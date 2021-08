Siperian Jakutiassa riehuvien metsäpalojen savut levinneet pohjoisnavalle asti – alueella tulessa 3,4 miljoonaa hehtaaria metsää

Venäjän säätä valvovan instituutin Rosgidrometin mukaan Jakutiassa palaa 3,4 miljoonaa hehtaaria metsää, joista osa sijaitsee vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Venäjällä Siperiassa roihuavien metsäpalojen savut saavuttivat pohjoisnavan ensimmäistä kertaa historiassa, kertoo Guardian.

Pahiten paloista on kärsinyt Jakutian alue, joka on Siperian suurin ja kylmin alue. Ikiroudan päällä sijaitsevalla alueella on kuluneena vuonna mitattu ennätyskorkeita lämpötiloja ja alue on kärsinyt kuivuudesta.

Venäjän säätä valvova instituutti Rosgidromet sanoi maanantaina, että tilanne on vain pahentumassa. Rosgidrometin mukaan Jakutiassa palaa 3,4 miljoonaa hehtaaria metsää, joista osa sijaitsee vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Satelliittikuvat näyttävät metsäpalojen savun peittävän Venäjän lähes kokonaan.

Lauantaina Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa kertoi satelliittikuvien osoittavan, että Jakutian palojen savut olivat kulkeutuneet yli 3 000 kilometrin päähän pohjoisnavalle ensimmäistä kertaa historian aikana. Nasan mukaan perjantaina suurin osa Venäjästä oli savun peitossa.

Ympäristönsuojelijat ovat kritisoineet Venäjän lakia, jonka mukaan suuriin metsäpaloihin ei puututa, mikäli sammutustöiden kustannukset ovat suuremmat kuin aiheutetut vahingot tai mikäli palo ei uhkaa asutusta.

Autot ajavat savun peittämällä tiellä Jakutskin kaupungin lähistöllä Sahan tasavallassa eli Jakutiassa.

Venäjän metsähallinnon mukaan paloissa on tuhoutunut tänä vuonna yli 14 miljoonaa hehtaaria metsää. Luku on toiseksi korkein tällä vuosituhannella.

Paikallisen Greenpeacen metsäohjelman johtaja Aleksei Yaroshenko pitää metsäpalojen syynä ilmastonmuutosta sekä pahasti alirahoitettua metsänhoitosektoria.