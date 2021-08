Edellinen vastaavan kaltainen raportti julkaistiin kahdeksan vuotta sitten.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänään raportin ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä taustasta. Raportti kokoaa yhteen tiedot ilmastojärjestelmän muutoksista.

ISTV näyttää suoran lähetyksen kansainvälisestä tiedotustilaisuudesta tässä artikkelissa. Tiedotustilaisuus alkaa kello 11 Suomen aikaa.

IPCC:n raportissa on määrä käsitellä muun muassa sitä, miten ilmastonmuutosta koskeva tutkimustieto on kehittynyt sitten vuoden 2013. Edellinen vastaava raportti julkaistiin kahdeksan vuotta sitten. IPCC:n raportteja on perinteisesti pidetty tärkeinä indikaattoreina siitä, mihin suuntaan ilmastonmuutos on menossa.

YK:n ilmastokokouksen brittiläinen puheenjohtaja Alok Sharma kertoi Observerille ennen raportin julkaisua, että raportti osoittaa muun muassa sen, miten ihmisten toiminta kiihdyttää merkittävästi ilmastonmuutosta.

– Tämä IPCC:n raportti tulee olemaan herätys kaikille, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet, miksi tulevan vuosikymmenen on oltava ehdottoman ratkaiseva ilmastotoimien kannalta. Saamme siitä myös melko selkeän käsityksen siitä, että ihmisten toiminta kiihdyttää ilmastonmuutosta hälyttävän paljon, hän totesi.