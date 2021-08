Kommentti: Afganistan vajoaa nopeasti kohti kaaosta – korruptoitunut ja kyvytön hallinto voi pian vaihtua Talebanin hirmuvaltaan

Suomi maksoi kalliin hinnan osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioihin Afganistanissa. Se ei kuitenkaan ollut turhaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kykeneekö länsimaiden tukema Afganistanin hallinto pysymään vallassa ääriliike Talebanin hyökkäyksen paineessa?

Oikeastaan tämä kysymys ei edes enää ole ajankohtainen. Tällä hetkellä pohditaan jo Afganistanin tulevaisuutta sen jälkeen, kun Taleban on noussut valtaan.

Vallanvaihto voi olla edessä jo pian. Erään läntisen arvion mukaan Kabul saattaa kukistua jo kolmen kuukauden kuluessa.

Länsimaat, Suomi mukaan luettuna, joutuvat hyvin vaikeiden kysymysten ääreen Talebanin nostettua lippunsa Kabulin presidentinpalatsiin.

Pitäisikö Afganistania yhä edelleen tukea? Vai tuleeko Talebanin sotapäälliköiden ja vanhoillista islamin tulkintaa edustavien uskonoppineiden hallitsemasta maasta eristetty hylkiövaltio? Ottavatko talebanit jälleen suojelukseensa Isisiin ja al-Qaidaan kytkeytyneet terroristiryhmät?

– En usko, että he haluavat muuttua Pohjois-Koreaksi, sanoi Britannian asevoimien komentaja Sir Nick Carter tiistaina BBC:lle.

– Luulisin, että he tietävät Afganistanissa olevan väkeä, joka on 20 vuoden aikana nähnyt, millaista on elää kun maassa on kukoistava media, kansalaisyhteiskunta, mahdollisuus koulutukseen, naisten työelämään ja naisten osallistumiseen hallintoon. Luulisin, että he tietävät sen, kenraali arveli.

Entä jos Taleban ei välitä pätkääkään demokratiasta, kansalaisoikeuksista, uskonnonvapaudesta, oikeusvaltioperiaatteesta ja muista länsimaille pyhistä arvoista?

Talebanin johto voi tietenkin neuvotteluissa vakuuttaa, ettei se perusta Afganistaniin uskonnollista hirmuhallintoa. Näin se voi vielä elättää toivoa länsimaisesta taloudellisesta ja aineellisesta tuesta. Ehkä Taleban pitää Kabulin jonkinlaisena ”vapaan” elämän kulissina ja näyteikkunana tässä tarkoituksessa.

Todellinen elämä Talebanin hallitsemissa maakunnissa voi sitten jatkua aivan toisenlaisena: uskottomuudesta epäillyt naiset ruoskitaan, sharialakien nojalla tuomittuja rikollisia ammutaan AK-47:llä julkisesti niskaan, tyttökoulut suljetaan. Aivan ensimmäisenä tukitaan vapaan median toiminta.

”Viime viikolla olin uutistoimittaja. Tänään en voi kirjoittaa omalla nimelläni enkä kertoa, mistä olen kotoisin tai missä olen. Koko elämäni romahti muutamassa päivässä”, kirjoittaa nimettömänä pysyttelevä nainen the Guardian -lehdelle.

Kirjoittaja joutui pakenemaan pohjoisafganistanilaisesta kaupungista, jonka Taleban valtasi.

”En ole turvassa, sillä olen 22-vuotias nainen, ja tiedän että Taleban pakottaa perheitä antamaan tyttäriä taistelijoilleen. En ole turvassa myöskään siksi, että olen uutistoimittaja. Tiedän, että Taleban etsii minua ja työtovereitani.”

Tapahtumat etenevät nyt nopeasti. Taleban on saanut hallintaansa jo ainakin kahdeksan maakuntapääkaupunkia yhteensä 34:stä. Ääriliikkeen valloitusretki näyttää etenevän vääjäämättä kohti isoja asutuskeskuksia: Kandaharia, Heratia ja Kabulia. Kohta kaatunee suomalaisten vanha tukikohtakaupunki Mazar-i-Sharif maan pohjoisosassa.

Hallituksella on käytettävissään noin 300 000 sotilaan ja poliisin turvallisuusjoukot, jonkin verran ilmavoimaa ja Yhdysvaltain ilmatuki. Kokemus on kuitenkin osoittanut, ettei turvallisuusjoukkoihin voi luottaa, vaikka niiden kalustoon ja koulutukseen on uhrattu miljardi toisensa perään.

Kokemus on osoittanut myös sen, että Afganistanin hallinto on pysynyt kaikki nämä vuodet korruptoituneena, täynnä omia ja klaaniensa etuja ajavia johtajia, joita ei yhdistä mikään muu kuin halu pysyä vallassa. Nyt näillä satraapeilla alkaa olla hätä kädessä.

Tässä tilanteessa on vaikea olla optimistinen.

” Suomalaisia vastaan on isketty Afganistanissa kymmeniä kertoja, ja kapinalliset ovat tuhonneet Suomen avustuskohteita.

Suomalaiset ovat vuodattaneet Afganistanissa verta, hikeä ja kyyneleitä – ensin Isaf-operaatiossa ja sitten Isafin seuraajassa, operaatio Resolute Supportissa. Afganistanissa on palvellut noin 2500 suomalaista. Viimeiset heistä saapuivat takaisin kotiin kesäkuun alussa.

Suomalaisia vastaan on isketty Afganistanissa kymmeniä kertoja, ja kapinalliset ovat tuhonneet Suomen avustuskohteita. Suomalaiset ovat ampuneet myös takaisin ja ilmeisesti aiheuttaneet vastapuolelle tappioita.

Hinta suomalaisille on ollut kova. Kersantti Petri Immonen ja yliluutnantti Jukka Kansonen saivat surmansa operaatioissa ja 15 sotilasta loukkaantui fyysisesti, osa heistä vakavasti. Pitkäaikaisia henkisiä vammoja on tullut paljon.

Voi vain kuvitella, millaisia tunteita Afganistanissa palvelleiden kriisinhallintaveteraanien mielessä nyt liikkuu, kun koko maa on romahtamassa.

Omalta osaltaan suomalaiset suojasivat tuhansien ihmisten arkielämää, auttoivat rakentamaan uutta ja toivat mukanaan arvokasta oppia ja osaamista Suomen puolustusvoimille.

Toisaalta suomalaiset olivat Afganistanissa myös toteuttamassa ulko- ja turvallisuuspoliittista tehtävää. He osoittivat Suomen omalle kansalliselle puolustukselle tärkeille länsimaille, että Suomi on luotettava, yhteistoimintaan kykenevä kumppani, joka on valmis jakamaan taakkaa niiden kanssa.

Turhaa tämä kaikki tuska ei ole ollut.