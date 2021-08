IS kävi läpi ulkoministeriön arkistosta löytyvät, nyt jo vapaasti luettavissa olevat raportit, jotka suurlähettiläs Heikki Talvitie lähetti Suomeen salasanomina Neuvostoliitosta tasan 30 vuotta sitten. Talvitie, 81, hämmästyi itse nyt sitä, että hän ei edelleenkään haluaisi muuttaa mitään kirjoittamastaan.

Tasan kolmekymmentä vuotta sitten Suomessa elettiin kauhunsekaisia hetkiä, kun vanhoillinen juntta julisti ottaneensa vallan käsiinsä Neuvostoliitossa. Tekosyyksi sanottiin, että presidentti Mihail Gorbatshov oli sairastunut, vaikka hänet oli tosiasiassa suljettu kotiarestiin Krimin-huvilalleen.

Suomen Moskovan-suurlähettiläs oli tuolloin Heikki Talvitie. Hänen tehtäväkseen jäi pitää pääministeri Esko Ahon hallitus ja presidentti Mauno Koivisto ajan tasalla hetki hetkeltä muuttuvasta tilanteesta.

Tehtävä ei ollut helppo. Dramaattisten kolmen päivän aikana 19.–.21. elokuuta 1991 kukaan ei voinut ennustaa, miten kaikki lopulta päättyisi.

Jotain saattoi kuitenkin aavistella jo siitä, että myöskään Gennadi Janajevin johtamalla poikkeustilakomitealla ei tuntunut olevan selkeää kuvaa omista toimistaan.

”Varapresidentti Janajevin pressitilaisuus ei tuonut paljon uutta valoa tilanteeseen. Poikkeustilasta Janajevilla itsellään oli hyvin epäselvä käsitys.”

Näillä yllä olevilla sanoilla, diplomaattisen tyrmäävästi Talvitie on kuvaillut raporttiinsa Janajevin juntan kuuluisaa lehdistötilaisuutta, jonka sekavuuden syykin on varmistunut myöhemmin. Monet vallankaappareista olivat tukevassa humalassa.

Poikkeustilakomitea lehdistötilaisuudessa Mihail Gorbatshovin syrjäyttämisen jälkeen. Komitean johtaja Gennadi Janajev toisena oikealta.

19. elokuuta kello 14.30 päivätyssä raportissa Talvitie kuvaili Moskovan olleen rauhallinen, mutta tilanteen olevan ”eskaloitumassa nopeasti”.

Talvitiellä itsellään oli sen sijaan hyvin selkeä arvio vallankaappareiden taustoista jo ensimmäisessä kirjallisessa raportissaan, jonka hän lähetti Suomeen maanantaina 19. elokuuta kello 14.30:

”Neuvostoliitto heräsi tähän aamuun uutisella hätätilakomitean muodostamisesta ja vallansiirrosta sille… Ei ole epäselvää, että tämä vallansiirto, joka pyritään verhoamaan laillisuuden kaapuun, on turvallisuuspalvelun, armeijan ja puolueen konservatiivien suunnittelema.”

Tuossa vaiheessa ei ollut vielä tiedossa, miten kansa reagoisi ja mitä tekisi Boris Jeltsin. Jeltsin oli silloin jo titteliltään Venäjän presidentti, mutta virallisesti hän oli vain yhden Neuvostoliittoon kuuluvan osatasavallan johtaja.

Talvitie luonnehti raportissaan Gorbatshovin syrjäyttämistä palatsivallankumoukseksi. Hän arveli, että kansa ei saattaisi lähteä kaduille niinkään Gorbatshovin puolesta, vaan tukemaan Jeltsiniä, ”mikäli Jeltsin aikoo asettua demokraattisine voimineen vastustamaan aseelliseen voimaan perustuvaa valtaa”.

”Tämän päivän aikana saattaa syntyä mielenosoituksia, joihin kaupunkiin tuotujen sotilaiden on otettava kantaa. Ampuako vai eikö? Koko Moskova on tällä hetkellä kello 14.30 sotilaiden piirittämä. Jeltsinin kanta näyttäisi rohkaisevan väestöä kaduille.”

Aiempiin rutiininomaisiin raportteihinsa Neuvostoliitosta Talvitie oli kirjannut ainoastaan päivämäärän, mutta nyt hän oli merkinnyt ensimmäistä kertaa otsikkoriville myös kellonajan. Kellonajan hän lisäsi systemaattisesti kaikkiin seuraaviin salasanomiinsa, jotka käsittelivät kaappauspäivien tapahtumia.

Heikki Talvitie toimi Suomen Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 1988–1992. Hän näki Neuvostoliiton hajoamisen hyvin läheltä. Talvitie kuvattiin tällä viikolla Oodin edustalla Helsingissä.

Talvitie kertoo nyt, että tarkan kellonajan merkitseminen oli tuolloin jotain niin poikkeuksellista, että myös tasavallan presidentti Koivisto reagoi siihen heti.

– Koivisto kiinnitti siihen huomiota. Hän oli sanonut: ”Ai, nyt se on ruvennut ilmoittamaan jo kellonajatkin”, Talvitie naurahtaa Koiviston äänenpainoja tapaillen.

Digiajan nyky-Suomen näkökulmasta katsottuna kelloajan merkitseminen tuntuu luonnolliselta, mutta tuolloin maailmassa elettiin viestinnällisesti paljon hitaampaa aikaa. Kaikkialle ulottuvaa internetiä ja älypuhelimia ei ollut, vaikka ensimmäisiä raahattavia tiiliskivimäisiä matkapuhelimia olikin jo käytössä sekä suurlähetystössä että Moskovassa toimivilla suomalaisilla liikemiehillä.

Suurlähetystön salasanomat lähetettiin tuolloin yhä lankalinjaa pitkin salaussekoittimen kautta. Suomen päässä viestit piti purkaa ja jakaa valtionhallinnolle, mikä otti sekin aikaa.

– Tänään laadittu salasanoma saattoi useinkin ehtiä jakeluun vasta seuraavana aamuna valtionhallinnolle. Tajusin, että tilanne saattaisi olla raportin lukuhetkellä jo aivan toinen, joten ryhdyin merkitsemään niihin laatimishetken kellonajan, Talvitie selvittää.

Kun kaappauspäivien tapahtumat olivat kuumimmillaan, Talvitie luopui yrityksestä salata kaikkea viestintäänsä, sillä tietoa oli pakko saada läpi Suomeen nopeasti.

– Rupesin puhumaan avoimilla linjoilla. Ajattelin, että jos joku haluaa niitä tutkia, niin hänellä on varmaan juuri nyt muitakin kiireitä kuin kuunnella Talvitien selostuksia.

19. elokuuta illalla Talvitie raportoi Venäjän federaation varaulkoministerin Andrei Fjodorovin toiveesta päästä epäviralliselle vierailulle Suomeen. Toisin sanoen Fjodorov oli Boris Jeltsinin edustaja, ei juntan eikä Mihail Gorbatshovin.

Kansa kerääntyi Moskovassa Jeltsinin tueksi Valkoiselle talolle, josta muodostui nopeasti demokratialiikkeen symboli.

Vallankaappausyrityksen toisena päivänä Talvitie välitti Suomeen useita viestejä, jotka kertoivat tilanteen kriittisyydestä. Jeltsin lähipiireineen pelkäsi Valkoisella talolla, että neuvostoarmeija ryhtyisi hetkenä minä hyvänsä talon valtaukseen väkivalloin, vaikka osa armeijasta oli jo kääntynyt Jeltsinin puolelle.

Maailma pidätti hengitystään, kun kansa kerääntyi Valkoiselle talolle Jeltsinin tueksi neuvostoarmeijan läsnäolosta huolimatta.

Talvitie arvioi tuolloin Jeltsinin olevan saamassa itselleen merkittävää tukea, mutta kirjoitti silti raporttiinsa yhden ehtolauseen. Se alkoi sanoilla ”mikäli Jeltsiniä ei eliminoida väkivaltaisesti lähipäivinä…”

– Tuo varauma kertoo hyvin siitä epävarmuudesta, mikä silloin vallitsi, Talvitie sanoo nyt.

20. elokuuta aamulla Talvitie raportoi rauhallisesta yöstä ja kertoi kontaktinsa, varaulkoministeri Fjodorovin kommentoineen tilanteen olevan edellistä päivää rauhallisempi.

Talvitien kontakti Jeltsinin esikunnassa oli Venäjän – eli siis tuolloin vielä Neuvostoliittoon virallisesti kuuluneen Venäjän federaation – varaulkoministeri Andrei Fjodorov.

Suomea osaava Fjodorov pyysi Talvitieltä heti ensimmäisenä kaappauspäivänä eli maanantaina pikaista viisumia Suomeen, koska hän halusi saapua Helsinkiin jo keskiviikoksi ”informoimaan Suomen johtoa Moskovan tilanteesta”.

Talvitie päätyi 19. elokuuta kello 19.55 lähettämässään, erittäin kiireelliseksi merkityssä viestissään suosittelemaan, että Suomi myöntäisi Fjodoroville viisumin ja tämä voisi saapua Helsinkiin ei-julkiselle vierailulle.

”Omana kantanani esitän, että vaikka tilanne kannaltamme on äärimmäisen delikaatti, niin antaisimme viisumin Fjodoroville. Samalla tekisin täällä hänelle selväksi, että matka on yksityinen eikä tarkoitettu julkiseen esiintymiseen Suomessa. Vaikka hän hankkii omat kontaktinsa Suomessa, esitän, että hän voisi tavata Helsingissä esim. valtiosihteeri Ahtisaaren. Tilanteen mukaan voitaisiin sitten katsoa, tulisiko myös ulkoministeri Väyrysen tapaaminen kyseeseen.”

Tiistaiaamuna Talvitie ei ollut saanut Suomesta vielä vastausta edelliseen viestiinsä ja Fjodorovin viisumiasiaan, joten hän kiirehti asiaa uudessa raportissaan kello 09.30 näillä sanoilla:

”Andrei Fjodorov kysyi viisumiaan Suomeen. Hän matkustaisi huomenna ja hänellä olisi luultavasti mukanaan Jeltsinin kirje Tasavallan Presidentille ja Pohjoismaiden pääministereille.”

Tiistaina Talvitie oli vielä useaan kertaan yhteydessä Fjodoroviin, ja Suomi päätti myöntää hänelle viisumin.

Tiistai-iltapäivän raportissaan kello 17.30 Talvitie tiesi kertoa Suomeen jo myös siitä, että Jeltsin oli puhunut puhelimessa suoraan Yhdysvaltain presidentin George H. W. Bushin ja Britannian pääministerin John Majorin kanssa. Myös Talvitie oli saanut tietoonsa Jeltsinin suoran puhelinnumeron, jonka hän toimitti tiedoksi Suomen johdolle seuraavalla evästyksellä:

”Fjodorov halusi välittää Suomeen puhelinnumeron, josta Jeltsinin saa käsiin. Se on 205 42 02. Tämä numero on tässä pelkästään symbolisena merkkinä tilanteesta. En itse suosittele meille täysin samaa politiikkaa kuin Bush ja Major noudattavat.”

Talvitie ei siis kehottanut esimerkiksi Ahoa tai Koivistoa soittamaan suoraan Jeltsinille, vaikka puhelinnumeron heille välittikin. Näin hän perustelee nyt asiaa:

– Pyrin antamaan valtiojohdolle sellaiset faktat, että jos haluttiin toimia, niin voitiin toimia. Minun kantani oli kuitenkin silloin ja on tänä päivänäkin se, että ei meidän pidä alkaa mestaroimaan Venäjän sisäisiä asioita. Vaan me katsomme, mihin se menee ja vedämme sitten omat johtopäätöksemme.

Fjodorovin kutsumisessa Suomeen Talvitie ei kuitenkaan nähnyt sellaista riskiä, etteikö sitä olisi voinut ja kannattanut ottaa. Vaikka Suomen johto tasapainoili yhä julkisissa kannanotoissaan yrittäen olla ärsyttämättä Neuvostoliittoa ja mahdollisesti voitolle pääsevää junttaa, Suomi antoi silti Fjodoroville pikaisesti viisumin.

– Jälkeenpäin voi sanoa, että Fjodorovin tulo Suomeen oli aika ratkaiseva kuvio. Suomi osoitti siten tukeaan Jeltsinin Venäjälle, Talvitie sanoo nyt.

– Fjodorov ei ole minulle sitä koskaan sanonut suoraan, mutta olen ajatellut niin, että Jeltsin halusi lähettää hänet Suomeen siltä varalta, että juntta olisi onnistunut. Luultavasti Jeltsin olisi silloin pyrkinyt perustamaan ulkomaille jonkinlaisen Venäjän pakolaishallituksen.

Osa Jeltsiniä tukevista kansalaisista yöpyi Valkoisen talon nurmella.

Kolmannen kaappauspäivän aamuna 21. elokuuta Talvitie jatkoi raportointiaan Moskovasta, ja Fjodorov lensi sovitusti Helsinkiin. Vielä tuossa vaiheessa Fjorodovin matka oli Suomen johdossa ainoastaan pienen piirin tiedossa eikä Suomen julkisuudessa lainkaan.

Keskiviikkona 21. elokuuta kello 12.30 lähettämässään salasanomassa Talvitie kertoi Moskovan keskustassa sattuneesta yöllisestä välikohtauksesta, jossa kolme mielenosoittajaa oli saanut surmansa. Samalla hän kertoi, että Moskovassa on noin 400 pysyvästi asuvaa ja noin 130 tilapäisesti oleskelevaa suomalaista, jotka lähetystö kotiuttaa, ”mikäli tilanne eskaloituu”.

– Suurlähetystössä olimme harjoitelleet jo keväällä tilannetta, jossa suomalaiset jouduttaisiin evakuoimaan. Sitä varten oli mietitty kolmivaiheinen suunnitelma, jonka valmistauduimme panemaan toimeen, Talvitie kertoo.

Kolmen mielenosoittajan kuolinpaikalle Moskovan kehätielle syntyi nopeasti muistopaikka.

Tuosta hetkestä kului kuitenkin vain muutama tunti, kun Talvitie saattoi lähettää jo huojentavan raportin Suomeen. Panssarivaunut olivat poistuneet Moskovan keskustasta ja kaappausyritys oli kukistunut:

”Poikkeustilakomitean yritys siirtää valta ohi demokraattisesti valittujen elimien konservatiivisille voimille on epäonnistunut… Yhdyn niihin, jotka sanovat tapahtumien nostaneen Jeltsinin varsinaiseksi valtatekijäksi Neuvostoliitossa.”

Ennen kirjallisen iltapäiväraporttinsa lähettämistä Talvitie soitti kuitenkin valtiosihteeri Martti Ahtisaarelle kiireelliset uutiset armeijan vetäytymisestä.

– Kun sotilaat lähtivät Moskovasta, soitin heti Ahtisaarelle, ja Fjodorov sattui olemaan Ahtisaaren luona juuri silloin samaan aikaan, Talvitie kertaa tapahtumien vyöryä.

Juntan kaatumisen myötä Fjodorovin Helsingin-matkasta tulikin äkkiä julkinen. Hän saattoi tavata avoimesti myös pääministeri Ahon ja ulkoministeri Väyrysen.

Iltapäivällä 21. elokuuta Talvitie raportoi panssarivaunujen olevan poistumassa Moskovasta.

Sitä ei julkisuudessa tuolloin kuitenkaan huomattu hämmästellä, että Fjodorovin matkavalmistelut viisumin myöntämisineen oli täytynyt hoitaa hetkellä, jolloin sen paremmin Fjorodrov kuin Suomen valtiojohtokaan eivät vielä voineet tietää juntan kaatumisesta.

Torstaiaamuna 22. elokuuta ilmestyneessä Helsingin Sanomissa Fjodorovin matkasta kuitenkin jo kerrottiin. Hänen kuvailtiin tuoneen Suomeen keskiviikkoiltapäivänä ”informaatiota suoraan Moskovasta” ja vierailleen Ahtisaaren luona kertomassa Venäjän näkemyksen asioista.

Gorbatshov palasi Krimin-arestistaan Moskovaan. Pian kävi selväksi, että hän ei itse tajunnut, millaisen henkisen matkan venäläiset olivat kulkeneet hänen poissa ollessaan ja junttaa vastustaessaan.

Alkoi Jeltsinin nousu todelliseksi vallankäyttäjäksi ja Neuvostoliiton lopullinen hajoaminen. Talvitie raportoi 22. elokuuta Suomeen näin:

”Maailma ei ole enää sama… Moskovassa ja Leningradissa demokraattisesti ajattelevat ihmiset löysivät keinon vastustaa vanhaa vallan vaihdon metodia ja osoittivat, että he arvostavat mielipiteenvapautta enemmän kuin henkilökohtaista turvallisuutta.”

Talvitie pohdiskeli salasanomassaan myös Neuvostoliiton tulevaisuutta.

”Neuvostoliitossa tulee taas seuraamaan vaihe, jossa virat ja miehet vaihtavat paikkaa. Demokratialla ja markkinataloudella on taas mahdollisuutensa. Nopeita muutoksia on kuitenkin turha odottaa. Venäläinen ihminen pysyy venäläisenä suurissakin murrosvaiheissa.”

Jälkikäteen katsoen Talvitien analyysissä osoittautui todeksi se, että miehiä erotettiin ja uusia nimitettiin tilalle. Gorbatshov itse suostui tosin väistymään syrjään lopullisesti vasta 25. joulukuuta 1991.

Demokratia ja markkinatalous saivat myös mahdollisuutensa, mutta nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin niistä on voimissaan enää markkinatalous. Nopeita muutoksia Venäjän demokratisoitumiseksi ei ole sen sijaan tapahtunut.

– Minun pointtini silloin oli juuri se, että venäläinen on venäläinen tietyissä kuvioissa, aivan kuin suomalainen on suomalainen. Venäläinen on tottunut autoritääriseen hallintoon, ja sitä on hirveän vaikea muuttaa demokraattiseksi.

– Venäläisiä ei voi myöskään muuttaa suomalaisiksi. Se ei onnistuisi eikä se olisi meidän kannaltamme hyvä, jos me sitä yrittäisimme. Voivatko venäläiset vielä joskus kehittää itselleen systeemin, jossa demokraattiset elementit olisivat enemmän voimissaan, sitä on vaikea sanoa vielä tänäkin päivänä, Talvitie aprikoi.

Neuvostoliiton vanhoillisten kaappaushankkeen kaatanut Boris Jeltsin puhui kansalle Valkoisen talon parvekkeelta 22. elokuuta. Samalla hän nosti Venäjän lipun.

Suomen valtionjohdon varovaisia julkisia kannanottoja junttaan on kritisoitu myöhemmin.

Talvitien ja Suomen Moskovan-suurlähetystön raporttien perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suomen johdolla on ollut käytössään varsin realistinen arvio tapahtumista ja myös työkaluja päätöstensä pohjaksi aina Jeltsinin suoraa puhelinnumeroa myöten.

Kun Talvitie itse saa kuulla lähettämiensä raporttien sisältöjä puhelimessa kolmenkymmenen vuoden takaa, hän vaikuttaa itsekin huojentuvan siitä, ettei hänelle tule halua ryhtyä selittelemään kirjoittamaansa parhain päin.

– Allekirjoitan yhä kaiken, mitä on tullut kirjoitettua. Jälkikäteen ajatellen tapahtumat tuntuvat tietysti hyvin suoraviivaisilta, mutta silloin ei kukaan ollut sataprosenttisesti selvillä mistään.

Talvitie hoputti Suomen johtoa tunnustamaan Baltian maat

Juntan kaaduttua kuumimmaksi kysymykseksi nousi nopeasti Baltian maiden itsenäisyyden tunnustaminen, jota erityisesti ulkoministeri Paavo Väyrysen ja presidentti Mauno Koiviston kerrotaan epäröineen.

Suurlähettiläs Heikki Talvitie yritti puolestaan hoputtaa tunnustuspäätöksen tekoa Moskovasta lähettämillään viesteillä.

Sunnuntaina 25. elokuuta pääministeri Esko Aho tuli lopulta tv-kameroiden eteen ennen television iltauutisia ilmoittamaan, että ”Suomen hallitus on valmis ryhtymään neuvotteluihin diplomaattisuhteiden solmimiseksi Baltian maihin”.

Kaikesta viestinnästä ei ole jäänyt kirjallista dokumenttia, mutta asioiden kehittyminen näyttäytyy ulkoministeriön arkistosta löytyvien Talvitien lähettämien salasanomien valossa seuraavanlaiselta.

Talvitie Baltian maiden tunnustamisesta lauantaina 24.8.1991 klo 20.45:

”Mielestäni Suomen tulisi voida tunnustaa ainakin de facto Viro heti, kun Yhdysvaltain de jure tunnustus tulee. De facto -tunnustus on perusteltua tilanteessa, jossa tosiasiallinen valta on Neuvostoliitossa siirtynyt Venäjän johdon käsiin ja jossa Venäjä on jo tunnustanut Viron itsenäisyyden.”

Salasanoma Baltian maiden tunnustamisesta sunnuntaina 25.8. kello 01.45:

”Tilanne muuttuu tunti tunnilta… Venäjä on tunnustanut Viron ja Latvian itsenäisyyden. Kuten muistettaneen, on Venäjä jo aiemmin tunnustanut Liettuan itsenäisyyden. Jeltsinin ukaasi kehottaa SNTL:n Korkeinta Neuvostoa ja maailman maita tunnustamaan Baltian maiden itsenäisyyden. Toisin sanoen, kun Baltian maiden kansainvälinen tunnustaminen alkaa, ei mielestäni ole estettä sille, että Suomi tunnustaa Baltian maat yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa.”

Kun Esko Aho oli 25. elokuuta ilmoittanut Suomen alkavan rakentaa diplomaattisuhteita Baltian maihin, Talvitien osaksi tuli käydä selostamassa päätöstä Neuvostoliiton ulkoministeriössä eli Midissä.

Salasanoma Baltian maiden tunnustamisesta 26.8. klo 18.05:

”Kävin tänään Midissä Eurooppa II -hallinnossa, minut otti vastaan apulaishallintopäällikkö S. Zhuravljov…Selostin heille niitä taustoja, jotka liittyvät Suomen hallituksen päätökseen Baltian maiden itsenäistymisestä. Sanoin, että tunnustamisen katsotaan tapahtuneen 1920… Mitään protestin aihetta hänellä (Zhuravljovilla) ei ole. Henkilökohtaisena mielipiteenään hän sanoi ymmärtävänsä sen, että Suomen hallitus toimii paitsi luettavien faktojen niin myös tosiasiallisen tilanteen pohjalta.”

Kun tilanne oli hieman rauhoittunut, Talvitie lähetti Moskovasta vielä laajemman analyysin tapahtuneesta ja Suomen sekä Venäjän suhteista. Salasanomaan sisältyi sekä kritiikkiä että ymmärrystä Suomen toiminnan ajoitukselle.

Arvioita Suomen omista toimista salasanomassa 1.9.1991 klo 12.20:

”Koska meidän täytyi ottaa huomioon totalitäärisen vallan mahdollinen paluu Neuvostoliittoon aivan eri määrässä kuin muiden läntisten demokratioiden, emme voineet symbolitasolla viestittää samalla tavalla tukeamme Jeltsinille, Gorbatshoville ja demokratialle kuin muut länsimaat tekivät. Lännen käyttämälle symbolitasolle yltää hallituksen päätös myöntää viisumi (Venäjän varaulkoministerille Andrei) Fjodoroville aamulla 20.8.” ”En ole huolissani siitä, etteikö Venäjän vallanpitäjät ymmärtäisi kannanottojamme 19.-21.8. Silti tilanne ei Suomen Moskovassa olevan aseman kannalta ollut enää tyydyttävä 23.-24.8., jolloin Gorbatshoville osoitettiin oma paikka Venäjän parlamentissa ja Venäjä käytännössä nielaisi itseensä Neuvostoliiton valtakoneiston.”

Talvitie Suomen ja Venäjän suhteista 1.9.1991 klo 12.20: