Presidentti Biden kunnioittaa ahdistelusyytösten vuoksi eronneen New Yorkin kuvernöörin ratkaisua

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kommentoi tiistaina lyhyesti New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon päätöstä erota tehtävästään. Cuomo päätti erota tehtävästä, sillä hänen epäillään syyllistyneen 11 naisen seksuaaliseen häirintään.

– Kunnioitan kuvernöörin ratkaisua, Biden sanoi Valkoisessa talossa.

Biden oli aiemmin kehottanut Cuomoa jättämään paikkansa. Presidentti myönsi, että Cuomo oli kuvernöörinä tehnyt kovasti töitä osavaltion eteen. Hän ehti toimia kuvernöörinä vuodesta 2010 lähtien. Ero astuu voimaan kahden viikon kuluttua.

Erostaan huolimatta Cuomo kiisti edelleen häirintäsyytökset.

– Raportin mukaan olen syyllistynyt seksuaaliseen häirintään. Se on otsikko, jonka ihmiset ovat nähneet ja kuulleet. He raivostuivat siitä, kuten pitääkin. Joka tapauksessa otsikko on valheellinen, Cuomo sanoi.

63-vuotias Cuomo myös sanoi pyytävänsä syvästi anteeksi niiltä naisilta, jotka ovat voineet loukkaantua hänen käytöksestään.

Cuomon seuraajaksi nousee varakuvernööri Kathy Hochul, josta tulee Yhdysvaltojen neljänneksi väkirikkaimman osavaltion historian ensimmäinen naiskuvernööri.

Cuomo valittiin New Yorkin kuvernööriksi ensimmäisen kerran 2010 ja uudelleen 2014 sekä 2018. Hän oli isänsä Mario Cuomon tavoin kolmannella kaudella New Yorkin kuvernöörinä. Mario Cuomo toimi New Yorkin kuvernöörinä vuosina 1983–1994. Andrew Cuomon pikkuveli Chris Cuomo puolestaan on tunnettu toimittaja uutiskanava CNN:llä.

