Venäjällä helikopterionnettomuus – kahdeksan henkilöä yhä kateissa, joukossa lapsi

Puolustusministeriö auttaa onnettomuuspaikan tutkinnassa.

Pelastajien mukaan veden lämpötila on 5–6 astetta.

Moskova

Venäjällä sattuneen helikopterionnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa kahdeksan henkilöä, heidän joukossaan yksi lapsi.

Onnettomuus sattui Venäjän itäosassa sijaitsevassa Kamtshatkassa torstain vastaisena yönä. Helikopterin kyydissä oli 16 ihmistä.

Kopteri putosi järveen Kronotskyn luonnonsuojelualueella. Luonnonsuojelualueen henkilökunta sai pelastettua puolet kopterissa olleista.

– He lähestyivät onnettomuuspaikkaa veneellä ja pelastivat kahdeksan ihmistä, Kamtshatkan aluepiirin kuvernööri Vladimir Solodov sanoo.

Heistä kahden tila on vakava.

Yhä kateissa olevien joukossa on ryhmän ainoa lapsi ja helikopterin miehistön komentaja. Kadonneiden pelätään kuolleen.

Luonnonsuojelualueen henkilökunta ehti omien sanojensa mukaan onnettomuuspaikalle muutamassa minuutissa ja sai nostettua veden pinnalle päässeet helikopterimatkustajat moottoriveneisiinsä. Muita onnettomuuskopterissa olleita etsittiin tuloksetta.

– Veden lämpötila järvessä on korkeintaan 5–6 astetta, joten on mahdotonta selvitä vedessä kovin pitkään, luonnonsuojelualueen tekemässä tiedotteessa sanotaan.

Yksi selviytyjistä on Viktor Strelkin, joka kertoo nukkuneensa ja heränneensä siihen, että vesi osui häntä kasvoihin.

– Ystäväni poika istui vierelläni. Hänellä oli turvavyö eikä minulla ollut aikaa vetää hänet ulos, koska heräsin liian myöhään, mies kertoo paikallisviranomaisen tiedotteessa.

Vapaasukellusta harrastava Strelkin onnistui irrottamaan oman turvavyönsä, vetämään ilmaa keuhkoihinsa ennen kuin matkustamo täyttyi vedellä, poistumaan helikopterista ja uimaan pinnalle.

Puolustusministeriön robotit tutkivat onnettomuuspaikkaa

Paikallisviranomaisten mukaan kone on nyt yli 130 metrin syvyydessä noin 800 metrin päässä rannasta. Alueelle on lähetetty yli 60 pelastajaa ja sukeltajaa, mutta heillä ei viranomaisten mukaan ole tarpeellista laitteistoa, joten apua on pyydetty puolustusministeriöltä.

Helikopteri oli kuljettamassa pietarilaisia turisteja Hodutka-tulivuorelle, joka sijaitsee lähellä Petropavlovsk-Kamtshatskin kaupunkia.

Onnettomuudesta on aloitettu tutkinta. Vityaz-Aeron helikopteri oli mallia Mi-8.

Yrityksen omistajiin kuuluu Igor Redkin, joka oli otsikoissa Venäjällä kuluneella viikolla myönnettyään ampuneensa miehen, jota hän luuli karhuksi.

Venäjällä huono maine lentoturvallisuuden suhteen

Kamtshatka on laaja niemimaa, joka on seikkailumatkailijoiden suosiossa villieläintensä, tulivuoriensa ja mustien hiekkarantojensa vuoksi.

Heinäkuussa pienen paikallisen yhtiön ilma-alus syöksyi alas niemimaalla. 19 ihmistä kuoli.

Venäjällä on perinteisesti ollut huono maine ilmaisuturvallisuuden suhteen, mutta maa on tehnyt suuria parannuksia vuosituhannen vaihteen jälkeen. Venäjän suuret lentoyhtiöt ovat muun muassa vaihtaneet vanhentuneet neuvostokoneet nykyaikaisiin lentokoneisiin.

Koneiden ylläpito ja turvamääräysten leväperäinen noudattaminen ovat kuitenkin pysyneet ongelmina.

Toukokuussa 2019 Aeroflotin kone syttyi palaamaan hätälaskeutumisen yhteydessä Sheremetjevon kansainvälisellä lentoasemalla Moskovassa. Onnettomuudessa kuoli 41 ihmistä.