Calderone on kutistunut merkittävästi ilmaston lämpenemisen myötä.

Euroopan eteläisin jäätikkö, Italian keskiosassa sijaitseva Calderone, voi hävitä kokonaan 10–20 vuoden kuluessa, varoittavat tutkijat.

Apenniineilla Gran Sasso d'Italia -laaksossa liki kolmen kilometrin korkeudessa sijaitseva Calderone on jo 1900-luvun aikana kutistunut noin 90 prosentilla alkuperäisestä koostaan. Pari vuosikymmentä sitten jäätikkö halkesi.

– Se aika kesällä, kun jäätikkö kutistuu enemmän kuin mitä se talven aikana kasvaa, on koko ajan pidentynyt. Sateet ovat pysyneet ennallaan, mutta lumisateet ovat vähentyneet. Tämä luonnollisesti saa aikaan sen, että jäätikön massa kutistuu yhä enemmän, kiteyttää jäätikkötutkija Massimo Frezzotti.

Ilmaston lämpeneminen, jonka syynä on ihmisen toiminta ja fossiilisten polttoaineiden käyttö, on nostanut maapallon keskilämpötilaa runsaalla asteella verrattuna 1800-luvun puolivälin tilanteeseen. Keskilämpötila on noussut nopeimmin viiden viime vuosikymmenen aikana.