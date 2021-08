New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo erosi tehtävästään ahdistelu­syytösten vuoksi

Andrew Cuomo on ahdistellut useita naisia ja rikkonut lakia viime viikolla julkaistun raportin mukaan.

Andrew Cuomo on toiminut New Yorkin kuvernöörinä vuodesta 2011 lähtien.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on eronnut tehtävästään. Häntä vastaan on nostettu kesällä syytteet useista naisten seksuaalisista ahdisteluista.

Asiasta lisää hetken kuluttua.