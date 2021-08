Taleban kertoo vallanneensa Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin – suurista kaupungeista hallituksen hallussa enää pääkaupunki Kabul

Kandaharin valtaamisen jälkeen maan hallituksen hallussa on enää vain pääkaupunki Kabul ja joitakin alueita muilla seuduilla.

Äärijärjestö Taleban kertoo saaneensa haltuunsa Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Talebanin edustaja kertoi asiasta Twitterissä.

Kandaharin valtaamisen jälkeen maan hallituksen hallussa on suurista kaupungeista enää vain pääkaupunki Kabul ja joitakin alueita muilla seuduilla. Viimeisen viikon aikana Taleban on nyt ottanut haltuunsa jo 12 maakunnan pääkaupungit. Yhteensä Afganistanissa on 34 maakuntaa

Kandahar sijaitsee Etelä-Afganistanissa. Aiemmin torstaina Taleban kertoi vallanneensa Heratin ja Ghaznin kaupungit. Herat sijaitsee 150 kilometrin päässä Iranin rajasta ja Ghazni 150 kilometrin päässä pääkaupunki Kabulista.