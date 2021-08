Historiallisen rajut metsäpalot kurittavat Algeriaa – ainakin 65 ihmistä kuollut

Viranomaisten mukaan maassa roihuaa kymmeniä metsäpaloja. Pohjoisella Kabylian alueella on monia vaikeasti saavutettavia kyliä ja alueella on rajallisesti vettä käytettävissä.

Pohjois-Afrikan Algeriassa rajut metsäpalot ovat vaatineet ainakin 65 ihmisen hengen, kertoo uutistoimisto Reuters. Kuolleista 28 on palopaikoille lähetettyjä sotilaita.

Maanantaista lähtien riehuneet historiallisen tuhoisat metsäpalot kurittavat Algerian pohjoisosia. Pahimmat metsäpalot on nähty vuoristoisella Kabylian alueella.

Noin 100 kilometrin päässä maan pääkaupungista Algiersista sijaitsevalla alueella ei Guardianin mukaan ole ollenkaan sammutuslentokoneita.

Viranomaisten mukaan maassa roihuaa kymmeniä metsäpaloja. Kabylian alueella on monia vaikeasti saavutettavia kyliä ja alueella on rajallisesti vettä käytettävissä.

Maan sisäministeri Kamel Beldjoud vieraili paloalueella tiistaina ja syytti tuhopolttajia yli 50 metsäpalon sytyttämisestä. Ministeri ei kuitenkaan esittänyt minkäänlaisia todisteita tuhopolttoväitteen tueksi.

Vuoristokylien asukkaista osa on paennut kodeistaan ja osa on yrittänyt sammuttaa paloja ämpäreillä, oksilla ja muilla alkeellisilla välineillä. Maan armeija on lähetetty apuun paloja sammuttamaan.

Ait Saadan vuoristokylässä asuva 92-vuotias nainen kertoi medialle Guardianin mukaan, että paloalueella näky muistutti ”maailmanloppua”.

Vuoristoisen Kabylian alueen kylien asukkaat ovat paenneet kodeistaan hotelleihin naapurikaupunkeihin.

Algerian presidentti Abdelmadjid Tebboune on julistanut palojen vuoksi maahan kolmen päivän suruajan ja keskeyttänyt kaikki palojen ulkopuoliset valtiolliset tehtävät.

Palojen sammuttamiseen on pääministeri Ayman Benabderrahmanen mukaan pyydetty apua ulkomailta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi Twitterissä maan lähettävän kaksi sammutuslentokonetta avustamaan ja lupasi Ranskan ”tuovan kaiken mahdollisen avun Algerian kansalaisille”.

Naapurimaa Marokon kuningas Mohammed VI on maan uutistoimiston MAP:n mukaan luvannut lähettää myös kaksi sammutuslentokonetta ja tarjous odottaa Algerian viranomaisten vahvistusta.

Marokon ja Algerian välit ovat olleet pitkään jäissä muun muassa kiistellyn Länsi-Saharan alueen vuoksi.

Välimeren alueella suuret metsäpalot kurittavat Algerian ohella myös Italiaa, Kreikkaa, Turkkia ja Kyprosta. Kuivuus ja kuumat lämpötilat ovat aiheuttaneet valtaisia paloja myös Yhdysvalloissa ja Venäjän Siperiassa.

Lue lisää: AFP: Kreikan maastopaloissa kuollut kaksi ihmistä – satoja ihmisiä evakuoitu palojen tieltä

Lue lisää: Etelä-Euroopan maastopalot riivaavat myös suomalaisten suosimia lomakohteita – Seppo seuraa tilannetta Turkissa kauhulla: ”Ei tätä voi käsittää”

Ilmastotieteilijöiden mielestä ei ole ollenkaan epäselvää, että fossiilisten polttoaineiden käytön kiihdyttämä ilmastonmuutos on useiden maailmanlaajuisten sään ääri-ilmiöiden tautalla.