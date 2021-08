Yhdysvalloissa konservatiivit vastustavat kriittisen rotuteorian opettamista. Ilta-Sanomat tapasi opettajan, joka sanoo etteivät he edes tiedä, mistä puhuvat.

Kaleigh Pare opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa. Oikealla olevat kuvat on kuvattu Ashburnissa, Virginiassa.

Wilmington, Pohjois-Carolina

Kaleigh Pare on seitsenvuotisella opettajanurallaan käynyt useissa opetuslautakunnan kokouksissa. Ne ovat yleensä värittömiä ja byrokraattisia tapahtumia, joissa on läsnä vain muutama yleisön edustaja.

Tänä kesänä kaikki on ollut toisin.

Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa asuva ja työskentelevä Pare osallistui 13. heinäkuuta paikallisen opetuslautakunnan kokoukseen. Siitä tuli kaaos.

Sali oli tupaten täynnä yleisöä, ja 50 ihmistä vaati puheenvuoroa. Useimmat halusivat puhua historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta. Heidän mielestään paikallisissa kouluissa leviää vaarallinen kriittinen rotuteoria.

Yleisö huusi, taputti, buuasi ja riiteli. Lopulta puheenjohtaja päätti sekasortoisen kokouksen ennen kuin se oli ehtinyt edes päästä varsinaiseen asialistaansa.

– Se lähti täysin käsistä, Pare sanoo.

– Muutaman kerran ajattelin, että jotkut ihmisistä alkavat tapella.

Vastaavia kokouksia on käyty pitkin kesää ympäri Yhdysvaltojen. Vielä viime talveen asti kriittinen rotuteoria oli akateeminen termi, josta harva amerikkalainen oli kuullut. Sen avulla tutkijat tarkastelevat mekanismeja, joilla rotu sosiaalisena konstruktiona vaikuttaa oikeuskäytäntöön.

Tämä ei ole varsinaisesti peruskoulun tai edes lukion oppimäärään kuuluvia asioita. Pare, 29, on historian maisteri, eikä hänkään muista törmänneensä teoriaan omissa opinnoissaan.

Kaleigh Pare osallistui rasisminvastaisiin mielenosoituksiin viime kesänä.

Viime kuukausina termi on kuitenkin noussut valtavirtaan. Heinäkuussa julkaistun mielipidetiedustelun mukaan 70 prosenttia amerikkalaisista sanoo kuulleensa kriittisestä rotuteoriasta.

– Lukukausi loppui toukokuun lopussa, enkä muista kuulleeni siitä paljon silloin. Kesän aikana se on räjähtänyt, Pare sanoo.

Tämä ei tarkoita, että yleisö tietäisi, mitä kriittinen rotuteoria tarkoittaa. Yli viidennes luulee, että sen mukaan valkoiset ihmiset ovat luonnostaan pahoja. Republikaanisen puolueen äänestäjistä näin uskoo yli kolmasosa.

Ei ihmekään, jos tunteet kuumenevat.

Konservatiivinen toimittaja Christopher Rufo sai viime heinäkuussa vinkin Seattlen kaupungin työntekijältä, joka oli osallistunut kaupungin rasismin vastaiseen koulutukseen. Rufo hankki koulutuksen materiaalin ja kirjoitti artikkelin, jossa hän syytti kaupunkia valkoisten työntekijöidensä syyllistämisestä.

Rufo alkoi kerätä esimerkkejä vastaavista koulutuksista ympäri Yhdysvaltoja. Hän havaitsi, että ne käyttivät usein lähdemateriaalina kirjoja, jotka puolestaan viittasivat Kimberlé Crenshawn ja Derrick Bellin tapaisiin tutkijoihin. He lukeutuvat kriittisen rotuteorian kehittäjiin.

Rufo oli löytänyt täydellisen vihollisen. Näin hän luonnehti kriittistä rotuteoriaa New Yorkerin haastattelussa:

– Sen synnyttämät mielikuvat ovat kaikki negatiivisia useimmille keskiluokkaisille amerikkalaisille, mukaan lukien vähemmistöille. He näkevät maailman luovana, ei kriittisenä; yksilöllisenä, ei rodullisena; käytännöllisenä, ei teoreettisena, Rufo selitti.

– Kun termit yhdistää, kriittinen rotuteoria viittaa vihamieliseen, akateemiseen, eripuraiseen, rotua korostavaan, myrkylliseen, elitistiseen, anti-amerikkalaiseen.

Rufon läpimurto tuli, kun hän pääsi Fox Newsin tähtiankkurin Tucker Carlsonin vieraaksi syyskuussa. Hän oli miettinyt sanansa tarkasti.

– Konservatiivien täytyy herätä. Tämä on eksistentiaalinen uhka Yhdysvalloille. Byrokraatit, jopa Trumpin alaisuudessa, on aseistettu Amerikan perusarvoja vastaan, Rufo paasasi.

Viesti meni perille. Seuraavana päivänä Trumpin esikuntapäällikkö Mark Meadows soitti Rufolle ja kertoi presidentin ryhtyvän toimiin. Rufo lensi Washingtoniin ja auttoi Valkoista taloa laatimaan määräyksen, jolla rajattiin, miten liittovaltion työntekijöiden koulutuksissa puhutaan rodusta.

Joukko oppilaiden vanhempia ja paikallisia asukkaita osallistui kesäkuussa kokoukseen, jossa keskusteltiin kriittisen rotuteorian opettamisesta Ashburnissa, Virginiassa.

Rufon viesti hautautui presidentinvaalien aikaan muiden teemojen alle, mutta kesän aikana siitä on tullut konservatiivimedian lempiaihe. Fox Newsin lähetyksissä mainittiin kriittinen rotuteoria marraskuussa 4 kertaa, kesäkuussa 901 kertaa.

Republikaanien johtamat osavaltiot valmistelevat tai ovat jo hyväksyneet lakeja, joilla pyritään rajoittamaan historian ja yhteiskuntaopin opetusta. Pohjois-Carolinan edustajainhuone hyväksyi toukokuussa lain, joka kieltää opettamasta, että Yhdysvallat ”on luonut tietty rotu tai sukupuoli syrjiäkseen tiettyä rotua tai sukupuolta.”

Kaleigh Pare opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia 5.–7.-luokkalaisille. Hänen mielestään koulujen ympärillä velloo nyt täysin perusteeton moraalinen paniikki.

– Mikään ei ole muuttunut opetuksessamme kuluneen vuoden aikana. Ja sitten yht’ äkkiä meitä syytetään siitä, että opetamme valkoisia lapsia vihaamaan itseään, Pare hämmästelee.

– On turhauttavaa, sillä tuntuu siltä että suurinta ääntä kriittisestä rotuteoriasta pitävät eivät edes tiedä, mikä se on. Ja he eivät todellakaan tiedä, mitä kouluissa opetamme.

Kriittisen rotuteorian vastustajien viesti ei ole yhtenäinen. Eivät he Wilmingtonissakaan ole asettaneet konkreettisia vaatimuksia.

Monien opetuslautakunnan kokouksessa puhuneiden mielestä kouluissa ei pitäisi puhua rasismin yhteiskunnallisista vaikutuksista vaan keskittyä ”matematiikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen”.

Pare pitää ajatusta täysin mahdottomana. Wilmingtonin paikallishistoria on rasismin sävyttämä: kaupungissa tapahtui 1898 Yhdysvaltain historian ainoa onnistunut vallankaappaus, kun tuohon aikaan avoimesti rasistinen demokraattinen puolue syöksi väkivaltaisesti vallasta mustista ja valkoisista koostuneen kaupunginhallituksen.

Kaleigh Pare katselee Wilmingtonin vuoden 1898 vallankaappauksesta muistuttavaa muistomerkkiä.

Pare oli George Floydin murhan jälkeen aktiivisesti mukana rasisminvastaisessa liikkeessä. Hänen mukaansa orjuuden ja rotusorron perintö näkyy Wilmingtonissa yhä.

Rikkaat plantaasinomistajasuvut ovat edelleen merkittävässä asemassa kaupungissa. Monet naapurustot ja koulut ovat etnisesti jakautuneita. Mustien lasten oppimistulokset ovat heikompia kuin valkoisten.

– On mahdotonta opettaa historiaamme ottamatta huomioon rotua. Niin ei vain voi tehdä. Se olisi täysin valkopesty versio historiasta, Pare sanoo.

Christopher Rufosta on tullut viimeisen puolen vuoden aikana vaikutusvaltainen hahmo. Hän otti huhtikuussa vastaan vierailevan tutkijan paikan konservatiivisessa Manhattan-instituutissa, ja hän konsultoi republikaanisia lainsäätäjiä ympäri maan.

Myös Wilmingtonissa kriittistä rotuteoriaa vastustavat aktivistit viittaavat verkkosivuillaan Rufoon. Yhtään paikallisen puuhahenkilön nimeä ei sivuilla mainita. Pare epäilee, että republikaaninen puolue vetelee naruja aktivistien taustalla.

Ilta-Sanomat ottaa yhteyttä sivun ylläpitäjiin. Vastaaja esittäytyy kampanjan johtajaksi. Hän ei halua kertoa omaansa tai muidenkaan aktiivien nimeä.

– Pandemian aikana virtuaaliopetus paljasti, että julkisten koulujen kurssit horjuttavat perinteisiä kristillisiä arvoja ja perinteisiä perhearvoja, vastauksessa kirjoitetaan.

Yhtenä esimerkkinä vastaaja väittää, että koulut lopettivat kaunokirjoituksen käyttääkseen enemmän aikaa seksuaalivähemmistöjen käsittelyyn.

– Kriittinen rotuteoria opettaa lapsille, että he ovat joko uhreja tai sortajia (perustuen ihonväriin, sukujuuriinsa, etnisyyteen tai uskontoonsa). Tämä on luonut vihamielisen ilmapiirin luokkahuoneiden sisä- ja ulkopuolelle eikä auta millään tavalla lapsia oppimaan.

Kriittisen rotuteorian opettamista vastustavia kylttejä Ashburnissa, Virginiassa.

Trump ja monet muut republikaaniset poliitikot sanovat kriittisen rotuteorian syrjivän valkoihoisia amerikkalaisia. Siitä on tullut kulttuurisodan mörssäri, vastaisku kesällä 2020 ryöpsähtäneelle rasismin vastaiselle liikkeelle.

– Tämä myrkyllinen vasemmistolainen oppi on ilmiselvää rasismia, ja sillä ei ole mitään sijaa kouluissamme, asevoimissamme tai maassamme, Trump julisti heinäkuun lopussa Arizonassa.

Republikaanisen puolueen strategi Ford O’Connell kertoi Hillille, että kriittinen rotuteoria on yksi puolueen kärkiteemoista, kun se yrittää saada kongressin takaisin haltuunsa ensi vuoden välivaaleissa.

– Tämä on teema, joka voi auttaa republikaaneja voittamaan esikaupungit, jotka he hävisivät 2020 vaaleissa, O’Connell sanoi.

Kaleigh Pare ei ajattele vaaleja, vaan uutta lukuvuotta, joka alkoi Wilmingtonissa 23. elokuuta. Hän pelkää, että aktivistit pyrkivät viemään opettajilta heidän työpaikkansa.

– Eräs ryhmä levitti lehtisiä asuinalueella. Niissä oli lista heidän mielestään epäamerikkalaisesta opetushenkilökunnasta. He vaativat tiettyjä opetuslautakunnan jäseniä, rehtoreita ja opettajia eroamaan, Pare sanoo.