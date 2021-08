Näin todennäköisesti vaarallisin tunnettu asteroidi uhkaa Maata - tulos saa huokaisemaan helpotuksesta

Laskelmat Bennu-asteroidin kiertoradasta perustuvat Nasan asteroidille lähettämän luotaimen keräämään dataan.

Kuva Bennu-asteroidista on koostettu Osiris-Rex-avaruusluotaimen ottamien kuvien pohjalta.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on tarkentanut todennäköisyyttä, jolla Bennu-asteroidi iskee maahan seuraavan 300 vuoden aikana. Nasan tutkimus julkaistiin keskiviikkona Icarus-tiedelehdessä.

Laskelmien mukaan todennäköisin päivä, jolloin asteroidi voisi törmätä Maahan on 24. syyskuuta vuonna 2182. Riski asteroidin iskemiseen on todella pieni, sillä Nasan mukaan asteroidi osuu maahan tuona päivänä 1: 2700:n, eli noin 0,037 prosentin todennäköisyydellä. Todennäköisyys sille, että asteroidi törmää Maahan vuoteen 2300 mennessä on 1:1750 eli 0,057 prosenttia.

Bennu on Nasan mukaan Maalle suurimman vaaran aiheuttava tunnettu asteroidi yhdessä asteroidi 1950 DA:n kanssa.

Bennu on läpimitaltaan noin 500-metrinen ja se kiertää Auringon ympäri noin 1,2 vuodessa.

Vuonna 2135 Bennu käy seuraavan kerran lähellä Maata. Vaikka asteroidi ei uhkaa tuolloin planeettamme, on tutkijoiden tärkeää tietää Bennun tarkka kiertorata, jotta voidaan ennakoida, kuinka Maan vetovoima vaikuttaa asteroidin kiertoon Auringon ympäri. Näin saadaan lisätietoa siitä, millaisen uhan se muodostaa Maalle vuoden 2135 jälkeen.

Nasan laskelmat perustuvat Osiris-Rex-avaruusluotaimen keräämään dataan. Luotain lähti matkaan kohti asteroidia vuonna 2016 ja teki onnistuneen pysähdyksen asteroidin pinnalle lokakuussa 2020. Lisäksi luotain on kerännyt tietoa muun muassa asteroidin koosta, muodosta, massasta sekä sen liikkeistä ja kiertoradasta.

– Emme ole koskaan mallintaneet asteroidin kiertorataa näin tarkasti, sanoi tutkimuksen johtaja Davide Farnocchia Nasan tiedotteessa.

– Luotaimella keräämämme data asteroidin kiertoradasta auttoi meitä ymmärtämään paremmin, kuinka Bennun vaikutus muuttuu seuraavien vuosisatojen aikana ja paransi ymmärrystämme mahdollisesti vaarallisista asteroideista, sanoi puolestaan Osiris-Rex-hankkeen päätutkija Dante Lauretta.

Ennen pysähdystä asteroidilla luotain oli kiertänyt asteroidia parin vuoden ajan. Luotain lähti paluumatkalle tämän vuoden toukokuussa. Sen on tarkoitus palata Maahan vuonna 2023.

Luotaimen asteroidilta keräämien näytteiden toivotaan antavan lisätietoa muun muassa elämän synnystä. Jos luotain onnistuu tehtävässään, kyseessä on Nasan suurin avaruudesta tuoma näyte-erä sitten Apollo-kuulentojen ja ensimmäinen koskaan asteroidin pinnalta.