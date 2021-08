Asiantuntijoiden mukaan koronarokotteiden antamaa suojaa virusmuunnosta vastaan tulisi tutkia enemmän.

Alun perin Perussa löydettyä koronaviruksen lambdamuunnosta havaittiin Ruotsissa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla. Uutiskanava CNN raportoi lauantaina jo 1 060:stä virusmuunnoksen aiheuttamasta tartunnasta Yhdysvalloissa. Varianteista dominantein on toistaiseksi Intiasta lähtenyt delta.

Mutta mitä melko tuntemattomasta lambdasta tällä hetkellä tiedetään?

Maailman terveysjärjestö WHO sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC ovat luokitelleet lambdamuunnoksen tehostetun seurannan alaiseksi virusmuunnokseksi. Huolestuttavien muunnosten listalle kumpikaan taho ei ole sitä nostanut.

NPR:n mukaan Yhdysvaltain tautikeskus CDC ei ole lisännyt lambdaa vielä edes tarkkailtavien varianttien listalle. Ensimmäiset tutkimukset kuitenkin viestivät tuoreen muunnoksen sisältävän alkuperäistä SARS-CoV-2-virusta korkeamman tarttuvuuden mahdollistavia mutaatioita, CNN uutisoi.

Professori Preeti Malani Michiganin yliopiston tartuntatautiosastolta kertoo CNN:lle, että toistaiseksi muunnoksen tartuttavuudesta ja rokotteiden tehosta on vaikea saada tarkkaa tietoa.

– Lambdassa on mutaatioita, jotka ovat huolestuttavia, mutta tämä muunnos pysyy melko harvinaisena Yhdysvalloissa, vaikka se on ollut täällä jo useita kuukausia.

Karoliinisen instituutin kliinisen virologian professori Ali Mirazimi kertoi ruotsalaislehti Expressenille heinäkuussa, että tietyt osat lambdan perimässä viittaavat mahdollisesti rokotesuojaan vaikuttaviin tekijöihin. Professorin mukaan asia kaipasi kuitenkin lisätutkimuksia.

Lue lisää: Perusta alun perin löytynyttä koronan lambda­muunnosta havaittiin Ruotsissa

New Yorkin yliopiston Grossman School of Medicinen tutkijat ovat kertoneet rokotetuille vapaaehtoisille tekemiensä verikokeiden näyttävän, että ainakin eräät uusista varianteista saattavat kiertää Johnson & Johnsonin rokotteen suojan.

Toisaalta samassa tutkimuksessa variantit beta, delta, delta plus ja lambda osoittivat vain vaatimatonta vastustuskykyä Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotesuojaa vastaan.

Biorziv-org-verkkosivulla 28. heinäkuuta julkaistussa koevedossa japanilaiset tiedemiehet katsoivat laboratoriotestien osoittaneen, että kolme lambdan piikkiproteiinista löytynyttä mutaatiota voisivat tarjota vastustusta rokoteperusteiselle immuniteetille. Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan.

Epidemiologi ja Infectious Disease Society of America -järjestön asiantuntija Ravina Kullar kertoo CNN:lle, että kaksi lambdasta löytyvää mutaatiota tekevät variantista erityisen tarttuvan. Kullarin mukaan toistaiseksi ei ole varmuutta, onko kyseessä deltaakin huolestuttavampi variantti.

Lambdamuunnos on levinnyt Yhdysvaltojen ja Perun lisäksi muun muassa Chilessä. Virusmuunnoksia seuraavan Gisaid-tietokannan mukaan lambdaa on löytynyt kaikkiaan 28 maasta. Euroopassa lambdamuunnosta on havaittu muun muassa Saksassa ja Tanskassa.