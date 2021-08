Ranskalaisviranomaiset pelastivat yli 100 Englantiin pyrkinyttä siirtolaista

Englantiin kanaalin kautta pyrkivien siirtolaisten määrä on ollut kasvussa vuoden 2018 lopulta asti huolimatta viranomaisten varoituksista.

Ranskan viranomaiset pelastivat keskiviikkona 108 Englantiin kanaalin yli pyrkinyttä siirtolaista. Pulaan joutuneet siirtolaiset pelastettiin neljästä eri veneestä.

Uutistoimisto PA kertoi viime kuussa, että kanaalin on ylittänyt tänä vuonna jo yli 10 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.