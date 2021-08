Ilta-Sanomien haastatteleman naisen Afganistanissa asuvat sukulaiset polttivat sunnuntaina omistamansa cd-levyt, kirjat ja länsimaalaiset naisten vaatteet Talebanin pelossa. Nainen pelkää erityisesti sukulaistyttöjensä puolesta.

2000-luvun alussa Afganistanin sotaa paennut ja Suomeen muuttanut nainen kertoo olevansa Afganistanin tilanteesta järkyttynyt.

Naisen sukulainen lapsineen asuu Kabulissa. Nainen antaa haastattelun poikkeuksellisesti nimettömänä, koska on huolissaan Afganistanissa asuvien sukulaistensa turvallisuudesta nykytilanteessa.

Nainen kuitenkin haluaa suomalaisten tietävän, minkälaista pelkoa ja epätietoisuutta tavallisten afganistanilaisten keskuudessa parhaillaan tunnetaan.

Ääriliike Taleban on vallannut Afganistanissa vauhdilla maan hallituksen hallussa olleita alueita. Taleban saapui eilen sunnuntaina Kabuliin ottaakseen kaupungin haltuunsa. Sunnuntaina Talebanin taistelijat etenivät muun muassa presidentin palatsiin ja useisiin muihin kohteisiin maan pääkaupungissa Kabulissa.

– Olen puhunut sukulaisteni kanssa puhelimessa viimeksi sunnuntaina päivällä. Sukulaiseni ääni tärisi ja hän sanoi suoraan, että heitä pelottaa. He ovat kauhuissaan ja itkevät. He heräsivät sunnuntaina aikaisin ja polttivat kaikki koulutodistukset, cd-levyt, kirjat ja länsimaalaiset naisten vaatteet, koska heitä pelottaa todella paljon, että Taleban saattaa alkaa kiertää ovelta ovelle ja tutkia koteja.

– Heidän perheestään kukaan ei mennyt töihin, eivätkä he tiedä mitä heille tapahtuu.

Naisen sukulaisen käsitys sunnuntaina oli, että kaupungin portit ovat Talebanin hallussa, eikä paikallisilla juuri ole poistumismahdollisuuksia.

Pakistanilaissotilaat käännyttivät afganistanilaisia maiden välisellä rajalla.

– Poistumisteillä on talebanien tarkastuspisteitä. Sukulaiseni ovat tavallisia afganistanilaisia. Ei heillä ole varaa maksaa kenellekään, että he pääsisivät pois. He ovat Kabulissa jumissa. Jos he pystyisivät, he pyrkisivät poistumaan ihan minne tahansa, todennäköisesti pakolaisleirille Pakistaniin.

Perhe on tilanteesta erityisen huolissaan, koska he kuuluvat hazara-vähemmistöön. Afganistanin hazara-vähemmistöä on syrjitty ja vainottu jo sukupolvien ajan.

Naisen sukulaiset pelkäävät suuresti myös siksi, että perheessä on tyttäriä. Kun Taleban oli edellisen kerran vallassa vuosina 1996–2001, naisten asema maassa oli äärimmäisen heikko. Naisilla ei ollut oikeutta käydä töissä tai opiskella, ja koulunkäynti oli tytöillä kielletty tietystä iästä eteenpäin.

– Heitä pelottaa erityisesti, että mitä jos talebanit kaappaavat tyttöjä vaimoiksi tai seksiorjiksi.

– Sukulaiseni yksi tyttäristä halusi mennä yliopistoon, ja nyt hän on huolissaan, ettei hän ehkä enää ikinä pääse kouluun. Hän on päättänyt, että jos Taleban tulee ja haluaa väkisin ottaa hänet vaimoksi, niin hän tekee itsemurhan. Hän kantaa tätä varten rotanmyrkkyä mukanaan. Hän sanoi sen eilen päättäväisesti.

IS kertoi aiemmin, että ihmiset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa tapauksista, joissa tyttöjä ja naisia on kidnapattu seksiorjiksi Talebanille.

Nainen joutui kysymään sukulaistytöiltään, onko heillä kotona burkia, joihin he voivat pukeutua.

– He olivat olleet siinä luulossa, ettei heidän enää ikinä tarvitsisi pukeutua burkaan.

Taleban on ilmoittanut, että naisilla olisi heidän tulevan hallintonsa aikana oikeus käydä töissä ja opiskella, kunhan he pukeutuvat hiukset peittävään hijabiin.

IS:n haastattelema nainen ei usko Talebanin kertomaan.

– Ihmisoikeudet, naisten oikeudet, lasten oikeudet – millään näistä ei ole heille merkitystä. He yrittävät esittää länsimaille, että he ovat muuttuneet, ja että naisille annetaan oikeuksia. Mutta Instagramissa levitettiin jo kuvaa Kabulista, missä maalari maalasi kaupungilla seiniä, joissa oli naisten kuvia.

Nainen viittaa afganistanilaisen uutistoimiston TOLO Newsin johtaja Lotfullah Najafizadan Twitter-tilillään jakamaan kuvaan Kabulista: Kuvassa kaupan näyteikkunassa olevia naisten kuvia maalataan piiloon.

Kun Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä USA:n joukot pois Afganistanista, nainen soitti sukulaiselleen ja kehotti tätä perheineen lähtemään pois maasta.

– Aavistin, että tällainen päivä on tulossa. Mutta sukulaiseni ei uskonut, sillä hän luuli, että Afganistanin kansallisarmeija voittaa talebanit, eivätkä he ikinä pääse Kabuliin. Nyt ollaan tässä tilanteessa.

Nainen kuvailee, että kaikki hänen tuntemansa afganistanilaiset ovat olleet yllättyneitä ja järkyttyneitä tapahtumien nopeudesta.

– Niistä ihmisistä, joihin olen ollut Afganistanissa yhteydessä, kukaan ei ajatellut, että näin nopeasti tultaisiin Kabuliin asti. He ovat pettyneitä, että hallitus näin nopeasti luovutti muut isot kaupungit, ja on nyt luovuttamassa myös Kabulia ilman mitään vastarintaa, nainen kuvaili sunnuntaina.

– Miten Yhdysvallat ja kaikki länsimaalaiset tutkijat, jotka olivat perehtyneet Afganistanin sotaan ja tilanteeseen, arvioivat ja ennakoivat tilannetta näin väärin?

Nainen on huolissaan myös siitä, minkälaisen symbolisen viestin Talebanin nopea eteneminen Afganistanissa voi lähettää sen kannattajille maan ulkopuolella.

– Talebanin eteneminen Afganistanissa voi antaa Euroopassa asuville ääri-islamisteille signaalin, että he pystyvät voittamaan maan hallinnon ja näin ikään kuin myös länsimaat, nainen pohtii.

Taleban on sunnalainen ääriliike, joka hallitsi suurta osaa Afganistanista vuosina 1996–2001. Talebanin valtakaudella Afganistan oli maailman ainoa maa, jossa oli käytössä islamilainen sharia-laki. Liike tulkitsi lakia äärimmäisen ankarasti ja konservatiivisesti, ja erityisesti naisten asema oli Talebanien hallinnon alaisuudessa poikkeuksellisen surkea.

Taleban muun muassa toteutti julkisia teloituksia murhista ja uskottomuudesta tuomituille ja amputoi raajoja varkailta. Naisten oli pukeuduttava koko vartalon kasvoineen peittäviin burkiin ja miesten oli kasvatettava tuuhea parta. Sääntöjen rikkomisesta rangaistiin. Muun muassa televisio, musiikki ja elokuvat kiellettiin.