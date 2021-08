Kiinassa tuhoa kylvänyt mystinen norsulauma on kotimatkalla

Norsut ovat tällä hetkellä noin 200 kilometrin päässä lähtöpaikastaan.

Kiinassa lähes puolentoista vuoden ajan liikekannalla ollut mystinen norsulauma on kotimatkalla, kertoo The Guardian.

Eri ikäisistä aasiannorsuista koostuva lauma ylitti sunnuntaina Yuanjiang-joen ja jatkoi matkaansa kohti Xishuangbannan kansallispuistoa. Norsut ovat tällä hetkellä noin 200 kilometrin päässä lähtöpaikastaan.

Norsulauma kuvattiin ylittämässä Yuanjiang-jokea siltaa pitkin sunnuntaina. Lauma suunnistaa määrätietoisesti kohti lähtöpaikkaansa.

Yksi laumasta erkaantunut urosnorsu otettiin kiinni kesäkuussa ja palautettiin takaisin Xishuangbannaan. Palautettu norsu oli kävellyt yksin 190 kilometriä, selviten ihmisten antamalla ruoalla ja etsimällä välillä ruokaa kylistä.

Lauman matkaa on seurattu keväästä lähtien, ja mystinen vaellus on ylittänyt myös kansainvälisen uutiskynnyksen. Lauma on vaeltanut Kiinassa yli 500 kilometrin matkan. Syytä norsujen pitkälle taivallukselle ei tiedetä.

Lauma on aiheuttanut vaelluksellaan merkittäviä tuhoja Kiinassa. Norsut ovat muun muassa syöneet kokonaisia reitilleen osuneita viljapeltoja ja kuormalavoittain maissia ja ananaksia, kaataneet ladon, tyhjentäneet vesitankin sekä pelotelleet paikallisia. Laumaan kuuluu kuusi naarasta ja kolme urosta, kolme nuorempaa norsua sekä kolme poikasta.

Norsujen matkaa on seurannut noin 200 ihmistä 20 lennokin ja useiden kulkuneuvojen avulla. Viranomaiset ovat sulkeneet teitä, jotta norsut voivat turvallisesti ylittää ne ja kehottaneet ihmisiä pysymään sisätiloissa, jos norsut ovat liikkuneet kylän läpi. Tonneittain ruokaa on käytetty houkuttelemaan norsut pois asutusalueiden läheisyydestä.

Mahdollisia selityksiä vaellukselle on New York Timesin selvityksen perusteella useita.

Lauman liikkeitä on seurattu tarkasti pitkin kesää. Ne ovat aiheuttaneet mittavia tuhoja, mutta henkilövahingoilta on vältytty.

Yhtenä syynä pidetään kiristynyttä kilpailua elinympäristöstä. Kiinan norsukanta on pärjännyt viime vuosina hyvin onnistuneen luonnonsuojelutyön tuloksena, mikä on nostanut muutamassa vuosikymmenessä aasiannorsujen määrän alle 200 yksilöstä noin 300 yksilöön.

Niille soveltuva elinympäristö on kuitenkin samassa ajassa pienentynyt muun muassa metsien hakkuiden seurauksena, mikä voi johtaa elintilan etsimiseen muualta saaden norsut näin liikkeelle.

Toinen selitys voi tutkijoiden mukaan liittyä siihen, että norsut ovat tottuneet ihmisiin. Niiden ja ihmisten kohtaamisia tapahtuu yhä useammin ihmisten levittäytymisen seurauksena. Norsut eivät enää tämän ja suojellun asemansa vuoksi pelkää ihmistä.

Norsut ovat myös älykkäitä. Ne ovat matkallaan huomanneet, että ihmisten viljelmät maistuvat luonnonvaraista ravintoa paremmalta.

– Norsut oppivat, että suojelualueen ulkopuolelta löytyy paljon ravinteikasta, helposti kerättävää ruokaa. Tämä johtaa siihen, että ne siirtyvät nyt paikkoihin, joita ne eivät ole asuttaneet enää pitkään aikaan, kertoi norsuihin erikoistunut tutkija Ahimsa Campos-Arceiz Xishuangbannan trooppisesta kasvitieteellisestä puutarhasta New York Timesille.