Kirja: Donald Trump oli koronatartuntansa jälkeen ”peloissaan” – esiintyminen Valkoisen talon portailla toi mieleen Mussolinin

Ex-presidentti Donald Trump oli uutuuskirjan mukaan peloissaan palatessaan sairaalahoidosta Valkoiseen taloon median eteen koronatartuntansa jälkeen, kertoo Guardian.

Donaldin edesmenneen Fred-veljen tyttären Mary Trumpin uutuuskirja The Reckoning kertoo viime vuoden lokakuusta, jolloin presidentti oli ollut useamman päivän sotilassairaalassa hoidettavana positiivisen koronatartunnan vuoksi.

Kirja kuvailee Trumpin nousseen helikopterista ja teatraaliselle tyylilleen ominaisesti kiivenneen ulkoportaikkoa pitkin Valkoisen talon parvekkeelle poseeraamaan.

– Hän teki parhaan [Benito] Mussolini -imitaationsa, ja otti maskinsa pois näyttääkseen machomiehen haavoittumattomuutensa, Mary kirjoittaa.

Kirjassa kuvaillaan Trumpin esiintymistä ”machoiluksi” ja ”Mussolini-imitaatioksi”.

Suvustaan vieraantunut psykologi ja kirjailija kertoo nähneensä setänsä kasvoille tutun ilmeen. Donald puristi hampaansa yhteen ja jäykisti leukansa, kuten hänen äidillään, Maryn isoäidillä oli tapana.

– Silloin isoäiti joko pidätteli raivoa tai yritti peitellä kipua. Donaldin kasvoilla näin merkkejä jälkimmäisestä.

Astmasta kärsivä Mary kirjoittaa tietävänsä, miltä näyttää, kun henkilöllä on vaikeuksia hengittää. Nainen kirjoittaa setänsä kärsineen kovista kivuista ja olleen peloissaan, mutta kieltäytyneen myöntämästä haavoittuvuutta muille tai itselleen.

Näyttävästä esiintymisestään huolimatta Trump oli New York Timesin helmikuussa julkaiseman raportin mukaan sairaampi kuin mitä Valkoinen talo antoi ymmärtää.

Presidentillä oli tartunnan jälkeen keuhkokuumeen oireita, kuten alhaiset veren happipitoisuudet ja keuhko-ongelmia, ja virkamiehet pelkäsivät, että presidentti joutuu hengityskoneeseen.

Lisäksi Mary teurastaa kirjassa presidentin pandemian hoidon ja yhdistää setänsä ”konstailemattoman antisemitismin ja homofobian” johtaneen tappaviin väkivaltaisiin välikohtauksiin kansan keskuudessa.

56-vuotias Mary Trump on Donald Trumpin Fred-veljen tytär.

Kyseessä on 56-vuotiaan Mary Trumpin toinen kirja setänsä presidenttiydestä. Viime vuonna julkaistu Too Much and Never Enough kuvaili Donaldin isää ja Maryn isoisää Fred Trump senioria ”kylmäksi sosiopaatiksi”.

Nainen ei ole puhunut Donald-sedälleen sitten huhtikuun 2017. Mary Trump on kertonut julkisuudessa äänestäneensä Hillary Clintonia ja Joe Bidenia kaksissa edellisissä presidentinvaaleissa.

