Irak kotiuttanut Valko-Venäjän ja Liettuan rajalta lähes 400 kansalaistaan

Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on Liettuan ja EU:n painostaminen.

Irak kertoo kotiuttaneensa noin 370 kansalaistaan, jotka olivat jumissa Valko-Venäjän ja Liettuan rajalla, sanoo Irakin ulkoministeriön edustaja Ahmed al-Sahaf.

Hän kertoi myös, että Irak pyrkii lennättämään kotiin lähiaikoina myös muita kansalaisiaan, jotka ovat jumissa rajalla.

Liettuaan on saapunut tänä vuonna ennätysmäärä siirtolaisia Valko-Venäjältä. Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on Liettuan ja EU:n painostaminen.

Myös Irak kertoi viime viikolla keskeyttävänsä lennot Valko-Venäjälle, koska se haluaa suojella kansalaisiaan, jotka ovat joutuneet "salakuljetusverkostojen uhreiksi".