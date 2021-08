Nato-maiden lähettiläät kokoontuvat tänään Brysselissä hätäkokoukseen Afganistanin heikkenevän tilanteen takia.

Äärijärjestö Taleban on saanut haltuunsa Afganistanin pääkaupungin Kabulin eteläpuolella sijaitsevan Logarin maakunnan pääkaupungin. Kaupunki sijaitsee noin 50 kilometriä Kabulista etelään, ja sen haltuun saamisen on arvioitu avaavan Talebanille tien Kabuliin.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman parlamenttiedustaja Saeed Qaribullah Sadatin mukaan Taleban hallitsee nyt täysin Logarin maakunnan pääkaupunkia eikä kaupungissa käydä taisteluita. Sadatin mukaan suurin osa kaupungin viranomaisista on paennut Kabuliin.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan kokouksessa keskustellaan Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin johdolla ennen muuta Afganistanista tehtävistä evakuoinneista.

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen mukaan Yhdysvaltain vetäytyminen Afganistanista oli virhe, jonka seurauksista joutuu kärsimään koko kansainvälinen yhteisö.

Wallacea huolestuttaa se, että Afganistanista tulee äärijärjestö Talebanin hallinnassa samanlainen tukikohta terroristijärjestö al-Qaidalle kuin se oli ennen syyskuun 2001 terrori-iskuja ja niitä seurannutta Yhdysvaltain hyökkäystä Afganistaniin.

Talebanit ovat vallanneet viime aikoina lukuisia kaupunkeja Afganistanin hallitukselta.

Wallace sanoi Sky Newsin haastattelussa uskovansa, että Talebanin paluu valtaan Afganistanissa johtaa myös Al-Qaidan paluuseen, mikä muodostaa turvallisuusriskin Britannialle.

Wallacen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin johdolla Talebanin kanssa allekirjoittama Dohan sopimus ei jättänyt Britannialle muuta vaihtoehtoa kuin vetää myös joukkonsa pois Afganistanista.

– On virhe, että tässä toimittiin näin, ja kansainvälinen yhteisö joutuu todennäköisesti maksamaan hinnan tästä, Wallace sanoi.

Wallace kertoi perjantaina myös, että Britannia lähettää Afganistaniin 600 sotilasta auttamaan Britannian kansalaisten evakuoinnissa. Afganistanissa on noin 3 000 brittiä.

Joukkojen vetäytyminen Afganistanista on herättänyt paljon kritiikkiä Britanniassa. Konservatiivien parlamenttiedustaja Johnny Mercer, joka on itsekin palvellut Afganistanissa ja on toiminut Britannian veteraaniasioiden ministerinä, kutsui vetäytymistä häpeälliseksi.

– Tämä on nöyryyttävää Britannian asevoimille ja Afganistanissa kaatuneiden perheille, mutta ennen kaikkea tämä on tragedia Afganistanin kansalle, Mercer sanoi radiohaastattelussa.

– Me olemme valinneet tämän tappion, ja se on häpeällistä, hän jatkoi.