”Taleban on mennyt ovelta ovelle, tunkeutunut ihmisten koteihin, kidnapannut kaikki yli 12-vuotiaat tytöt ja naiset sotasaaliiksi ja seksiorjiksi omille terroristeilleen”, Afganistanin mediaa ja sosiaalista mediaa seuraava Eva Tawasoli sanoo.

32-vuotias Eva Tawasoli on seurannut Afganistanin eskaloitunutta tilannetta järkyttyneenä.

– Olen syvästi järkyttynyt, nyt on toteutunut suorastaan pahin mahdollinen painajainen.

– Olen aina kuvitellut ja elänyt sellaisessa toivossa, että tilanne Afganistanissa rauhoittuu, maa nousee jaloilleen ja siitä tulee turvallinen ja onnellinen koti siellä syntyville ihmisille. Valitettavasti en näe, että näin tapahtuu omana elinaikanani, Tawasoli sanoo ääni murtuen.

Vihreiden kaupunginvaltuutettuna Vantaalla toimivan Tawasolin vanhemmat ovat afganistanilaisia, hän itse on syntynyt Iranissa. Kun Tawasoli oli 16-vuotias, perhe tuli pakolaisina Suomeen.

Afganistanissa Tawasolilla on sukulaisia ja ystäviä, joiden tilannetta hän on tiedustellut nyt sydän syrjällä. Yksi ystävä ei ole vastannut viesteihin enää moneen päivään, Tawasoli sanoo.

Hän kertoo verkostoituneensa muun muassa Afganistanissa asuvien ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien kanssa, jotka ovat erityisen suuressa vaarassa Talebanin vallatessa alueita.

– Olen erittäin huolissani heidän tilanteestaan, sillä talebanit ovat olleet jatkuvasti juuri näiden liberaalien, ihmisoikeuksista puhuvien ihmisten kimpussa.

Vaarassa ovat myös naiset ja etnisen puhdistuksen myötä esimerkiksi hazarat, Tawasoli sanoo.

– Olen itse hazarataustainen, ja on ihan järkyttävää, että minun näköiseni ihmiset joutuvat Afganistanissa raakalaisten murhaamiksi vain siksi, että heillä on erilainen etninen tausta kuin talebaneilla.

Siviilien tämänhetkisen tilanteen on kerrottukin olevan vaikea niille naisille, jotka on talebanien valtaamilla alueilla pakotettu jäämään koteihinsa sen sijaan, että he menisivät kouluun tai töihin. Myös Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen mukaan toisinajattelijat, kuten ihmisoikeusaktivistit ja toimittajat ovat varmasti Talebanin silmätikkuina.

Tawasoli seuraa runsaasti Afganistanin mediaa ja kuvailee konfliktin olevan uskomattoman monimutkainen ja kaoottinen.

– Rivikansalaisena, joka on mediauutisten varassa, en saa tästä mitään tolkkua.

Tawasoli mainitsee esimerkkinä sen, että Afganistanissa on ollut niin sanottuja ”haamusotilaita”, joiden avulla korruptoituneet virkailijat ovat saaneet palkkoja omiin taskuihinsa. Afganistanissa on annettu ymmärtää olevan yli 300 000 sotilasta, vaikka todellisuudessa luku on muun muassa BBC:n mukaan huomattavasti pienempi.

– Yhteisö on ollut siinä uskossa, että armeija on vahva, ja hallitus on valmis taistelemaan terroristeja vastaan. Todellisuus on ihan muuta.

– Lopputulos on se, että näen sosiaalisessa mediassa, miten ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan nukkumaan puistoihin ja kaduille, ja Taleban vartioi rajoja todella tiiviisti. Tavalliset ihmiset eivät pääse pakoon, vaikka eliitti on jo karannut.

Taleban-taistelijoita kuvattuna sunnuntaina Ghaznin kaupungissa Itä-Afganistanissa.

Hän kertoo, että sosiaalisessa mediassa perheet kertovat tapauksista, joissa heidän nuoria tyttäriään on kidnapattu seksiorjiksi Talebanille. Kaappauksista on hänen mukaansa myös kuvattu videoita.

– Taleban on mennyt ovelta ovelle, tunkeutunut ihmisten koteihin, kidnapannut kaikki yli 12-vuotiaat tytöt ja naiset sotasaaliiksi ja seksiorjiksi omille terroristeilleen. Sosiaalisessa mediassa on todella paljon ihmisiä, jotka kertovat, että heidän lapselleen on tehty näin.

– Toimittajat, ihmisoikeusaktivistit ja ihan tavalliset harmittomat koomikot tai työssä käyvät naiset ovat saaneet surmansa siksi, että Taleban ei hyväksy heitä ja heidän elämäntyyliään.

Tawasoli kertoo, että ihmisiä on laitettu käsirautoihin, hakattu, raiskattu ja murhattu.

Hän toivookin, etteivät muut maat suostuisi minkäänlaiseen yhteistyöhön Talebanin kanssa.

Tawasoli kertoo seuraavansa tiiviisti myös Talebanien omaa mediaa farsin kielellä.

– Heillä on niin absurdia propagandaa... He antavat itsestään sellaisen kuvan, että he ovat rauhan puolella ja tekevät asioita rauhan puolesta. Se on kunnon aivopesua.

Tawasoli kertoo myös tulkinneensa, että Taleban rekrytoi sosiaalisen median kautta lisää taistelijoita.

– He hyödyntävät sosiaalista mediaa todella tehokkaasti.

Tawasoli uskoo, että Talebanin hirmuhallinto tulee toistumaan uudelleen, ja esimerkiksi naisten asema tulee olemaan ”painajaismainen”.

– He tulevat pilaamaan koko kansan elämän ja tulevaisuuden. En valitettavasti näe tässä mitään toivoa.

– Oloni on pelokas ja toivoton.