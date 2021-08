Kiina vie sensuurin uudelle tasolle – kieltää karaokelaulut, jotka ”vaarantavat kansallisen yhtenäisyyden”

Määräyksen kerrotaan ”edistävän sosialistisia perusarvoja ja ylläpitävän kansallista kulttuuriturvaa sekä ideologista turvallisuutta”

Tiukasta valtiojohtoisesta sensuuristaan ja kansalaisia rajoittavasta lainsäädännöstään tunnettu Kiina vie toimintansa aivan uudelle tasolle. CNN:n mukaan Kiina aikoo laatia listan karaokekappaleista, jotka sisältävät ”haitallista sisältöä”.

CNN:n mukaan Kiinan sisäministeriö on linjannut, etteivät kappaleet saa vaarantaa ”kansallista yhtenäisyyttä, suvereniteettia tai alueellista koskemattomuutta, yllyttää etniseen vihaan tai heikentää etnistä yhtenäisyyttä eivätkä edistää kultteja, taikauskoa tai rikkoa valtion uskonnollista politiikkaa”.

Laulut eivät ministeriön mukaan myöskään saa rohkaista siveettömyyteen, uhkapeleihin, väkivaltaan, huumeiden käyttöön tai rikollisuuteen eivätkä loukata muita. Määräyksen kerrotaan ”edistävän sosialistisia perusarvoja ja ylläpitävän kansallista kulttuuriturvaa sekä ideologista turvallisuutta”.

Kiellon noudattamisesta vastaavat tahot, jotka toimittavat kappaleet karaokepaikkoihin. CNN:n mukaan Kiinassa on noin 100 000 karaokekappaletta, joita esitetään noin 50 000 eri paikassa. Kielto astuu voimaan 1. lokakuuta.

Jo vuonna 2015 Kiinan internetissä kiellettiin 120 kappaletta, joiden katsottiin olevan haitallisia yhteisölle. Joukossa oli CNN:n mukaan muun muassa kiinalaisia lauluja, joiden nimiä olivat esimerkiksi No Money No Friend (Ei rahaa, ei ystävää) Don't Want To Go To School (En halua mennä kouluun), One Night Stand (Yhden yön juttu) ja Fart (Pieru).