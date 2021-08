Suora lähetys kello 17.30: Ulkoministeri Pekka Haavisto tiedottaa ajankohtaisesta tilanteesta Afganistanissa

Tilanne Afganistanissa on heikennyt nopeasti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää tänään tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta tilanteessa Afganistanissa.

ISTV näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä tässä artikkelissa kello 17.30.

Äärijärjestö Taleban on kuluneen viikon aikana ottanut haltuunsa useita maakuntien pääkaupunkeja Afganistanissa. Tänään uutisoitiin, että Taleban on saanut haltuunsa pääkaupunki Kabulin eteläpuolella sijaitsevan Logarin maakunnan pääkaupungin. Kaupunki sijaitsee noin 50 kilometriä Kabulista etelään, ja sen haltuun saamisen on arvioitu avaavan Talebanille tien Kabuliin.

Nato-maiden lähettiläät kokoontuvat tänään Brysselissä hätäkokoukseen Afganistanin heikkenevän tilanteen takia.

Haavisto on aiemmin kertonut, että Suomi valmistautuu evakuoimaan Afganistanista Suomen valtiolle työskennelleitä paikallisia.