Maa, joka romahti maailman silmien edessä – tämä Afganistanin kaoottisesta tilanteesta tiedetään

Naisia vangitaan koteihinsa, pakenijoita roikkuu lentokoneista, asemiehet vaanivat kaduilla. Koko Afganistan on ajautunut sekasorron valtaan Talebanin vallankaappauksen myötä.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin ilmapiiriä voi kuvailla vähintäänkin sekasortoiseksi sen jälkeen, kun ääriliike Taleban otti kaupungin haltuunsa sunnuntaina.

Pelko vuosina 1996–2001 koetun hirmuhallinnon paluusta ajoi monet ihmiset epätoivoisiin tekoihin, ja Kabulin kansainvälisellä lentokentällä kaaos riistäytyi täysin käsistä. Ihmiset säntäsivät laumoittain kiitotielle ja pyrkivät pääsemään kyytiin sieltä poistuviin sotilaskoneisiin. Epätoivoisten ihmisten on nähty myös kiipeävän lentokoneen sisäänmenoputkeen sen ulkopuolelta.

Uutiskuvissa ihmiset juoksivat kiitotiellä rullaavien amerikkalaisten kuljetuskoneiden vieressä, osa jopa roikkuen koneen rungossa siipien alla. Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla näkyy, että osa ihmisistä vaikuttaa putoavan kyydistä koneen noustua maasta. Kuvien ja videoiden aitoutta ei ole täysin voitu todistaa.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan Kabulin lentokentällä oli kuollut tiistai-iltaan mennessä seitsemän henkilöä, joista osa on pudonnut roikuttuaan nousuun lähteneen lentokoneen kyydissä. Asian vahvistaa AP:lle nimettömänä pysyttelevä korkean tason puolustusvirkamies.

Talebanin tiedetään noudattavan äärimäisen ankaraa islamilaisen sharia-lain tulkintaa, ja naisten asema ääriliikkeen hallinnan alaisuudessa on ollut huono. Taleban on luvannut, että naisilla olisi jatkossa paremmat oltavat Afganistanissa, mutta suurin osa asiaa kommentoineista asiantuntijoista ja kansalaisista suhtautuu lupaukseen epäilevästi.

Qatarilaisen uutistoimiston al-Jazeeran mukaan Talebanin aiemmin valtaamissa kaupungeissa naisia on jo kielletty liikkumasta ulkona yksin ilman miesseuralaisia. Lisäksi Talebanin kerrotaan tekevän koteihin ratsioita, joiden tarkoituksena on etsiä Yhdysvalloille työskennelleitä henkilöitä. Al-Jazeeran mukaan samankaltaisia tietoja on kantautunut myös Kabulista.

Lukuisat ihmiset rynnivät Kabulin lentokentän kiitoradalle ja kiipeilivät lentokoneiden päälle.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on myös esittänyt huolensa ihmisoikeuksien toteutumisesta talebanien hallitsemassa Afganistanissa. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui maanantaina keskustelemaan Afganistanin tilanteesta.

– Saamme kylmääviä raportteja useilta alueilta ympäri Afganistania. Olen erityisen huolissani naisten ja tyttöjen oikeuksista, Guterres sanoi 15-henkiselle neuvostolle.

CNN:n Kabulin-kirjeenvaihtaja Clarissa Ward teki tilanteesta omat johtopäätöksensä. Maanantaina hänen nähtiin raportoimassa pukeutuneena hiukset ja kaulan peittävään huiviin sekä mustaan koko vartalon peittävään abaya-asuun. Ward kertoo, että on aiemminkin käyttänyt huivia julkisilla paikoilla, mutta ei ole peittänyt hiuksiaan kokonaan eikä käyttänyt abayaa.

Talebanin vaikutusvallan huomasi selvästi myös afganistanilaisilla tv-kanavilla. Helsingin Sanomien haastatteleman suomalaisnaisen mukaan esimerkiksi suositulta Tolo-tv-kanavalta olivat kadonneet tunnetut naisjuontajat.

Talebanin aseistetut taistelijat partioivat Kabulin kaduilla. Kaupungista raportoivien toimittajien mukaan he liikkuvat poliisien ja hallituksen hylkäämillä ajoneuvoilla.

Kabulissa olevat toimittajat kuvailevat pääkaupunkia hyvin hiljaiseksi, jopa ”kuolleeksi”. Kadut ovat hiljentyneet, liikkeellä on vain yksittäisiä kulkijoita Talebanin partioivien asemiesten lisäksi. Al-Jazeeran Kabulin-kirjeenvaihtajan Charlotte Bellisin mukaan Taleban on kertonut lähettäneensä kaupunkiin 1 000 taistelijaa.

– Kaikki tarkastuspisteet ovat nyt heidän hallussaan, ja he ovat pystyttäneet ylimääräisiä tarkastuspisteitä. Näin kymmeniä aseistautuneita talebanin taistelijoita aseet olkapäillään. He liikkuivat poliisin ja hallituksen ajoneuvoilla, Bellis raportoi.

BBC:n Kabulin-kirjeenvaihtaja Yalda Hakim puolestaan kertoo Twitter-tilillään haastatelleensa paikallisia, jotka kertovat ihmisten olevan peloissaan ja suunnittelevan epätoivoisesti pakenemista.

– Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, kaikki ovat peloissaan. Tämä on kuollut kaupunki, kukaan ei edes kävele kaupungilla. Talebanit väittävät ottaneensa vastuun turvallisuudesta ja kaikesta, mutta ihmiset ovat peloissaan ja asiat huonosti, eräs kabulilainen kertoo Hakimin mukaan.

Taleban otti sunnuntaina haltuunsa Afganistanin presidentinpalatsin, kun maan presidentti Ashraf Ghani oli paennut maasta.

Reutersin mukaan sosiaalisessa mediassa on julkaistu propaganda­tarkoituksessa katugallupeja, joissa oletetut Talebanin taistelijat ovat kyselleet kabulilaiselta siviileiltä, miten nämä kokevat vallan vaihtumisen ja Talebanin läsnä Afganistanissa.

Gallup-videoilla juontaja haastattelee ohikulkijoita langattomalla mikrofonilla samaan aikaan kun hänen ja haastateltavan ympärillä häärii useita henkilöitä, jotka ovat oletetusti myös talebaneja. Videoilla siviilit ylistävät talebanien edesottamuksia ja kehuvat, kuinka tuntevat olonsa vihdoin turvalliseksi. Kaikki haastateltavat ovat miehiä.

Siviilien ohella myös Afganistanin kaatuneen hallituksen armeija on pyrkinyt pakenemaan maasta. Afganistanin pohjoinen rajanaapuri Uzbekistan kertoo pakottaneensa viikonlopun aikana yli 40 afganistanilaista rajan laittomasti ylittänyttä lentokonetta ja helikopteria laskeutumaan. Rajan ylitti viime päivinä kaikkiaan 22 sotilaslentokonetta ja 24 sotilashelikopteria. Ilma-alusten kyydissä oli kaikkiaan 585 Afganistanin armeijan sotilasta.

Uzbekistanin mukaan afganistanilaisalukset pakotettiin laskeutumaan Termezin lentokentälle maan eteläosissa lauantaina ja sunnuntaina.

Muun muassa Yhdysvallat on lähettänyt joukkojaan Kabulin lentokentälle turvaamaan evakuointeja. Yhdysvaltain sotilas osoittaa aseellaan afganistanilaista miestä.

Luvuissa on mukana myös aiemmin maanantaina Uzbekistanin julkisuuteen kertoma afganistanilainen sotilaslentokone, joka putosi maahan eteläisessä Uzbekistanissa. Lentokoneen putoamisen syyksi kerrottiin yhteentörmäys sitä saattamassa olleen uzbekistanilaiskoneen kanssa.

BBC:n mukaan Uzbekistanin puolustusministeriö on kuitenkin vahvistanut, että kone ammuttiin alas. Ministeriön tiedottaja kertoo BBC:lle, että kyseessä oli ilmatilanloukkaus ja laiton rajanylitys.

Uzbekistan ei ole kommentoinut, kuinka monta ihmistä lentokoneen kyydissä oli eikä mahdollisten eloonjääneiden määrää. Lähellä Afganistanin rajaa sijaitsevan maakunnan lääkäri kertoi AFP:lle, että heidän sairaalaansa tuotiin kaksi potilasta, joiden yllä oli Afganistanin armeijan univormut.

Viranomaisten mukaan lisäksi 158 sotilasta ja siviiliä on ylittänyt maateitse rajan Afganistanista Uzbekistaniin laittomasti.

Monet afganistanilaiset pyrkivät pakenemaan maasta myös maateitse. Ihmisiä on käännytetty takaisin Afganistanin ja Pakistanin väliseltä rajalta.

Useat lentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, ovat lopettaneet toistaiseksi Afganistanin ilmatilan käyttämisen maan epävarman turvallisuustilanteen vuoksi. Tällä hetkellä päätös koskee ainoastaan Thaimaan Bangkokin lentoja. Niiden lentoaika pitenee jonkin verran Afganistanin ilmatilan kiertämisen takia.

Yhtiö lentäisi maan yli myös Singaporeen ja Intiaan, mutta koronatilanteen takia näitä lentoja ei tällä hetkellä ole.

– Turvallisuusarviointi on osa normaalia lentotoimintaamme, myös Afganistanin osalta, ja siihen liittyy nyt epävarmuutta. Siksi emme toistaiseksi käytä sen lentotilaa, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Sunnuntaina Finnairin toistaiseksi viimeisin kone ylitti Afganistanin. Lento AY142 lähti Bangkokista aamulla Kabulin ylitse ja laskeutui Helsinki-Vantaalle kello 14.51. Flightradar-sivuston mukaan sen reitti kulki suoraan Afganistanin halki ja Kabulin ylitse.

Finnairin mukaan Bangkokin lento oli Afganistanin ilmatilassa Suomen aikaa 9.20–10 aamulla. Tuolloin oli Finnairin riskianalyysien mukaan vielä turvallista lentää, mutta tämän jälkeen tilanne heikkeni nopeasti.

Epätoivoiset ihmiset kiipeävät lentokentän muurien yli. Mukana on pieniä lapsia.

Jo aiemmin Kabulin lentokentällä keskeytettiin kaikki kaupallinen liikenne, ja alueella sai operoida ainoastaan sotilaskoneet. Maanantaina koko lentokentän liikenne jouduttiin laittamaan jäihin kentälle tunkeutuneiden ihmismassojen vuoksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantaina iltapäivällä, että ensimmäiset evakuoinnit Afganistanista on tehty. Haaviston mukaan 18 Suomen kansalaista lennätettiin varhain aamulla Kabulista Qatarin Dohaan Yhdysvaltain armeijan lentokoneella.

– Kaikki Suomen lähetystössä pysyvästi toimineet Suomen kansalaiset on evakuoitu, Haavisto sanoi.

Evakuoidut tulevat jatkamaan matkaansa eteenpäin kohti Suomea. Afgaanitaustaisiin evakuoitaviin henkilöihin on Haaviston mukaan oltu yhteydessä, ja keinoja heidän evakuoimiseksi selvitetään.