Väestöliitto on huolissaan paikallisista työn­tekijöistään Afganistanissa, Punainen Risti yrittää auttaa maan sisäisiä pakolaisia

Kaoottinen tilanne vaikeuttaa järjestöjen työtä Afganistanissa.

Afganistanin tilanne on epävarma ja muuttuu nopeasti.

Väestöliitto on huolissaan paikallisten työntekijöidensä turvallisuudesta Afganistanissa. Paikallinen lääkäri ja koordinaattori sekä muu henkilökunta ovat mukana naisten seksuaalisia oikeuksia edistävässä hankkeessa eli juuri sellaisessa, jota maan uusi Taleban-hallinto ei välttämättä hyvällä katso.

Huoli on ollut siksikin suurta, että Väestöliitto ei tavoittanut työntekijöitä useaan päivään. Maanantaina iltapäivällä Väestöliiton kumppani, kansalaisjärjestö MSI:n Lontoon pääkonttori sai yhteyden Afganistaniin.

Väestöliiton palveluksessa ei Afganistanissa ole suomalaisia.

– Tietojen mukaan tilanne maassa on odottava, sekava ja pelokas, kertoo Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen STT:lle.

Lontoosta saatujen tietojen mukaan klinikan työntekijöitä ei ole vahingoitettu.

– Tämä meidän toimintamme ei luultavasti ole sellaista, jota tämä nykyinen hallinto, jos sitä voi sanoa hallinnoksi, pystyisi hyväksymään.

Korhosen mukaan kehitysyhteistyöhankkeen puitteessa on edistetty muun muassa naisten oikeutta ehkäisyyn ja vammaisten oikeutta terveydenhuoltoon, lisäksi on koulutettu terveydenhoitohenkilöstöä. Toimintaa on Kabulin lisäksi ollut myös maaseudulla ja muissa kaupungeissa, kuten Kandaharissa ja Heratissa.

Korhonen kertoo, että auki olevien klinikoiden turvallisuutta on pyritty parantamaan esimerkiksi niin, että he jotka käyvät vielä klinikoilla töissä, liikkuvat takseilla omien autojensa sijasta.

– Olemme kuulleet muista kaupungeista, että länsimaiden kanssa yhteistyössä olleita ja kansalaisjärjestöjen edustajia on joutunut väkivallan tekojen uhreiksi ja heitä on uhkailtu.

Väestöliitto odottaa nyt lisätietoja, mitä maassa seuraavaksi tapahtuu. Korhonen pohtii, miten kehitysyhteistyö pystyy Afganistanissa ylipäätään jatkumaan.

– Meidän toimintamme pyrki siihen, että ihmisillä on itsemääräämisoikeus, mikä auttaa nuoria suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan. Jos ei pysty itse päättämään esimerkiksi lisääntymisestä ja naimisiin menosta, niin on mahdotonta kouluttautua ja osallistua työelämään, vaikka se olisi muuten sallittua, Korhonen kertoo.

Väestöliitto pyrkii selvittämään työntekijöidensä evakuointimahdollisuuksia, jos he itse sitä toivovat.

Suomen Punainen Risti on toiminut Afganistanissa kansainvälisen Punaisen Ristin kautta. Koronapandemian takia työtä on tehty pääosin etänä ja nyt viimeinenkin Afganistanissa toiminut SPR:n yhteistyöstä ja kumppanuussuhteista vastannut delegaatti jäi kesäloman jälkeen Suomeen, kertoo SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Ulkomaisia Punaisen Ristin työntekijöitä on kuitenkin vielä maassa paikallisen Punaisen Puolikuun rinnalla. Määristä Saarikoskella ei ole tietoa.

Epävarma ja nopeasti muuttuva tilanne on Saarikosken mukaan rajoittanut järjestön työntekijöiden liikkumista, vaikka suoranaista uhkaa ei kansainvälisen Punaisen Ristin työntekijöitä kohtaan ole ollut.

– Henkilökuntaa on kehotettu olemaan varuillaan ja liikkuminen on tällä hetkellä minimoitu ennen kuin tiedetään, mitä tapahtuu.

Punaisen Puolikuun työntekijät ja vapaaehtoiset jatkavat työtä mahdollisuuksien mukaan ja muun muassa auttavat Kabuliin tulleita maan sisäisiä pakolaisia. Myös olemassa olevia ohjelmia, kuten mobiilien terveystiimien toimintaa eri puolilla maata, pyritään jatkamaan.

– Mutta minkälaisella tukiverkostolla jatketaan ja kuinka paljon maassa tulee olemaan kansainvälisiä delegaatteja, on vielä auki, sanoo Saarikoski.

Punaisella Ristillä on ollut Afganistanissa sekä pitkäkestoisia kehitysyhteistyöohjelmia että humanitaarista työtä.