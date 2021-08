Helsinkiläinen Mostafa livahti talebaneilta karkuun viime hetkellä – kertoo nyt perheensä kauhun hetkistä Afganistanissa

Helsinkiläinen Mostafa Aseem, 34, pääsi Talebanin näpeistä pakoon viime hetkellä. ”Tämä on rauha verrattuna siihen, mitä he tulevat tekemään.”

Kabulissa odotetaan peloissaan sitä, mikä on uusi normaali Talebanin hirmuhallinnon alaisuudessa.

Helsinkiläinen Mostafa Aseem, 34, pääsi Kabulista pakoon viimeisten joukossa perheensä kanssa. Vaimon veljet jännittävät kauhuissaan Kabulissa.

– Tulin juuri Kabulista pois ennen kuin ne tulivat Kabuliin, koska minulle sanottiin, että hei, sulla on Suomen passi, lähde pois.

Lippujen vaihto aikaisempaan oli kallista, mutta se saattoi tässä tapauksessa olla hinta ihmishengestä.

– Mä olen nähnyt, millaista tuhoa ne voivat aiheuttaa. Ne tappavat ihmisiä kuin kärpäsiä, Aseem sanoo.

Perheen vanhemmat ovat saaneet Pohjois-Afganistanissa jo osansa uudesta elämästä hirmuhallinnon alaisuudessa.

– Kuulet mun äänestä, miten turhautunut ja surullinen mä olen. Kahtena päivänä olen vain yrittänyt pitää itseni kasassa lasteni edessä. Tilanne on niin paha, että ihmiskunnan pitäisi herätä.

Taleban on muun muassa ottanut Kabulin poliisilaitoksen haltuunsa ja nimittänyt oman johtajansa sen päälliköksi. Taleban valvoo liberaalina pidettyä miljoonakaupunkia tiukasti aseet olallaan.

Maanantai-iltana afganistanilaiset raivostuivat Kabulissa, kun talebanit leikkelivät suurta Afganistanin lippua ja tappoivat talebaneja, Aseem kertoo kuulleensa langoiltaan.

– He sanoivat, että nyt on koston hetki. Kaikki ihmiset, jotka ovat olleet yhteydessä armeijan, poliisin tai ulkomaalaisten kanssa, heidät tapetaan, Aseem kertoo.

– Me odotamme, että tänään tai viimeistään huomenna Kabulissa tulee olemaan verilöyly. Siviilit tulevat kuolemaan, Aseem sanoo tiistai-iltana ja toivoo, että löytyisi jokin konkreettinen tapa auttaa heitä.

– Me odotamme, että tänään tai viimeistään huomenna Kabulissa tulee olemaan verilöyly, Mostafa Aseem kuvailee.

Arviot tulevasta arjesta Talebanin hallitsemassa maassa ovat synkkiä.

Tiistaina Taleban ilmoitti, ettei Afganistanin hallinnolle työskennelleitä rangaista. Toisaalta Talebanin hallinto on myös aiemmin kertonut, ettei vieraille valloille työskennelleitä tulla rankaisemaan, mutta 300 tulkkia kerrotaan tapetun tai pahoinpidellyn Talebanin valtaansa ottamilla alueilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi Ilta-Sanomille aiemmin, että ristiriita kuvastaa sitä, ettei Talebanin hallinto kontrolloi omia joukkojaan vaan kaukana keskushallinnosta joukot tekevät jossain määrin mitä huvittaa.

Kabulista kantautuvien tietojen mukaan kaupunki on hiljainen, kun ihmiset jännittävät kodeissaan tulevia tapahtumia. Pakenemaan kyenneet ovat paenneet. Kaupungin kaduilta kuvatuissa videoissa ei juuri naisia näy. Mostafa Aseemin langoltaan saamissa videoissa talebanit ajelevat ympäri kaupunkia anastamillaan autoilla, joiden päälle on tökätty valkoinen Talebanin lippu.

Taustalla kaiuttimista kaikaa Talebanin viesti paikallisille.

Mostafa Aseem pakeni perheensä kanssa Afganistanista Iraniin 1980-luvulla Afganistanin ja Neuvostoliiton sodan aikaan ja 2002 Iranista Suomeen. Hänen vaimonsa perhe taas asuu Pohjois-Afganistanissa Sheberghanissa Džouzdžanin maakunnassa.

Aseem oli kesällä neljä ja puoli viikkoa Afganistanissa ja palasi kaksi viikkoa sitten Suomeen. Hän näki, miten Talebanin joukot piirittivät noin 150 000 asukkaan Sheberghanin kaupungin, ja joutui kahdesti talebanien pysäyttämäksi.

– He pysäyttivät minut, ja näin omin silmin, keitä nämä ihmiset ovat ja mitä kaikkea he kykenevät tekemään. Mulla oli onni omalla puolellani, että selvisin parilla kysymyksellä ja parilla sanalla. Pääsin pois, ja he eivät tajunneet, että en ole aivan paikallinen ja että olen tullut Suomesta sinne.

Hän valehteli olevansa yliopisto-opiskelija, kun talebanit kysyivät hänen toimenkuvaansa ensimmäisellä kerralla lentolippujenvaihtomatkalla.

– Mun hiustyyli oli heille ongelma. Ja mulla ei ole mikään radikaali hiustyyli. Mulla on vähän vaalennetut hiukset, joissa on vaaleanruskeaa. Heidän mielestään tämä ei ole islamin mukaista. Mutta on perusihmisoikeus, ihminen saa päättää, miltä näyttää. Enkä edes näytä mitenkään radikaalilta, hän kertoo turhautuneena.

– Jos minulla olisi lävistyksiä tai tatuointeja, ne olisivat polttaneet minut elävältä.

Lentokenttämatkalla hän pukeutui paikallisten suosimiin vaatteisiin ja matkusti perheensä kanssa päivän kuumimpana hetkenä, sillä kun celsius-asteita on lähes 50, ei talebanien valvonta teillä ole niin tarkkaa. Perheen 4- ja 6-vuotiaat lapset kummastelivat kuumuutta ja pitkiä partoja.

Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentteja Aseemin matkasta Afganistaniin.

Talebanin taistelija kuljettaa sitomaansa miestä Kabulissa keskiviikkona.

Taleban on edennyt pikkuhiljaa valloittaen harvaan asuttua maaseutua kesän mittaan. Maakuntakeskuksien valloittamisen aloitti 6. elokuuta, jolloin se valtasi Nimruzin maakunnassa sijaitsevan Zaranjin.

Maailma katsoi hämmentyneenä, miten nopeasti joukot etenivät kaupungista toiseen ja valtasivat Kabulin ja presidentinpalatsin sunnuntaina 15. elokuuta.

Kaikki tiesivät, että näin tulee käymään, mutta tahti oli yllätys, kertoo Aseem.

Mostafa Aseem puhuu paljon Afganistanissa olevien läheistensä kanssa.

Hän kertoo, millaiseksi elämä Sheberghanissa on käynyt Talebanin vallattua kaupungin.

– Ne menevät ovelta ovelle ja kysyvät, onko täällä naisia, minkä ikäisiä ja ovat ja ovatko he naimisissa. Et voi valehdella, koska ne menevät ja tarkistavat sen naapureilta ja kysyvät alueen moskeijasta. Jos talossa on naisia, jotka eivät ole naimisissa ja he ovat niin sanotussa prime-iässä, saman tien sanotaan, että me tullaan huomenna ja tyttö menee naimisiin jonkun kanssa. Ja tämä on heti tapahtumassa, Aseem kertoo.

Raporttien mukaan Talebanin joukot pakkonaittavat jopa 12-vuotiaita tyttöjä.

– Toinen puoli ovat nuoret miehet. Ne tulevat ja kysyvät, onko täällä nuoria työikäisiä miehiä. Alustavasti he sanovat, että me tarvitaan tätä tietoa, koska heidän pitäisi tulla moskeijaan ja rukoilla. Mutta he haluavat tietää, montako nuorta miestä on kussakin taloudessa, koska kun se hetki koittaa, jokaisen talon pitää antaa vähintään yksi nuori, terve mies heidän joukkoonsa.

– Se tarkoittaa kuolemantuomiota. Kuka haluaa mennä heidän kanssaan naimisiin tai kuka haluaa mennä heidän joukkoonsa sekaan?

Afganistan Analyst Networkin mukaan tärkeä kysymys uudessa Talebanin kontrolloimassa arjessa on, voivatko tytöt jatkaa koulunkäyntiä. Tutkimusverkoston mukaan Talebanin aiemmin haltuun ottamilla alueilla tyttöjen on usein annettu käydä koulua kuudenteen luokkaan saakka, joskaan näin ei ole kaikkialla.

Aseem kertoo koulusta, jonka rehtori sai viestin, että onpa täällä kauniita tyttöjä oppilaina, ja kohta heidät oli jo naitettu.

Esimerkiksi Heratissa, jonka yliopistossa 60 prosenttia opiskelijoista on naisia, naiset on käännytetty pois, kun he ovat yrittäneet tulla yliopiston alueelle. Taleban valloitti 12. elokuuta Heratin, Afganistanin kolmanneksi suurimman kaupungin.

Talebanin miehittämiltä alueilta saatavat tiedot ovat usein järjestön kontrolloimia, mutta useiden selvitysten mukaan naiset eivät ole saaneet mennä oppilaitoksiin tai työpaikoilleen eivätkä myöskään mennä ulos ilman miespuolista sukulaista.

Afganistan on suuri ja vuoristoinen maa, pinta-alaltaan noin kaksi kertaa Suomen kokoinen, ja Talebanin käytännöt vaihtelevat eri alueilla. Maassa on arviolta 37 miljoonaa asukasta, joista valtaosa asuu maan itäosissa, missä Kabulkin sijaitsee.

Aseem kertoo ajatelleensa kesällä kuvaa ottaessaan, miten vanhanaikaiselta ja kauniilta Afganistan voi näyttää.

Sheberghanin kaupunki miehitettiin elokuun 7. päivänä. Mostafa Aseem katsoi sitä ennen hämmästyneenä, miten tapahtumat etenivät.

Ensin talebanit ajoivat moottoripyörillään kaupunkiin ”kuin tavalliset siviilit”, kiersivät kaupunkia, istuivat ravintoloihin ja trendikkäisiin shisha- eli vesipiippubaareihin ja skannasivat tarkkaan läpi kaupungin rakenteen.

– He tiesivät, mitä kaikkea kaupungissa on, missä ovat tiet, mihin voi piiloutua, mistä heitä voidaan ampua. He katsoivat kaiken. Mistä pitää tulla, että heitä ei tapeta.

Kun Taleban sitten iski, tappoi ja otti panttivankeja, se sai kaupungin nopeasti haltuunsa. Afganistanin armeija lähetti lisäjoukkoja, ja tilanne raaistui. Lopulta Taleban voitti.

Aseemin vaimon isällä on apteekki ja samassa talossa koti, josta he poistuvat, kun sota valtasi kaupungin. Kun he tulivat takaisin, piti Taleban-taistelijat hätistellä kodista ulos. Ovet olivat rikki ja koti saastainen.

– Isolla vaivalla vaimoni isä sai heidät sieltä pois. Häntä uhattiin, että nyt sä sanot, että me lähdetään täältä pois, mutta sä et jää pitkään eloon. Tämä paikka on meidän, koska me päätetään.

– Hän on Sheberghanissa, mutta hän on jossain piilossa, hän kertoo apestaan.

Vaimon veljet, jotka ovat sheberghanilaisia uutistoimittajia, pakenivat Kabuliin.

– He ovat puhuneet heitä vastaan. He ovat niin vaarassa kuin voi olla, hän kertoo huolestuneena.

– Saan heihin yhteyttä, mutta turvallisuussyistä, koska on mahdollista, että joku voi kuulla, he eivät kerro mulle tarkalleen, missä he ovat.

Talebanin taistelijoita moottoripyörillään Sheberghanissa. Aseem kertoo, että he kiertelevät tarkkailemassa ja kyselemässä rahaa aukiolevista kaupoista.

Aseem kertoo, että talebaneilla on moottoripyörissään suuret pehmustetyynyt, jotta huonokuntoisten ja vuoristoisten teiden tärinä ei tuhoaisi polvia.

Siskokin on piilopaikassa.

– Emme tiedä tasan tarkkaan, missä hän on. Olemme vain kuulleet, että hän on hengissä, tilanne on näin paha.

– Please, please, auttakaa. Maailma ei voi istua ja katsoa ja jälkikäteen ihmetellä, miten ihmiset kuolivat, Aseem sanoo.

Hän haluaa puhua asiasta omalla nimellään, jotta ihmiset ymmärtäisivät, millainen tilanne paikallisilla on, ja auttaisivat afgaaneja.

Talebanit sytyttivät maanantaina Sheberghanissa naisten ja lasten vapaa-ajanviettopaikan tuleen, koska paikalla oli Afganistanin lippu ja valokuva ihmisistä.

Arki Sheberghanissa on muuttunut täysin Talebanin otettua kaupungin valtaansa. Aseem kertoo, että päivä alkaa, kun sotilaat pakottavat avaamaan kaupat.

– Se on kuin nimenhuuto koulussa. Heillä on lista. Kello on x. Kuka omistaa tämän, missä hän asuu? Löytäkää hänet ja rankaiskaa häntä, Aseem kuvailee.

– Häntä lyödään julkisella paikalla. Häpeärangaistus. Jos se toistuu, sinut viedään sellaiseen paikkaan, että kukaan ei tiedä, missä olet, ja paikan omistus siirtyy Talebanille. Ne ottavat avaimet kädestä ja sanovat, että tämä on meidän.

Talebanit tahtovat kaupoista rahaa.

Kauppojen täytyy myös antaa osuus liiketoiminnastaan Talebanille ikään kuin verona.

– Jos jostain kumman syystä sanot, että et halua tehdä jotain asiaa niin kuin he pyytävät, se on kuolemantuomio.

Aamurukoukseen saapumatta jättäminen on rangaistavaa esimerkiksi sairaana olemisen takia.

– Sinut viedään moskeijaan eteen ja hakataan, kunnes oksennat verta. Sitten sanotaan, että nyt sulla on parempi olo, kun oksensit. Tällaista elämä on tällä hetkellä siellä.

Poltettu taulu perheiden vapaa-ajan viettopaikassa Sheberghanissa tiistaina.

Tilanne on hirvittävä, mutta Mostafa Aseem on vakuuttunut siitä, että se vain pahenee.

– Tämä on rauha verrattuna siihen, mitä he tulevat tekemään. He eivät tulleet tekemään ihmisten elämästä helpompaa, hän sanoo.

Keskiviikkona hän kertoo huolissaan, että ei ole saanut lankoihinsa yhteyttä.

– Uutiset eivät ole hyviä.

Aseemin mukaan hänen tapaamansa Taleban-joukot eivät olleet afgaaneja vaan muualta kotoisin.

– He ovat Pakistanista. He eivät edes osanneet puhua daria eli kotikieltä. He teeskentelivät puhuvansa pashtua, mutta se ei ollut pashtua, se oli urdua. Ne ovat tulleet Pakistanista ja muualta, muun muassa Tshetsheniasta.

– Sä huomaat, kun jotkut ihmiset ovat koko ajan hiljaa ja tuijottavat eteenpäin. He eivät tajua, mistä puhutaan. Kyllä niiden seassa on afganistanilaisiakin, mutta ne ovat pääosin Pakistanista, Aseem kertoo.

Taleban hallitsi Afganistania vuoteen 2001, jolloin Nato hyökkäsi maahan Yhdysvaltojen johtamana ja Taleban lähti maanpakoon. Virallista päämajaansa Taleban on pitänyt Qatarin Dohassa, mutta Pakistanin valtion on katsottu tukeneen järjestöä runsaasti. Virallisesti Pakistan on kieltänyt tukevansa Talebania.

Pashtu on darin ohella Afganistanin virallinen kieli, ja sitä puhutaan Afganistanin lisäksi suurilla alueilla Pakistanissa ja joillakin alueilla Iranissa ja Intiassa.

Taistelujen jäljiltä vahingoittunut ovi Sheberghanissa.

Talebanin tavoite on saattaa tiukka islamistinen sharia-laki voimaan, kuten järjestö julisti tiedotustilaisuudessa tiistaina. Afganistanin sisällissodan raunioilta 1990-luvulla noussut järjestö on muuttunut sitten vuosituhannen vaihteen, jolloin se viimeksi oli voimassa, mutta vielä ei tiedetä, minkälainen tuleva hallinto on verrattuna Talebanin aiempiin hirmutöihin.

Aseemin mukaan niin sanottu uusi Taleban näyttelee länsimaille olevansa olevansa salonkikelpoisempi versio vanhasta hirmuhallinnosta, mutta se on vain pr-illuusiota.

Selvää on, että ihmisoikeuksilla pyyhitään pöytää.

– Loppujen lopuksi päädytään sellaiseen tiukkaan, ei-inhimilliseen valtioon, jossa ihmisillä ei ole mitään arvoa, jos sulla ei ole tarpeeksi pitkä parta, jos sä et käy rukoilemassa. Millään muulla kuin sillä, mitä he haluavat, ei ole mitään arvoa, Aseem sanoo.

Afganistanin tilanteen seuraaminen on raskasta. Aseem tietää, että hänen sukulaisensa ja ystävänsä ovat todellisessa hengenvaarassa.

Mostafa Aseem on opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi ja työskennellyt terveysteknologiayrityksissä viennin parissa. Hän on tahtonut viedä tuotteita Afganistaniin.

– Mä yritin auttaa, että saadaan parempi paikka ja olisi enemmän keinoja, että ihmisillä olisi parempaa elämää. Ihmisten hampaat ja silmät olisivat paremmassa kunnossa ja sydänongelmat saataisiin kuntoon. Mutta kaikki, mitä mä tein, sekin on tuhottua, hän toteaa.

– Mun oma elämäkin oli vaarassa, koska Taleban ei halua, että Afganistaniin tulee teknologiaa. Heitä ei kiinnosta. He haluavat, että ihmiset asuvat kuin kivikaudella. Miksi käyttää autoa, kun voi käyttää hevosia?