. Jihadistisia järjestöjä puolestaan ovat esimerkiksi al-Qaida ja Isis.

2. Kuka johtaa Afganistania?

Talebanin ylin johtaja on mullah Hibatullah Akhundzada. Alaiset ja kannattajat kutsuvat häntä kunnianimellä ”uskollisten emiiri”. Akhundzadalla on viimeinen sana, kun Taleban tekee päätöksiä uskonnollisista, poliittisista ja sotilaallisista asioista. Hänen varamiehensä on Sirahuddin Haqqani.

Mullah Hibatullah Akhundzada on Talebanin korkein johtaja.

Mahdollinen Afganistanin seuraava presidentti on mullah Abdul Ghani Baradar, joka on edustanut Talebania järjestön toimistossa Qatarissa. Baradar toimii aktiivisesti, jotta Talebanin hallinto saisi mahdollisimman monen valtion tunnustuksen.

Baradar esiintyi maltillisesti viime sunnuntaina. Hänen mukaansa järjestön pitäisi osoittaa nöyryyttä Jumalan edessä.

– Kysymys on nyt siitä, kuinka voimme palvella ja turvata omaa kansaamme ja varmistaa parhaan kykymme mukaan sen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin, Baradar sanoi.

Maltillinen esiintyminen on kuitenkin vain kulissia. Taleban on jo ryhtynyt teloituksiin, kostotoimiin ja hirmutekoihin aiemmin keväällä ja kesällä valtaamissaan maakunnissa.

Abdul Ghani Baradar on edustanut Talebania järjestön toimistossa Qatarissa.

Osa Talebanin johdosta on istunut Yhdysvaltain vankilassa Guantanamossa. Qatarissa työskennellyt Taleban-johtaja Khairullah Khairkwa vapautettiin Guantanamosta vuonna 2014. Vapautuspäätöksen teki presidentti Barack Obama vankienvaihdon yhteydessä. Khairkwan roolin kerrotaan olleen merkittävä, kun Taleban yhdisti voimansa presidentti Ashraf Ghanin kukistamiseksi.

3. Mikä on Talebanin julistama ”islamilainen emiraatti”?

Taleban johti Afganistania vuosina 1996-2001 ja julisti maan islamilaiseksi emiraatiksi. Taleban ei kuitenkaan ehtinyt saada emiraatin perustuslakia valmiiksi, kun hallinto kukistui Yhdysvaltain ja Pohjoisen liiton hyökkäyksessä.

Taleban on ottanut mallia hallintojärjestelmäänsä muun muassa Iranista. Teokraattisesti hallittu Iran on presidentin johtama tasavalta, mutta korkeinta valtaa käyttää hengellinen johtaja.

Emiraatin paluu Afganistaniin nähtiin sunnuntaina, kun Taleban valtasi Kabulin. Ei ole kuitenkaan varmaa, ryhtyykö Taleban rakentamaan hallintoa emiraatin vanhan perustuslakiluonnoksen mukaisesti.

Emiraatin lippu on valkoinen, ja siihen on kirjoitettu islamin uskontunnustus: ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen lähettiläänsä".

4. Millainen organisaatio Talebanilla on?

Perustuslakiluonnoksen mukaan emiraatin korkein päättävä elin on islamilainen neuvosto, joka nimittää valtionpäämiehen. Hallitus eli ministerineuvosto raportoi islamilaiselle neuvostolle. Islamilaista neuvostoa ei nimitetä demokraattisin vaalein, vaan se koostuu järjestön vanhimmista johtajista.

Taleban on siirtynyt ”uskollisten emiirin” yksinvaltiudesta kohti kollegiaalista hallintoa. Mullah Akhundzudan on haettava keskeisiin päätöksiin islamilaisen neuvoston tuki.

Ylimmän johdon alapuolella toimii useita valiokuntia tai komiteoita, joilla on selkeä työnjako. Ne hoitavat muun muassa sotilaallisia ja poliittisia asioita sekä vastaavat tiedustelusta ja taloudenpidosta.

5. Mistä Taleban saa rahansa?

Talebanin ”rahaministerinä” toimiva mullah Mohammed Jaqub on viime vuosina johtanut liiketoimintaa, joka perustuu laittomaan huumekauppaan, kaivosteollisuuteen ja vientikauppaan, kertoo Radio Free Europe / Radio Libertyn haltuunsa saama Nato-raportti.

Puolustusliiton tietojen mukaan Talebanin liiketoiminta tuotti järjestölle 1,6 miljardia dollaria maaliskuuhun 2020 päättyneellä yhden vuoden tilijaksolla. Näiden tietojen valossa Taleban on pitkälti omavarainen. Aseita, ammuksia ja varusteita se on vallannut hallituksen turvallisuusjoukoilta, jotka saivat niitä länsimailta.

6. Mitkä ovat Talebanin yhteydet terroristijärjestöihin?

Helmikuun 2020 Dohan rauhansopimuksessa Yhdysvaltain kanssa Taleban sitoutui estämään kansainvälisen terrorismin juurtumisen hallitsemilleen alueille. Hyvä kysymys on, onko sopimuksella enää mitään arvoa.

YK:n tuoreen raportin mukaan Talebanilla on yhä vahvat siteet terroristiverkosto al-Qaidaan. Raportti arvioi, että Afganistanissa on 200–500 al-Qaidan taistelijaa, joiden johtajat asuvat Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla.

Videolta kaapatussa kuvassa Osama bin Ladenin taakseen saamat islamistit esittelevät aseitaan ja Koraanin sivuja.

Osama bin Ladenin seuraajan Ayman al-Zawahirin huhutaan myös oleskelleen tai oleskelevan yhä Afganistanissa. Eräiden tietojen mukaan Zawahiri olisi kuitenkin kuollut. Verkoston johtajaksi on arveltu muun muassa Osaman poikaa Hamza bin Ladenia.

Afganistanissa on myös Isis-järjestöön kytköksissä olevia ryhmiä. Niistä tärkein on IS-K, ”Islamilainen valtio Khorasanissa”.

Al-Qaidan johdossa Osama bin Ladenia seuranneen Ayman al-Zawahirin olinpaikasta ei ole tietoa – eikä siitä, onko hän edes elossa.

IS-K nimittää Khorasanin alueeksi Irania, Keski-Aasian tasavaltoja, Pakistania ja Afganistania. Tutkimuslaitos CSIS arvioi, että IS-K on ollut ainakin sadan siviileihin kohdistuneen terrori-iskun taustalla Pakistanissa ja Afganistanissa vuoden 2017 jälkeen, ja se on ottanut ainakin 250 kertaa yhteen Yhdysvaltain joukkojen kanssa. Yhdysvallat pitää IS-K:ta vakavana turvallisuusuhkana.

Afganistanin Talebanin veljesjärjestö Tehrik-e-Taleban Pakistan (TTP) eli Pakistanin Taleban toimii maiden rajaseudulla ja taistelee Pakistanin hallitusta vastaan terrori-iskuin. TTP yritti murhata pakistanilaisen aktivistin Malala Yusafzain vuonna 2012.

TTP tavoittelee Afganistanin ja Pakistanin pashtualueiden yhdistämistä. Sekä Pakistanin että Afganistanin talebanit edustavat alueen suurinta kansanryhmää, pashtuja.

Vallan ottanut Taleban on jo vapauttanut tuhansittain vankeja Afganistanin vankiloista. Vapautettujen joukossa on Pakistanin Talebanin, al-Qaidan ja Isisin jäseniä, joiden paluu järjestöjensä riveihin antaa niille uutta voimaa.