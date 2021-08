Britanniassa useita ihmisiä kuollut ampumisessa Plymouthissa

Poliisin mukaan tilanne alueella on hallinnassa.

Britanniassa useita ihmisiä on kuollut ampumisessa Plymouthin kaupungissa Lounais-Englannissa, kertovat useat brittimediat. Devonin ja Cornwallin alueen poliisi on vahvistanut Twitterissä, että uhreja on useampia, mutta ei ole kertonut uhrien määrää.

Poliisin mukaan tilanne alueella on hallinnassa.

Sky News -uutiskanavan mukaan tapauksessa ei epäillä terrorismia. Kanavan mukaan myös ampumisesta epäillyn on kerrottu kuolleen.

Paikallinen poliisi sai hälytyksen Keyhamin kaupunginosaan kuuden jälkeen illalla.