Los Angeles teki kodittomuudesta rikollista, mutta ongelma tuskin poistuu ilman edullisia asuntoja.

Los Angeles

Koronavirustartunta saattoi pelastaa Franklin Montanan.

Losangelesilaisella Montanalla, 45, ei mennyt viime marraskuussa hyvin. Vaikka hän oli käyttänyt vuosia huumeita ja alkoholia, oli hän aina pystynyt tekemään töitä.

Koronaviruspandemia sulki kuitenkin autohuutokaupat ja vei Montanalta mekaanikonhommat. Vuokria jäi rästiin. Kun Montana joutui putkaan kotiväkivallan takia, kävi vuokraisäntä vaihtamassa asunnon lukot. Montana ei päässyt edes hakemaan tavaroitaan.

Franklin Montana.

Montanan äiti, puoliso ja 18-vuotias poika olivat katkaisseet välit hänen kanssaan jo aikaisemmin. Montana vietti ensin pari yötä ystävänsä autossa, sitten viikon sillan alla.

Eräs Montanan vanhoista ystävistä kuuli miehen tilanteesta. Hän esitteli Montanalle miesporukan, joka nukkui yönsä asuntovaunualueella. Päivisin porukka piikitti huumeita.

– Ainakin minulla oli paikka nukkua, Montana kertoo.

Tätä jatkui parin kuukauden ajan, kunnes miesten leiriin tuli joukko terveysviranomaisia. He tarjosivat ilmaisia koronavirustestejä. Montana päätti ottaa testin.

Seuraavana päivänä terveysviranomaiset palasivat. He kertoivat, että Montanan testi oli positiivinen. Hänelle osoitettiin motellista huone, jossa hänen tuli olla kahden viikon ajan karanteenissa.

Kun karanteeni loppui, Montana oli yhä sairas. Hänet sijoitettiin kansalaisjärjestö Midnight Missionin asuntolaan Los Angelesin keskustassa. Toivuttuaan Montana aloitti järjestön tarjoaman kuntoutusohjelman kodittomille.

Los Angelesissa ei voi mennä pitkälle näkemättä kodittomien leirejä. Telttakyliä on moottoriteiden varsilla ja siltojen alla. Vanerihökkeleitä näkyy puistoissa ja jalkakäytävillä.

Echo Parkissa oli valtava kodittomien leiri, jonka Los Angelesin kaupunki hääti maaliskuussa.

Kodittomuus iskee silmille useimmissa Yhdysvaltain suurkaupungeissa, mutta ongelmasta puhuttaessa Los Angeles mainitaan yleensä ensimmäisenä.

Los Angelesin suurkaupunkialueella asuu 10 miljoonaa ihmistä. Alueen kodittomien määrä laskettiin viimeksi tammikuussa 2020, jolloin heitä oli 66 000. Heistä Los Angelesin kaupungin rajojen sisäpuolella asui 41 000. Arvioiden mukaan luvut ovat sittemmin kasvaneet.

” Jos olet koditon, eikä kukaan näe sinua, sinua ei lasketa.

Midnight Missionin toimitusjohtaja Mike Arnold arvelee, että todellisuudessa kodittomia on vieläkin enemmän.

– Laskelma perustuu näköhavaintoihin. Eli jos olet koditon, eikä kukaan näe sinua, sinua ei lasketa, Arnold sanoo.

– Useimmista kodittomista ei tiedä, ovatko he kodittomia, koska he näyttävät aivan tavallisilta. Vain kroonisesti kodittomat on helppo tunnistaa, sillä heillä on yleensä melko vakavia mielenterveysongelmia.

Koko Yhdysvalloissa kodittomia laskettiin olevan 580 000.

Midnight Missionin toimitusjohtaja Mike Arnold on äitinsä puolelta suomalaista sukua.

Midnight Mission toimii aivan Los Angelesin keskustassa alueella, jonka nimi on Skid Row. Siitä on tullut Los Angelesin kodittomuuden symboli.

Alueen jalkakäytävät ovat täynnä telttoja. Useimmat niiden asukkaista vaikuttavat olevan joko päihteiden vaikutuksen alaisena tai kärsivän vakavista mielenterveydellisistä ongelmista.

– Useimmilla Skid Row’n asukkaista on sekä mielenterveydellisiä ongelmia että päihderiippuvuus. Muualla Los Angelesin piirikunnassa ehkä 30–40 prosentilla ihmisistä on näitä ongelmia. Suurin osa heistä on kodittomia vain, koska heillä ei ole varaa asua missään, Arnold sanoo.

Skid Row syntyi 1880-luvulla Southern Pacific -rautatien pääteaseman ympärille. Siitä tuli koti suurelle joukolle liikkuvia, päivätöitä etsiviä työläisiä. He asuivat halvoissa kuukausihotelleissa ja asuntoloissa.

Koska tämän joukon työtilanne oli epävakaa, taloudellisesti heikot ajat suistivat monet heistä kodittomuuteen. Skid Row’lle syntyi jo varhain kodittomia auttavia palveluita. Midnight Mission on toiminut siellä vuodesta 1914.

” Edullisia asuntoja purettiin, ja tilalle rakennettiin kalliita markkinahintaisia asuntoja.

Toisen maailmansodan jälkeen kodittomuus alkoi kasvaa voimakkaasti Los Angelesissa. Kasvava keskiluokka kaipasi isompia koteja. Ne olivat rakennuttajien näkökulmasta tuottoisampia kuin edulliset, pienet asunnot. Vuonna 1953 paikallisen kiinteistöalan kommunismin vastainen kampanja johti siihen, että kaupunki lopetti pysyvästi julkisen asuntorakentamisen.

– Matalapalkkaisilla ihmisillä ei ollut enää paikkaa, johon mennä. Edullisia asuntoja purettiin, ja tilalle rakennettiin kalliita markkinahintaisia asuntoja. Yhä useampi putosi asuntomarkkinoilta, Arnold sanoo.

Los Angelesissa on lukuisia kodittomia auttavia kansalaisjärjestöjä.

1970-luvulla ongelma kasvoi entisestään, kun julkinen mielenterveyshuolto ajettiin alas. Turvaverkot olivat heikkoja, ja moni mielisairaaloiden potilas päätyi kadulle. Poliisi kohteli kodittomia tiukasti. Tuhannet joutuivat vankiloiden, riippuvuuden, mielisairauksien ja katujen kierteeseen.

Samaan aikaan rakennemuutos syvensi tuloeroja. Asuntojen arvo nousi esikaupunkien lisäksi myös Los Angelesin ja monien muiden kaupunkien keskustoissa, joihin muutti nuoria ja koulutettuja ammattilaisia. Työläisten palkasta puolet saattoi mennä vuokraan.

Koska Skid Row’lla oli aina ollut eniten palveluita kodittomille, monet kadulle jääneet hakeutuivat sinne. Vuosikymmenten ajan Los Angelesin kaupunki pyrki rajaamaan ongelman yhdelle alueelle. Tällä vuosituhannella on kuitenkin käynyt selväksi, että ongelma koskettaa koko suurkaupunkia.

” Meillä on sairaanhoitojärjestelmä, joka ajaa ihmiset vararikkoon ja jättää heidät kadulle.

Mike Arnoldin mukaan Los Angelesin kodittomuutta lisää myös kaupungin maine.

– Monet, joilla ei ole paljon resursseja, tulevat Los Angelesiin Hollywood-unelman perässä. He pakkaavat kaiken autoon, joka juuri ja juuri pysyy kasassa tänne asti. He unelmoivat, että heidät löydetään ja heidän elämänsä muuttuu. Usein he myös tulevat paikasta, jossa kodittomia ei auteta ja jossa on paljon kylmempi ilmasto.

Arnold luettelee useita syitä Yhdysvaltain kodittomuusongelmaan.

– Yhdysvalloissa on mielenterveyshuolto, joka ei hoida ihmisiä kunnolla ja jättää heidät kadulle. Meillä on sairaanhoitojärjestelmä, joka ajaa ihmiset vararikkoon ja jättää heidät kadulle. Meillä on vankeinhoitojärjestelmä, joka ei kuntouta ihmisiä ja jättää heidät kadulle. Meillä on asevoimat, joka rikkoo ihmisiä eikä maksa heidän hoitoaan, Arnold sanoo.

– Kodittomien palvelut ovat kuin ne ihmiset harmaissa haalareissa, jotka seuraavat sirkuksen norsuja lapioiden ja ämpärien kanssa. Me emme tee sotkua, mutta meidän pitää siivota se.

Skid Row’n kodittomille annettiin helmikuussa koronavirusrokotuksia.

Pandemian vaikutusta kodittomuuteen on vielä aikaista arvioida. Moni matalapalkka-alalla työskentelevä menetti pandemian aikana työnsä ainakin väliaikaisesti, mutta toisaalta koko Yhdysvalloissa oli voimassa häätökielto.

– Emme nähneet vuoden 2008 talouskriisin vaikutuksia kun vasta 2011 tai 2012, Arnold sanoo.

– Ihmiset voivat menettää asuntonsa, mutta he saattavat asua ystäviensä sohvilla. Kun vastaanotto kylmenee, he asuvat autoissaan niin pitkään kuin pystyvät maksamaan parkkisakot. Vasta sitten he päätyvät kadulle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut tarttua kodittomuuteen.

Presidentti Joe Biden on reagoinut koronaviruksen aiheuttamaan talouskriisiin suurilla elvytyspaketeilla. Hänen ensimmäisestä, huhtikuussa hyväksytystä tukipaketistaan yli neljä miljardia euroa osoitettiin kodittomuuden vastaiseen taisteluun. Paikallishallinnot saavat itse päättää, miten ne jakavat saamansa rahat väliaikaisten suojien ja pysyvien asuntojen välillä.

Biden on esittänyt myös kymmenien miljardien tukia julkiseen asuntorakentamiseen. Tuelle näyttää olevan tarvetta, sillä asuntojen mediaanihinta on noussut viimeisen vuoden aikana yli 16 prosenttia.

Myös Kaliforniassa kodittomuus on noussut poliitikkojen suurimmaksi huolenaiheeksi. Päättäjät puhuvat edullisten asuntojen rakentamisesta, mutta tekoja odotetaan vielä.

Sen sijaan kaupunginhallitus päätti heinäkuun lopussa, että se alkaa sakottaa kodittomia asettautumisesta jalkakäytäville ja muille julkisille paikoille.

Venice Beach on yksi Los Angelesin piirikunnan kaupungeista, joissa kodittomia on paljon.

Mike Arnoldin mukaan on turha kiistellä siitä, tarvitsevatko kodittomat enemmän palveluita vai edullisia asuntoja.

– Me tarvitsemme paljon edullisia asuntoja, ja me tarvitsemme paljon väliaikaisia ratkaisuja pitämään ihmiset turvassa, kun he odottavat niitä, Arnold sanoo.

Arnoldin järjestö tekee parhaansa, aivan kuten se on tehnyt 107 vuoden ajan. Sen ohjelma tarjoaa raittiuslupauksen antamille kodittomille vuoteen ja kuntouttaa heitä työelämään.

Franklin Montana jatkaa ohjelman työkuntoutuksessa. Hänen tavoitteenaan on palauttaa välit poikaansa.

– Hän on iso osa elämääni, ja kaipaan häntä. Ehkä se onnistuu pikkuhiljaa. Yhdessä yössä se ei tapahdu, Montana sanoo.