Valko-Venäjän itsevaltias Aljaksandr Lukashenka rikkoi aiemmat ennätyksensä ja piti tiedotustilaisuuden, joka kesti kahdeksan tuntia ja viisitoista minuuttia. IS kokosi pääpiirteet maanantain puhetulvan annista.

Valko-Venäjän diktaattoripresidentti Aljaksandr Lukashenka piti maanantaina tiedotustilaisuuden, joka kulki nimellä Suuri keskustelu presidentin kanssa.

Suorana lähetetystä tiedotustilaisuudesta tuli Lukashenkan suurin vastaavanlainen ”keskustelu”, sillä se kesti 8 tuntia ja 15 minuuttia. Edellinen vastaava lehdistötilaisuus oli kestänyt hänellä vain 7 tuntia ja 25 minuuttia.

(Alla olevalla videolla näkyy Lukashenkan tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan.)

Lukashenka otti tiedotustilaisuudessaan monin tavoin kantaa Liettuan ja Valko-Venäjän rajan tapahtumiin ja turvapaikanhakijavirtaan, jota Liettuassa pidetään Lukashenkan aloittamana hybridisodankäyntinä Euroopan unionia vastaan.

Lukashenka kiisti tehneensä itse mitään väärää, mutta syytti sen sijaan Liettuaa tilanteen kärjistämisestä ja maahanmuuttajien lähettämisestä takaisin Valko-Venäjälle.

– Jos he eivät rauhoitu rajalla, he saavat turpiinsa täysillä, sillä he tekevät näitä temppuja tahallaan rajalla. He koettelevat minun kärsivällisyyttäni ja koettavat saada minut tekemään vastatoimia. Me olemme toistaiseksi kärsivällisiä.

– Mutta me olemme nähneet, kuinka he ajavat tänne ihmisiä, Lukashenka sanoi viitaten Liettuan aloittamaan käytäntöön, jolla turvapaikanhakijoita yritetään ”työntää takaisin” ja ohjata virallisille rajanylityspaikoille metsien sijaan.

Valko-Venäjältä on tullut kolmansien maiden kansalaisia Liettuaan tänä vuonna jo yli 4000 sen jälkeen, kun Lukashenka uhkasi avata rajat siirtolaisten kulkemiselle.

Lukashenka oli myös muistavinaan Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan nimen väärin ja kutsui tätä Neposedaksi.

Neuvostoliitossa kasvaneet tuntevat Neposeda-nimisen lastenanimaatiofilmin, ja suomeksi käännettynä sana viittaa esimerkiksi rauhattomaan, koko ajan liikkeessä olevaan ”sätkyttelijään”.

Lukashenkan mukaan Liettuan ja Valko-Venäjän suhteiden normalisointi on yhä mahdollista ja hän on valmis dialogiin, mutta vain sillä ehdolla, että Liettua ei aseta hänelle mitään ennakkovaatimuksia.

– Äärimmäinen vaihtoehto on se, että jos minä en ja Neposeda ei… Jos se teidän Nausėdanne ja minä emme voi sitä tehdä, niin joku muu tekee sen ilman meitä. Mutta siinä vain menee paljon aikaa hukkaan, Lukashenka sanoi.

– Älkää te asettako minulle ehtoja. Tiedättehän te, että en ole ollut vallassa vain yhtä vuotta tai viittä vuotta. Enkä minä ole piilottanut Valko-Venäjälle taistelijoita enkä oppositiolaisia, mutta teillä Liettuassa on niitäkin. Minä en ole tehnyt koskaan epäystävällisiä liikkeitä Liettuan suuntaan, hän sanoi.

Valko-Venäjän rajavalvojia kuvattuna Liettuan vastaisella rajalla toukokuussa. Nykyisin Liettuan rajaviranomaiset näkevät valkovenäläisiä kollegojaan enää harvoin rajalla.

Liettuassa kuvaillaan, että turvapaikanhakijavirran lähettäminen rajan yli on Lukashenkalta perineuvostoliittolainen tapa ”pakottaa vuoropuheluun” ja yrittää saada Euroopan unioni luopumaan talouspakotteista Lukashenkaa vastaan. Tiedotustilaisuuden aikana Lukashenka tarjosikin useaan kertaan neuvotteluja.

– Jos te haluatte, alkakaamme käydä dialogia jollain tasolla, mutta ilman mitään ennakkoehtoja. Valko-Venäjä ei ansaitse sellaista puhetta, että ”vapauttakaa poliittiset vangit”. Mitä te puhutte? Joku sanoo, että heitä on kuusisataa ja joku neljäsataa. Yrittäkää nyt edes päättää, paljonko näitä niin sanottuja poliittisia vankeja on. Millä ihmeen perusteella? Kuulkaahan, meillä ei ole pykälää poliittisista vangeista. Meillä ei ole sellaista lainkohtaa, Lukashenka sanoi.

– Sanon vielä kerran: istukaamme ja ottakaamme päästä kiinni ja miettikäämme, kuinka pääsemme ulos tästä tilanteesta.

Lue lisää: Liettua epäilee, että Suomen itäraja oli Lukashenkan siirtolaisaseen testialue: ”Tämä on selvästi Venäjän pelikirjasta”

Viime aikoina Valko-Venäjältä on alkanut tulla yhä enemmän kolmansien maiden kansalaisia turvapaikanhakijoina myös Puolan rajan yli. Liettuaan heitä on tullut tähän mennessä tänä vuonna jo yli 4 000 ja Puolaan yli 870.

Liettuan pääministeri Ingrida Šimonytė osallistui yhdessä Valko-Venäjän presidentinvaalien moraalisena ja todellisena voittajana pidetyn Svjatlana Tsihanouskajan kanssa maanantaina Vilnassa tilaisuuteen, jossa muisteltiin Valko-Venäjän vuoden takaisia väärennettyjä vaaleja.

Lukashenka otti kantaa myös Venäjän ja Valko-Venäjän lähentymisneuvotteluihin.

– Te puhutte integraatiosta… Ehkä meistä tulee yksi valtio? Ehkä me menemme Venäjän yhteyteen, ehkäpä Venäjä liittyy Valko-Venäjän yhteyteen? Kuka tietää, miten asiat kehittyvät, hän muotoili.

Lukashenka on viime aikoina antanut myös jo useita kertoja ymmärtää, että hän ei vastusta Venäjän havitteleman lentotukikohdan perustamista Valko-Venäjälle. Nyt hän meni vihjailuissaan vieläkin pidemmälle.

– Jos tarvitaan, niin sitten ei tule pelkästään tukikohtaa. Silloin tänne tulevat kaikki Venäjän asevoimat. Missä tapauksessa? Siinä tapauksessa, jos on uhkana uuden maailmansodan syttyminen, hän sanoi.

” He tekevät oikein, kun pelkäävät Lukashenkaa ja Putinia. Oikein tekevät, täytyykin pelätä. Me emme kuulu kärkikymmenikköön pelkureiden joukosta.

Lukashenka kertoi myös, että Valko-Venäjä käy Venäjän kanssa parhaillaan neuvotteluja S-400 -ilmatorjuntaohjusten toimittamisesta Valko-Venäjälle.

– S-400 kiinnostaa meitä kovasti. Olen varma, että me saamme sen järjestelmän.

Lue lisää: IS Liettuassa: Maahanmuuttaja­vyöry herätti pahat aavistukset – saako Putin tästä tekosyyn ottaa Valko-Venäjän ”suojelukseensa”?

Lue lisää: IS Liettuassa: Suomea puhuva Saif jäi jumiin liettualaiselle telttaleirille: ”Täällä ei ole hyvä, haluan Suomeen”

Valko-Venäjän vie yhä edelleen Liettuan läpi suuren osan ulkomaanviennistään muun muassa lannoitteiden osalta. Lukashenkan mukaan häntä on turha yrittää kiristää uusilla pakotteilla ja uhata kauttakulun pysäyttämisellä, sillä silloin Valko-Venäjä alkaa hoitaa vientiään Venäjän kautta.

– Kuulkaa, me rahtaamme ne Murmanskin kautta ja viemme pohjoisen meritien kautta kaikkein lyhyintä tietä Kiinaan ja Intiaan. Olkaa hyvä vaan, ampukaa itseänne päähän, Lukashenka kehotti.

Aljaksandr Lukashenkan yli 8-tuntiseen lehdistötilaisuuteen oli koottu Valko-Venäjän ylin hallintoeliitti kuuntelemaan presidentin sanaa maanantaina.

Lukashenka hehkutti tilaisuudessa useaan kertaan myös ystävyyttään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja kutsui tätä isoksiveljekseen. Hän kertoi panneensa myös tyytyväisyydellä merkille, että lännessä pelätään sekä häntä että Putinia.

– He tekevät oikein, kun pelkäävät Lukashenkaa ja Putinia. Oikein tekevät, täytyykin pelätä. Me emme kuulu kärkikymmenikköön pelkureiden joukosta, Lukashenka sanoi.

Lukashenkan lehdistötilaisuus oli sijoitettu juhlistamaan vuoden 2020 presidentinvaalien vuosipäivää 9. elokuuta, jolloin hän voitti virallisen selityksen mukaan jälleen kerran vaalit murskaluvuin. Valko-Venäjän opposition ja lännen käsityksen mukaan vaalit olivat räikeän epärehelliset ja todellinen voittaja oli Svjatlana Tsihanouskaja, joka joutui sittemmin maanpakoon Liettuaan.

Viime vuoden vaaleista alkoi Valko-Venäjän rauhanomainen kansannousu, jota Lukashenkan hallinto on tukahduttanut voimakkaalla poliisiväkivallalla, vangitsemalla opposition aktivisteja ja pakottamalla heitä maanpakoon. Kansannousun aikana on tapahtunut myös useita selittämättömiä ja tutkimatta jääneitä opposition edustajien kuolemia ja katoamisia.