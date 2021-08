Lukashenka vihjaili uusista ”turisti­lennoista” Minskiin: ”Meillä on viisumi­vapaus 74 maasta lentäville...”

Aljaksandr Lukashenka ilmoitti, että Valko-Venäjä on valmis ottamaan vastaan Irakin lisäksi turistilentoja esimerkiksi Afganistanista. ”Eivät he kaikki mene rajalle”, hän sanoi Liettuan ja Puolan turvapaikanhakijatulvaan viitaten.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka antoi ymmärtää maanantaina yli 8-tuntisessa lehdistötilaisuudessaan, että maa valmistelee uusien lentoyhteyksien avaamista lukuisien maiden kanssa.

Lukashenkan mukaan kehitys on luonnollista jatkoa sille, että Euroopan unioni otti käyttöön lentopakotteita Valko-Venäjää vastaan.

– Meitä syytetään siitä, että Irakista lentää Boeingeja ja tuodaan ihmisiä. Herätkääpä kaverit, tehän suljitte ilmatilan meiltä ja eristitte Belavian, kielsitte lentämästä Valko-Venäjän kautta ja kieltäydyitte laskeutumisesta meille, Lukashenka sanoi Kommersantin mukaan.

(Alla on Lukashenkan yli 8-tuntinen tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan.)

Lukashenka viittasi Belavian eristämisellä toukokuiseen Ryanairin matkustajalentokoneen valepommiuhkaukseen ja Minskiin pakottamiseen, jonka seurauksena länsi otti Valko-Venäjää vastaan käyttöön muun muassa lentokieltoja ja ilmatilan käyttökieltoja.

– Mitä valittamista teillä nyt on? Minähän varoitin teitä, että pyhä paikka ei pysy tyhjillään. Jos ei ole teidän lentokoneitanne, niin tulee toisia. Me olemme iloisia, että meille lentää lentokoneita. Meillä on viisumivapaa alue lentomatkustajille 74 maasta. Me tarvitsemme turisteja, Lukashenka sanoi.

– Hehän tulevat turistiviisumilla eivätkä he kaikki mene sinne rajalle. Heitä lentää Arabiemiraateista, Turkista, Syyriasta, Iranista, Irakista, Lukashenka luetteli.

– Ja jos heitä alkaa lentää Afganistanista, me otamme heidät vastaan, sillä he maksavat kaikesta. Tämä on taloutta.

Lue lisää: Lukashenka intoutui yli 8-tuntiseen tiedotus­tilaisuuteen – uhkasi antaa ”täysillä turpiin” Liettualle ja sijoittaa ”Venäjän kaikki ase­voimat” maa­perälleen

Aljaksandr Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä on valmis ottamaan turisteja jatkossa esimerkiksi Afganistanista.

Valko-Venäjä ja Irak olivat vastikään avaamassa useita uusia yhteisiä lentoreittejä, mutta Liettuan pyynnöstä Irak on keskeyttänyt lennot nyt ainakin kymmeneksi päiväksi.

Suurin osa Liettuaan ja Puolaan menneistä turvapaikanhakijoista on ollut irakilaisia, jotka ovat saaneet ensin Valko-Venäjälle turistiviisumin helpotetun menettelyn kautta ja suunnanneet sitten välittömästi kohti Euroopan unionin ulkorajaa.

” Jos heitä alkaa lentää Afganistanista, me otamme heidät vastaan, sillä he maksavat kaikesta. Tämä on taloutta.

Lukashenkan viittaus 74 maan kansalaisille sovellettavaan viisumivapauteen liittynee muun muassa heinäkuiseen ukaasiin, jolla Valko-Venäjän ilmoitti mahdollistavansa ulkomaalaisten niin kutsutut koronarokotematkat.

Lukashenka allekirjoitti tuolloin ukaasin, jossa on mainittu nimeltä 73 eri valtiota. Näiden maiden kansalaiset voivat saapua Valko-Venäjälle ilman viisumia ja ostaa itselleen Sputnik V -koronarokotuksen.

Viisumivapaa rokotteenhakumatka saa kestää virallisesti kerrallaan enintään viisi päivää. Tätä koskeva ukaasi numero 251 tuli voimaan 15. heinäkuuta, ja se on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Alla on lista valtioista, joille viisumivapaa rokotteenhakumatka on mahdollista. Mukana on myös Suomi.

Australia, Itävalta, Albania, Andorra, Antigua ja Barbuda, Barbados, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Bosnia ja Hertsegovina, Vanuatu, Vatikaani, Yhdistynyt kuningaskunta, Unkari, Vietnam, Haiti, Gambia, Saksa, Kreikka, Tanska, Dominica, Intia, Indonesia, Irlanti, Islanti, Espanja, Italia, Kanada, Kypros, Etelä-Korea, Kuwait, Latvia, Libanon, Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Pohjois-Makedonia, Malesia, Malta, Meksiko, Mikronesia, Monaco, Namibia, Alankomaat, Nicaragua, Uusi-Seelanti, Norja, Oman, Panama, Peru, Puola, Portugali, Romania, Samoa, San Marino, Saudi-Arabia, Seychellit, Saint Vincent ja Grenadiinit, Singapore, Slovakia, Slovenia, Yhdysvallat, Uruguay, Suomi, Ranska, Kroatia, Tshekki, Chile, Sveitsi, Ruotsi, El Salvador, Viro ja Japani.

Rokotematkojen lisäksi Valko-Venäjällä on eri maiden kanssa muita viisumivapaussopimuksia, jotka täydentävät tai menevät osin päällekkäin tuoreen ukaasin kanssa. Esimerkiksi Venäjän kansalaiset eivät tarvitse Valko-Venäjälle viisumia.

On myös epäselvää, miten Lukashenkan hallinto tulkitsee tällä hetkellä vaikkapa Liettuan ja Puolan kansalaisten mahdollista pääsyä Valko-Venäjälle. Vastikään Lukashenka nimittäin määräsi maansa rajavartioston ottamaan haltuunsa ”jokaisen metrin”, että ”yksikään jalka” ei tule Valko-Venäjän puolelle Liettuan maaperältä.

Lue lisää: IS Liettuassa: Maahanmuuttaja­vyöry herätti pahat aavistukset – saako Putin tästä tekosyyn ottaa Valko-Venäjän ”suojelukseensa”?

Lue lisää: IS Liettuassa: Suomea puhuva Saif jäi jumiin liettualaiselle telttaleirille: ”Täällä ei ole hyvä, haluan Suomeen”

Lue lisää: Liettua epäilee, että Suomen itäraja oli Lukashenkan siirtolaisaseen testialue: ”Tämä on selvästi Venäjän pelikirjasta”