Asiantuntijoiden mukaan lieväoireisten ihmisten tarkkailusta ei ole enää hyötyä.

Koronaviruksen deltamuunnos on tuhonnut kaikki mahdollisuudet laumasuojaan, asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi brittiläisen The Telegraphin mukaan.

Asiantuntijat toivovat Britannian lopettavan massatestaukset, sillä lieväoireisten ihmisten tarkkailusta ei ole enää hyötyä.

Deltamuunnos kykenee tartuttamaan rokotettuja ihmisiä, minkä vuoksi laumasuojaa ei voida saavuttaa edes korkealla rokotuskattavuudella, Oxfordin yliopiston rokotetiimin johtaja, professori Andrew Pollard sanoi Britannian parlamentin jäsenille.

– Jokainen rokottamaton kohtaa jossain vaiheessa viruksen, Pollard totesi.

– Meillä ei ole mitään, mikä pysäyttäisi tartunnat, joten uskon, että olemme tilanteessa, jossa laumaimmuniteetti ei ole mahdollinen. Epäilen, että viruksesta syntyy (tulevaisuudessa) uusi variantti, joka tartuttaa rokotettuja ihmisiä vielä paremmin.

Viimeisimpien tietojen mukaan kaksi rokoteannosta antaa todennäköisesti vain 50 prosentin suojan infektiota vastaan, lääketieteen professori ja tartuntatautien asiantuntija Paul Hunter totesi.

– Meidän täytyy alkaa siirtyä tartuntojen raportoinnista siihen, että raportoimme koronan vuoksi sairastuneiden ihmisten määristä. Muuten pelottelemme itseämme erittäin korkeilla luvuilla, jotka eivät itse asiassa kuvasta tautitaakkaa.

Maksuttomat koronatestaukset on jo lopettanut Euroopan maista ainakin Saksa, Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina. Koronatestit muuttuvat maassa maksullisiksi lokakuussa.

Tarkoituksena on ohjata ihmiset rokottautumaan koronavirusta vastaan. Osissa Saksaa tiettyjen palvelujen käyttämiseen vaaditaan koronarokotustodistus, negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronataudista.

Laumasuojan saavuttamisen mahdottomuus on huomattu myös esimerkiksi Islannissa. Koronaviruksen deltamuunnos on levinnyt maassa aiheuttaen ennätyksellisen määrän tartuntoja, vaikka maan rokotekattavuus on yksi maailman korkeimpia, IS kertoi maanantaina.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet korosti IS:lle, että koronarokotusten keskeinen tavoite on ehkäistä vakavia tautitapauksia.

– Kun rajoituksia puretaan, kanssakäyminen lisääntyy. Kaikki altistuvat ennemmin tai myöhemmin virukselle. Olennaista ei ole tartuntojen määrä vaan tautitaakka, Rämet sanoi.