Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Talebanin tieltä – asiantuntija: ”Kabul voisi luhistua jopa 90 päivän sisällä”

”Kotimme ja koko omaisuutemme syttyivät tuleen, joten tulimme Kabuliin ja rukoilimme jumalaa auttamaan meitä”, Kabuliin paennut perheenisä kertoi BBC:lle.

Viimeisen viikon aikana äärijärjestö Taleban on ottanut haltuunsa jo 11 maakunnan pääkaupungit Afganistanissa.

Torstaina se valtasi Heratin kaupungin 150 kilometrin päässä Iranin rajasta ja Ghaznin kaupungin vain 150 kilometrin päässä pääkaupunki Kabulista. Yhteensä Afganistanissa on 34 maakuntaa.

Afganistanissa on nähty kesän aikana sisäistä pakolaisuutta taistelujen tieltä. Kaupunkisodankäynti on erityisen vaarallista siviilien kannalta, minkä vuoksi asukkaita on paennut monista kaupungeista Talebanin lähestyessä.

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan kohti pääkaupunki Kabulia. BBC kertoo, että monet joutuvat perille päästyään nukkumaan hylättyihin varastoihin tai kadulle, ja perustarpeista, kuten ruuasta, suojasta, lääkkeistä ja hygieniatuotteista on pulaa.

Vaihtoehtoja ei kuitenkaan tunnu olevan: on valittava sen välillä, haluaako mahdollisesti kuolla kotiseudullaan vai yrittää pärjätä Kabulissa.

Talebanin lippu liehui Pul-e-Khumrin kaupungissa keskiviikkona. Kaupunki sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Kabulista.

BBC:n haastattelema Asadullah, 35, kertoi paenneensa kotoaan vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä kanssa sen jälkeen, kun Taleban oli sytyttänyt heidän kotinsa tuleen. Kotiseudullaan Kunduzin alueella hän oli työskennellyt kauppiaana.

– Nyt meillä ei ole rahaa ostaa leipää tai saada lääkkeitä lapselleni.

– Kotimme ja koko omaisuutemme syttyivät tuleen, joten tulimme Kabuliin ja rukoilimme jumalaa auttamaan meitä. Raketit ja kranaatinheittimet osuivat kotiimme... viimeisten seitsemän päivän aikana siellä oli raskaita yhteenottoja, meillä ei ollut leipää ja kaikki leipomot, kaupat ja basaarit oli suljettu, Asadullah kuvaili tilannetta kotiseudullaan.

Perhe oli nukkunut Kabulissa kadulla.

Myös toinen BBC:n haastattelema perhe kertoi lähteneensä kotoaan nopeasti jättäen taakseen koko omaisuutensa.

YK:n mukaan heinäkuussa noin 270 000 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan levottomuuksien takia. Kaikkiaan yhteenotoissa on kuollut tuhat siviiliä.

Taleban-taistelija (toinen vasemmalta) paikallisten ympäröimänä Pul-e-Khumrissa 11. elokuuta.

Tällä hetkellä käytännössä koko Afganistanin päätyminen Talebanin hallintaan näyttää olevan vain ajan kysymys. Näköpiirissä on, että pääkaupunki Kabul saattaa pian jäädä lähes ainoaksi hallituksen kontrollissa olevaksi saarekkeeksi Talebanin hallitsemassa maassa.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki arvioi STT:lle, että Afganistanissa on käynnissä eräänlainen lopun alku.

Kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä toukokuun alussa, oli odotettavissa, että Taleban vahvistaa jalansijaansa maassa, jonka yleisesti pelättiin luisuvan kaaokseen.

–Taleban on selvästi laittanut isomman vaihteen silmään, Ruohomäki kuvailee.

Hän kertoo tapahtumien nopeuden yllättäneen myös esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon sisäpiiriläiset.

–Siellä oli arvioita, että menee 2–3 vuotta ennen kuin Afganistanin hallinto luhistuu. Ne arviot ovat nyt jo selvästi vanhentuneita. Nyt amerikkalaiset tiedustelulähteet ovat sitä mieltä, että Kabul voisi luhistua jopa 90 päivän sisällä siitä kun amerikkalaiset joukot poistuvat maasta.

Torstaina uutistoimisto AFP:n lähde kertoi, että hallinto on tarjoutunut jakamaan vallan Talebanin kanssa. Sopimuksen ehtona olisi sotimisen lopettaminen.

Taleban on vallannut kaupunkeja etenkin maan pohjoisosassa, mikä on sikäli yllättävää, että se ei ole perinteisesti mitään Talebanin ydinaluetta. Liikkeen vahvinta tukialuetta ovat Kandaharin ja Helmandin maakunnat eteläisessä Afganistanissa. Presidentti Ashraf Ghani vieraili keskiviikkona pohjoisen tärkeimmässä kaupungissa Mazar-i-Sharifissa valamassa uskoa hallituksen joukkoihin. Kaupungin menetys kaataisi käytännössä koko Pohjois-Afganistanin Talebanin syliin.

–Taleban pyrkii pohjoisessa ennaltaehkäisevään toimintaan, se ei halua mitään Pohjoisen liiton kaltaista toimijaa, Ruohomäki sanoo viitaten Talebanin päävastustajaan 1990-luvun sisällissodassa.

–Sinänsä Talebanilta ihan strategisesti viisas valinta.

Ruohomäki huomauttaa, että sotilaallisesti tilanne on hallituksen joukoille hankala, sillä aloite on koko ajan Talebanilla. Hallituksen turvallisuusjoukot taas joutuvat koko ajan puolustautumaan.

–Turvallisuusjoukot nojautuvat kommandoihin, erikoisjoukkoihin ja aika heiveröisiin ilmavoimiinsa. Armeija ja poliisi taas ovat heikkoja, eikä niistä ole juuri vastusta Talebanille.

Tietyissä kaupungeissa paikalliset vanhimmat ovat kehottaneet hallituksen joukkoja antautumaan taisteluitta verenvuodatuksen välttämiseksi. Viime päivinä on nähty muutamia tällaisia joukkoantautumisia Talebanille.

Tilanne on huonontunut senkin takia, että konfliktiin on tullut mukaan paikallisia sotalordeja, jotka ovat muodollisesti uskollisia keskushallinnolle, mutta ajavat käytännössä omaa agendaansa. Tällainen "kaikkien sota kaikkia vastaan" on Ruohomäen mukaan kamala tilanne etenkin siviiliväestön kannalta.