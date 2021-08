Koronavainajien määrä Venäjällä kasvaa päivä päivältä

Venäjällä on virallisesti rekisteröity jo lähes 170 000 viruksen seurauksena kuollutta pandemian aikana.

Venäjällä rekisteröitiin jälleen lauantaina ennätysmäärä koronaviruksen seurauksena kuolleita yhden päivän aikana. Kyseessä oli jo kolmas päivä peräkkäin, kun edellisen päivän synkkä ennätys lyötiin.

Venäjän viranomaiset rekisteröivät lauantaina 819 uutta koronavainajaa ja yli 22 100 uutta koronatartuntaa. Pandemian aikana Venäjällä on virallisesti rekisteröity lähes 170 000 viruksen seurauksensa kuollutta, mikä on korkein määrä Euroopassa.

Virallisiin tilastoihin on laskettu mukaan vain kuolleet, joiden kuolinsyyksi on ruumiinavauksen jälkeen merkitty koronavirus. Jos lukuun otetaan mukaan myös muut koronavirukseen kytköksissä olleet kuolemat, on vainajia yli 300 000, kertoo Venäjän tilastovirasto Rosstat.

Vasta hieman yli 32 miljoonaa ihmistä Venäjän 146 miljoonasta asukkaasta on täysin rokotettuja koronaa vastaan, kertoo koronatilastoja ylläpitävä Gogov-verkkosivusto,