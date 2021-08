”Neuvostoliitto hajoaa ihmisten pään sisällä vasta nyt” – valkovenäläisillä oppositioaktivisteilla on karua kerrottavaa

Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, mutta Valko-Venäjällä se hajoaa ihmisten pään sisällä vasta nyt. Tästä syntyvä paine johtaa puolestaan Aljaksandr Lukashenkan kaatumiseen. Näin uskovat Liettuaan paenneet aktivistit, joita Ilta-Sanomat haastatteli.

Valkovenäläiset oppositioaktivistit Volha Vialitshka (vas.) ja Andrei Strizhak (oik.) joutuvat elämään maanpaossa Liettuassa, koska he lukeutuvat presidentti Aljaksandr Lukashenkan poliittisiin vastustajiin.

Vilna, Liettua

Tuhannet valkovenäläiset oppositioaktivistit ovat löytäneet Liettuasta turvapaikan, jonne he ovat paenneet Aljaksandr Lukashenkan hirmuhallintoa.

Ilta-Sanomat tapasi Vilnassa heistä kaksi: Volha Vialitshkan ja Andrei Strizhakin. Kumpikin on tullut tunnetuiksi hyväntekeväisyysprojekteistaan, joilla he ovat auttaneet Valko-Venäjän hallinnon hylkäämiksi tai hallinnon hampaisiin joutuneita ihmisiä.

Nyt heitä kumpaakin vastaan on nostettu rikossyytteet erilaisista talousrikoksista ja rahankeräysrikkeistä, joiden vuoksi heitä uhkaa kotimaassaan vuosien vankeus.

Todellinen syy syytteiden taustalla on kuitenkin se, että kumpikin heistä kuuluu Lukashenkan poliittisiin vastustajiin.

IS tapasi Liettuassa maanpaossa olevan valkovenäläisen aktivistin Volha Vialitshkan elokuun alussa Vilnassa.

Valkovenäläinen aktivisti Andrei Strizhak on maanpaossa Liettuassa.

Viime kuukausien tapahtumat ovat pakottaneet heidät miettimään myös sitä, etteivät he ole välttämättä turvassa edes Liettuassa. Lukashenkan pitkä käsi voi ulottua myös Euroopan unioniin, kuten nähtiin esimerkiksi Raman Pratasevitshin sieppauksessa valepommiuhkauksella EU:n sisäiseltä lennolta Minskiin.

– Suhtaudun asiaan rauhallisesti. Jos sinun on määrä palaa tulessa, niin sinä et hirttäydy, Vialitshka sanoo vanhaa sananlaskua mukaillen.

Toisin sanoen jokaisella ihmisellä on kohtalonsa eikä sitä kannata liikaa miettiä, sillä se lamaannuttaisi kaiken toiminnan.

Vialitshkan valitsema hirttäytyä-verbi on suora viittaus valkovenäläiseen Vitali Shishoviin, joka löydettiin vastikään Kiovasta väitetysti hirttoitsemurhan tehneenä. Yleisesti epäillään, että Ukrainaan paenneita valkovenäläisiä auttanut Shishov murhattiin.

Valkovenäläisen Vitali Shishov väitetään tehneen itsemurhan, mutta yleisesti epäillään, että hänet murhattiin.

Jos Shishov tapettiin kostoksi hänen oppositiotoiminnalleen, seuraava kosto voi tapahtua jossain muussa naapurimaassa. Tämän ajatuskulun on joutunut käymään läpi myös Strizhak.

– En tietenkään halua kuolla, mutta olen varautunut siihen. Esimerkiksi meidän hyväntekeväisyysorganisaatiomme työ on hajautettu niin, että jos yksi putoaa pois, se ei vie pohjaa pois toiminnalta, Strizhak kertoo tyynesti.

Strizhakilla on parhaillaankin meneillään projekteja, joissa hän kerää rahaa esimerkiksi poliittisten mielipiteidensä takia vangituille, sakotetuille tai työstään irtisanotuille valkovenäläisille.

Keväällä 2020 Strizhak organisoi puolestaan rahankeräyshankkeen, jolla autettiin koronavirusaallon lamaannuttamia valkovenäläisiä sairaaloita. Rahoilla hankittiin esimerkiksi suojavarusteita, veren happipitoisuuden mittauslaitteita ja niinkin perustavaa laatua olevaa asiaa kuin puhdasta juomavettä.

” Lukashenkan hallinnon mielestä valkovenäläisten lasten hoitokodin lakkauttaminen on käypä vastatoimi EU:lle.

Vialitshka puolestaan on pyörittänyt parantumattomasti sairaille lapsille tarkoitettua hoitokotia Hrodnassa jo 14 vuoden ajan. Viime kuukaudet hän on johtanut hospitsia etänä Vilnasta käsin.

Tuorein käänne on, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat määränneet koko hoitokodin lakkautettavaksi. Viralliseksi perusteeksi lakkauttamiselle on kerrottu Euroopan unionin ”viides pakotepaketti” – eli Lukashenkan hallinnon mielestä valkovenäläisten lasten hoitokodin lakkauttaminen on käypä vastatoimi EU:lle.

– Juuri näin toimii totalitaarinen järjestelmä, Vialitshka sanoo.

Vialitshkan itsensä väitetään varastaneen johtamastaan hoitokodista hengityskoneen tai hengityskoneen hankintaan tarkoitetut rahat.

– Tosiasiassa kyseinen laitteisto on meillä yhä edelleen paikallaan, mutta viranomaiset itse veivät meiltä toisen hengityskoneen pois ratsian yhteydessä, hän sanoo.

Virallisten syytteiden absurdius verrattuna todellisiin vainoamissyihin on yksi osa Valko-Venäjän tämän hetken todellisuutta. Vialitshkan todellinen ”rike” oli se, että hän ei tukenut vuoden takaisissa presidentinvaaleissa Lukashenkaa.

Vaalityön ohella Vialitshka organisoi keväällä 2020 apua myös koronavirusepidemian koettelemille sairaaloille. Hän käynnisti muun muassa ompelupajan, jossa tehtiin kasvomaskeja valkovenäläisten sairaaloiden käyttöön.

” Neuvostoliitto hajosi fyysisesti 30 vuotta sitten, mutta meillä Valko-Venäjällä Neuvostoliitto hajoaa ihmisten pään sisällä ja ajattelun tasolla vasta nyt.

Hyväntekeväisyysprojektit olivat liikaa Lukashenkan hallinnolle. Jokainen itsenäisesti ajatteleva ja aktiivisesti toimiva kansalainen on autoritäärisen hallinnon näkökulmasta potentiaalinen uhka.

Vialitshkan mukaan Valko-Venäjän protesteissa on kyse juuri siitä, että ihmiset eivät tyydy enää olemaan passiivisia alamaisia. He ovat huomanneet, että yhdistymällä he voivat auttaa toinen toisiaan.

– Meidät on totutettu ajattelemaan, että meitä johtaa isähahmo, joka tietää kaiken ja ratkaisee kaiken, ja tavallisten ihmisten kuuluu elää vain omaa pientä elämäänsä.

– Neuvostoliitto hajosi fyysisesti 30 vuotta sitten, mutta meillä Valko-Venäjällä Neuvostoliitto hajoaa ihmisten pään sisällä ja ajattelun tasolla vasta nyt, hän kuvailee.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

Monille valkovenäläisille on Vialitshkan mukaan selvinnyt vasta nyt, että Neuvostoliittoa pidettiin kasassa samantyyppisellä väkivallalla, johon Lukashenka on turvautunut. Myös silloin ihmisiä vain katosi, hyppäsi ikkunasta tai ”hirttäytyi”. Teloituksista muistuttaa puolestaan Minskin lähellä sijaitseva Kurapatyn joukkohauta, jonka historia on avautunut ihmisille nyt uudella tavalla.

– Olemme vasta nyt alkaneet ymmärtää, mikä arvo on ihmishengellä. Tämä kaikki mullistus tapahtuu ihmisten pään sisällä eivätkä sitä pysty enää estämään sen paremmin Putin kuin Lukashenkakaan.

Strizhakia Valko-Venäjän hallinto syyttää nyt ”ääritoiminnan rahoittamisesta”, mistä hänet voitaisiin vangita jopa kahdeksaksi vuodeksi.

– Meillä on muiden aktivistien kanssa pieni kilpailu siitä, kuinka monen vuoden vankeus meitä uhkaisi. Minä olen vähän häviöllä, kun jotkut ovat saaneet kasaan jo parikymmentä vuotta, Strizhak valittelee sarkastiseen sävyyn.

Sarkastinen huumori on yksi tapa selviytyä, jatkaa aktivismia ja odottaa päivää, jolloin elämä muuttuu paremmaksi myös Valko-Venäjällä.

– Lukashenkan hallintoon kohdistuu nyt kova paine. Jonain päivänä kaikki murtuu, se tapahtuu väistämättä fysiikan lakien mukaan. Tapahtuu jotain, joka on se pieni ratkaiseva seikka, joka murtaa näennäisesti vahvankin rakenteen.