Koronan mallimaa Uusi-Seelanti avaa rajansa turismille vasta ensi vuonna – riskimaista saapuville tiukat ehdot

Matkustajat jaetaan lähtömaiden mukaan kolmeen riskiluokkaan, joihin pätevät erilaiset säännöt maahan saapumisen yhteydessä. Valvotusta 14 vuorokauden karanteenista ei olla täysin luopumassa.

Uusi-Seelanti ei aio jättää koronanvastaisessa taistelussa mitään sattuman varaan. CNN uutisoi torstaina, että maa aikoo avata rajojaan turismille vasta vuoden 2022 alussa. Tällöinkin maahan pääsisivät ilman karanteenimääräystä vain täysin rokotetut henkilöt matalan riskin maista.

Uusi-Seelanti on ollut koronapandemian alusta alkaen yksi maailman mallimaista viruksen torjunnassa. Väkiluvultaan Suomen kokoisessa, noin 5 miljoonan asukkaan saarivaltiossa on todettu alle 3 000 tartuntaa ja 26 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Maan pääministeri Jacinda Ardern piti torstaina puheen, jossa kertoi maan valmistautuvan syksyn aikana vaiheittaiseen avautumiseen muun muassa rokotusohjelmaa kiihdyttämällä. Uudessa-Seelannissa kahden annoksen rokotuskattavuus on tällä hetkellä vain alle 20 prosenttia.

– Lopullinen tavoitteemme on mahdollistaa karanteenivapaa matkustaminen kaikille rokotetuille, mutta emme vielä ole tilanteessa, jossa voisimme avata rajamme täysin, Ardern sanoi.

Uusi-Seelanti reagoi pandemian alussa nopeasti. He sulkivat rajansa ulkomaalaisilta täysin maaliskuussa 2020 ja kuukautta myöhemmin ottivat käyttöön pakollisen 14 vuorokauden valvotun karanteenin kaikille maahan saapuville. Ardernin mukaan nuo toimet ovat olleet ratkaisevassa roolissa pandemian tukahduttamisessa maassa.

– Jos virus olisi iskenyt Uuteen-Seelantiin samalla voimalla kuin esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Britanniaan, 10 000 kansalaista olisi kuollut, Ardern sanoi.

Tiukat rajoitustoimet ovat tepsineet, mutta ne ovat myös eristäneet ja etäännyttäneet maailman laidalla sijaitsevan saarivaltion muusta maailmasta. Ardern muistuttikin, ettei maa voi eikä halua pitää rajojaan kiinni ikuisesti.

– Niin kauan kuin tieteellinen näyttö osoittaa, että voimme siirtyä rajakontrollista kohti rokotteiden antamaa suojaa, se on suunta, jota kohti haluamme edetä, Ardern sanoi.

Uusi-Seelanti ja Australia ovat kipuilleet matalan rokotuskattavuuden kanssa. Pääministeri Jacinda Ardern sai ensimmäisen rokoteannoksensa heinäkuussa.

Suunniteltu avautumisstrategia on kolmiportainen, jossa maailman valtiot on luokiteltu matalan, keskitason ja korkean riskin maihin. Luokittelua eri maiden välillä ei ole vielä tehty.

Matalan riskin maista saisi saapua ilman minkäänlaista karanteenivelvoitetta, keskitason maista puolestaan karanteeniaika olisi lyhyempi tai sen voisi suorittaa omaehtoisesti. Korkean riskin maista saapuvien kohdalla noudatettaisiin edelleen 14 vuorokauden valvottua karanteenia. Kaikilta saapuvilta edellytetään täydellistä rokotesuojaa.

Uusi-Seelanti testaa strategiaa loka–joulukuussa antamalla maahan palaaville kansalaisille mahdollisuuden omaehtoiseen karanteeniin valvottujen olosuhteiden sijaan.

Naapurivaltio Australiassa julkaistiin heinäkuun lopussa niin ikään suunnitelma maan rajojen avaamiseksi, kun maan väestöstä on rokotettu 70 prosenttia. Myös Australia on kipuillut rokotuskattavuuden kanssa. Tällä hetkellä tilanne on vain hieman Uutta-Seelantia parempi, kun 23 prosenttia väestöstä on saanut toisen rokoteannoksen.

Viruksen tukahduttamiseen tähtäävässä Australiassa otettiin suurkaupungeissa hiljattain käyttöön tiukkoja koronarajoituksia, kun koronaviruksen deltamuunnos sai jalansijaa kansalaisten keskuudessa. Torstaina pääkaupungissa Canberrassa julistettiin viikon mittainen sulkutila vain yhden koronavirustartunnan vuoksi.

Lue lisää: Australian pää­kaupungissa otetaan käyttöön tiukat korona­rajoitukset yhden tartunta­tapauksen vuoksi

Maailman maista ainakin Singapore on kertonut suunnittelevansa lähikuukausina strategian vaihdosta tukahduttamisesta riskienhallintaan, mikä tarkoittaa, että jatkossa tartuntamäärien sijaan seurataan sairaalahoidossa olevien ja tautiin kuolevien määriä.

Uuden-Seelannin pääministeri Ardern kertoi, että Uudessa-Seelannissa ei suunnitella ”zero covid” -mallista luopumista, sillä maalla ei ole varaa antaa deltamuunnoksen levitä samalla tavoin kuin se on nyt levinnyt Australiassa.