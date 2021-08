Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt presidentti Joe Bidenin hallinnon esittämän suuren infrastruktuuripaketin.

Kyseessä oli senaatin toinen äänestys, ensimmäinen oli jo lauantaina.

Edustajainhuoneen on vielä hyväksyttävä paketti, jotta se tulisi voimaan. Edustajainhuoneen hyväksyntä ei ole varmaa, sillä muun muassa osa demokraateista on sitä mieltä, että pakettia on karsittu aivan liikaa.

Paketin suuruus on noin tuhat miljardia dollaria (noin 850 miljardia euroa).