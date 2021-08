On epäselvää, ovatko tartunnan saaneet kantaneet virusta jo ennen rokotteen saamista.

Israelissa on todettu koronavirustartunta 14:llä kolmannen rokoteannoksen saaneella henkilöllä, uutisoi verkkolehti Times of Israel.

Tartunnat on todettu viikon sisällä kolmannen rokoteannoksen saamisesta. Epäselvää on, ovatko tartunnan saaneet kantaneet virusta jo ennen rokotteen saamista vai saaneet tartunnan vasta sen jälkeen.

Tartunnan saaneista kolme sai tehosteannoksensa heikentyneen immuunipuolustuksen vuoksi ja loput 11 ovat yli 60-vuotiaita.

Yli 60-vuotiaista sairastuneista kaksi on sairaalahoidossa. Jerusalem Post -lehden mukaan heidän tilansa ei ole vakava.

Israel aloitti tehosteannosten jakamisen riskiryhmiin kuuluville elokuun alussa. Times of Israelin mukaan noin 420 000 israelilaista on saanut kolmannen rokoteannoksen. Lehti huomauttaa, että nyt ilmitulleiden tartuntojen otanta on liian satunnainen, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä kolmannen annoksen tehosta deltamuunnosta vastaan.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ärähti hiljattain tehosteannosten jakamista vastaan. Hän kehotti lykkäämään tehosterokotusten käynnistämistä ainakin syyskuun loppuun, jotta maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ehtisivät saada sitä ennen edes ensimmäisen rokoteannoksen.

Keskustelu kolmannen rokoteannoksen antamisesta käy parhaillaan kuumana maailmalla. Suomen kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin on määrä keskustella asiasta kokouksessaan 30. elokuuta. Kokouksessa puidaan muun muassa kolmannen annoksen tarpeellisuutta ja sitä, missä järjestyksessä ja milloin sitä mahdollisesti ryhdyttäisiin Suomessa jakamaan.

Israelissa käytetään ainoastaan Biontech-Pfizerin rokotetta. Pfizer julkaisi heinäkuun lopussa tutkimustietoja, joiden mukaan heidän rokotteensa teho virusta vastaan on 84 prosenttia kuusi kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen. Korkeimmillaan teho on 96 prosenttia.