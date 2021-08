– Afganistanin hallinto on romahtanut kuin korttitalo.

”Afganistanin hallinto on romahtanut kuin kortti­talo” – Näin asian­tuntijat arvioivat suomalaisten ja kansain­väliselle yhteisölle työskennelleiden turvallisuus­tilannetta

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kuvailee Afganistanin turvallisuustilannetta hyvin ailahtelevaksi.

Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut hyvin nopeasti, ja äärijärjestö Taleban on saartanut Kabulin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi medialle sunnuntaina iltapäivällä, että Afganistanissa olevien suomalaisten turvallisuus on tällä hetkellä Suomen ykkösasia. Suomen on tarkoitus evakuoida maasta suomalaiset sekä korkeintaan 130 Suomelle, Natolle ja EU:lle työskennellyttä afgaania, mukaan lukien heidän perheensä.

Haavisto kertoi, ettei ulkoministeriö voi turvallisuussyistä kertoa tässä vaiheessa Afganistanissa oleskelevien suomalaisten tarkkaa määrää. Hän totesi kuitenkin, ettei kyseessä ole ”suuri luku”.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toteaa, että Afganistan on ajautumassa Talebanin kontrolliin, ja ihmisten pois saaminen sieltä on ”monimutkainen logistinen operaatio, joka vaikeutuu hetki hetkeltä.”

– Sieltä Pohjois-Afganistanista ei ole mitenkään helppoa saada ihmisiä järjestäytyneesti tuotua pois.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Aaltola muistuttaa, että Kabulin kansainvälinen lentokenttä on kuitenkin edelleen auki, ja Yhdysvallat on lisäämässä sinne sotilaitaan kaaoksen estämiseksi ja evakuointien helpottamiseksi.

– Ja Talebankin on nähtävästi luvannut, ettei Kabuliin edetä suinpäin.

Amerikkalaisviranomaisten mukaan Yhdysvallat ei ole puuttumassa Kabulin valtaukseen sotilaallisesti, kunhan evakuoinnit saavat jatkua rauhassa.

– Tietyllä lailla tällä hetkellä Taleban odottaa Kabulin edustalla sitä, että Yhdysvallat saa evakuoitua läntisiä tahoja ja omaa henkilökuntaansa pois, Aaltola sanoo.

– Taleban ei halua edetä Kabuliin, koska he pelkäävät, että Yhdysvallat viivyttää vetäytymistään tai kostaa sotilaallisesti.

Yhteenotto Yhdysvaltojen kanssa ei ole Talebanin intresseissä. Tällä hetkellä Taleban myös neuvottelee vallansiirrosta ja vallan luovuttamisesta talebaneille, mikä myös on yksi syy siihen, että Taleban on antanut taistelijoille määräyksen odottaa Kabulin laitamilla.

Taleban on aiemmin vakuutellut tiedottajiensa kautta, ettei kansainväliselle yhteisölle työskennelleihin kohdistu turvallisuusuhkia. Ilta-Sanomat kysyi ulkoministeri Haavistolta, voiko Talebanin sanaan luottaa. Haaviston mukaan tällä hetkellä kaikki on mahdollista, koska äärijärjestön valtaan luisuneissa maakunnissa riehuu myös muita toimijoita. Eskalaatiot ovat mahdollisia myös Kabulissa, Haavisto katsoo.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo, että Talebanin virallinen kanta ja käytäntö voivat olla erilaiset.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.

– Tämä on tämä virallinen julkilausuma, mutta kuinka uskottava se on... sen aika näyttää, mitä käytännössä tapahtuu.

Hän toteaa, että Taleban haluaa myös nyt viestiä niin, ettei se lietsoisi paniikkia, jotta Kabulin valtaaminen olisi sitten helpompaa.

Taleban on luvannut myös, että ulkomaalaiset voivat halutessaan poistua Kabulista. Ulkomaalaisia ja ulkomaalaisille työskennelleitä on kuitenkin muuallakin kuin Kabulissa, ja vaikka kaupungista pääseekin vielä pois, sinne ei välttämättä pääse kovin helposti sisälle, Aaltola sanoo.

– Läntisten maiden operaatioita oli Afganistanissa eri puolilla, niin kysymys siitä, kuinka sieltä muista kaupungeista pystytään evakuoimaan ihmisiä, onkin hyvin kimurantti.

– Varmasti siellä on eri osissa Afganistanissa paljon epätoivoa, pelkoa ja kauhua.

Mikäli ulkomaalaisia ja ulkomaalaisille työskennelleitä ei saada evakuoitua nopeasti, Aaltola arvioi, että heidän turvallisuustilanteensa on huono.

– Jos olet työskennellyt sodan jonkun osapuolen hyväksi ja vastustaja voittaa sodan, tilannehan ei koskaan ole hyvä.

Haavisto totesi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että kansainväliselle yhteisölle työskennelleitä pidetään Talebanin näkökulmasta ”pettureina”, joille saatetaan kostaa.

– Meidän tietomme mukaan ihmiset ovat myös joutuneet väkivallan ja suoranaisten rikosten ja hengenmenetysten kohteeksi näillä alueilla, Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa.

Aaltola ja Ruohomäki arvioivat, että se, miten suuressa vaarassa kukin ulkomaalainen ja kansainväliselle yhteisölle työskennellyt on, riippuu yksilöstä ja muun muassa siitä, paljonko nämä ovat olleet tekemisissä läntisten maiden kanssa ja millaisissa tehtävissä he ovat työskennelleet. Ruohomäki toteaa olevan täysin ymmärrettävää, että ihmiset pelkäävät, mitä seuraavaksi tapahtuu – etenkin, jos ovat itse tai omassa perhepiirissä on aiemmin jouduttu Talebanin vainon kohteeksi.

Ruohomäki sanoo kuitenkin, että ulkomaalaiset Taleban haluaa joka tapauksessa maasta pois, eikä talebanien intresseissä ole minkäänlainen joukkoteurastus, jossa tapettaisiin kaikki, jotka ovat työskennelleet kansainväliselle yhteisölle tai hallinnolle.

” Turvallisuustilanne on silti hyvin ailahteleva ja ymmärrän hyvin ihmisten pelkotiloja sen suhteen, mitä tulee käymään. Siellä on kuitenkin 90-luvun Talebanin hirmuhallinnon varjo taustalla.

Ruohomäki toteaa, että tapahtumat Afganistanissa ovat edenneet todella nopeasti.

– Afganistanin hallinto on romahtanut kuin korttitalo.

Hän sanoo olleen päivänselvää, että Taleban nousee valtaan, mutta se, että se tapahtuu näin nopeasti, oli yllätys.

Syitä tilanteen hallinnon nopeaan luhistumiseen Ruohomäen mukaan kolme: Afganistanin maakunnissa ja piirikunnissa on antauduttu toinen toisensa jälkeen, Afganistanin hallinnon eri tahot ja myös armeijan komentajat ovat vaihtaneet puolta ja Afganistanin hallinto on ollut sisältä päin ”läpimätä”, kuin kulissi.

Ihmishenkiä on toisaalta säästynyt, kun maakunnissa on antauduttu.

Talebanin valtaannousun myötä Afganistanissa ei ole luvassa ainakaan rauhallisempia aikoja, Aaltola uskoo.

– Afganistan siirtyy Talebanin hallintoon, mutta osa Afganistania varmasti tulee nousemaan vastarintaan. Eli mitään rauhan jaksoa ei voi uumoilla, vaan sisällissota jatkuu eri muodoissa ilman, että Yhdysvallat on suoraan mukana.