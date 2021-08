IS Liettuassa: Suomea puhuva Saif jäi jumiin liettualaiselle telttaleirille: ”Täällä ei ole hyvä, haluan Suomeen”

Yli kolme vuotta Suomessa asunut irakilainen Saif pyrkii nyt takaisin Suomeen Valko-Venäjän ja Liettuan kautta. Hänen mukaansa olot liettualaisella telttaleirillä ovat ankeat, sillä kaikkia vaivaa nälkä, kylmyys ja kosteus.

Rudninkai, Liettua

Rudninkain telttaleiri on yksi monista pikavauhtia pystyyn pannuista vastaanottopisteistä, joille on majoitettu diktaattori Aljaksandr Lukashenkan lähettämiksi ”hybridiaseiksi” kutsuttuja laittomia maahanmuuttajia Liettuassa.

Leiristä on tullut lyhyessä ajassa ikävällä tavalla maankuulu. Mellakoita ja protesteja on ollut leirin ulkopuolella Liettuan viranomaisia ja turvapaikanhakijoita itseään vastaan – ja leirin sisäpuolella puolestaan sekä Liettuan että Euroopan unionin viranomaisia vastaan.

Kun IS vieraili leirillä, vartijat eivät sallineet ulkopuolisten pääsyä aitojen sisäpuolelle. Leirillä olijoiden ei myöskään annettu tulla ulkopuolelle haastateltaviksi.

Leiri oli eristetty kahdella korkealla metalliaidalla, joiden välissä kulki hiekkapohjainen, auton mentävä kulkuväylä.

Haastattelua ei sallittu tehtävän edes uloimman aidan luona, josta olisi ollut melko lyhyt matka esittää kysymyksiä. Sen sijaan kysymykset oli huudeltava kaukaa punakeltaisen eristysnauhan takaa.

Saif lähetti leirin sisäpuolelta kuvan pienen nuotion ääreltä. Nuotiolla turvapaikanhakijat lämmittävät lihasäilykepurkkeja.

Leirillä olevien nuorten miesten keskuudessa sana suomalaistoimittajasta kiiri kuitenkin nopeasti. Kun IS oli puhunut hetken englanniksi turvapaikanhakijoiden kanssa, heidän joukostaan kuului yhtäkkiä selvällä suomen kielellä:

– Moi, mitä kuuluu?

Paljastui, että huutaja on Suomessa useita vuosia asunut Saif Bassem Habeeb.

Leiriläiset nostivat Saifin ilmaan niin, että tämä näkyi paremmin leirin aitojen taakse ja pystyi esittelemään Suomen lippuaan. Tilanteesta kuvattu video näkyy tämän jutun avauksen yhteydessä.

Alkoi erikoinen haastattelu, josta muodostui olosuhteiden pakosta vähemmän syvällinen. Kysymykset ja vastaukset piti huutaa moneen kertaan, sillä kuuluvuutta häiritsivät myös leirille menneet raskaat ajoneuvot.

Saifin suomi on varsin sujuvaa, vaikka hän harmittelee unohtaneensa kielen asuttuaan viime vuodet Irakissa. Sitä ennen hän kertoo asuneensa Suomessa jo kolme vuotta ja neljä kuukautta, mutta sitten hän oli palannut Irakiin.

– Irakissa minun äitini oli ihan sairas ja veli kuollut. Niin minä palasin itse Irakiin. Meillä oli ihan paha elämä Irakissa, hän kuvaili.

Saif sanoo palanneensa vapaaehtoisesti Irakiin, joten kyse ei ollut käännytyksestä eikä karkotuksesta, hän korosti. Tietoa on kuitenkin mahdotonta varmistaa välittömästi mistään.

– Joo, joo, itse lähdin. Ei Suomen poliisi lähettänyt. Minä sanoin silloin, että haluan palata Irakiin, koska äiti on niin sairas.

Rūdninkain kyläläiset vastustavat heidän kotiseudulleen pystytettyä turvapaikanhakijoiden telttaleiriä. Kylässä on ollut myös aggressiivisia mielenosoituksia.

Nykyisellä matkallaan Saif on ollut vajaan kuukauden. Hän kertoo lentäneensä ensin Bagdadista Minskiin ja tulleensa sitten autolla Liettuan rajalle. Sen jälkeen matka on kuitenkin tyssännyt Rudninkain leirille.

– Kun sanoin täällä poliisille, että olin Suomessa ja haluan mennä Suomeen, niin hän alkoi nauraa. En tiedä, miksi hän nauroi. Mutta en halua jäädä tänne.

Saifin mukaan olosuhteet Rudninkain leirillä ovat surkeat. Viime päivien rankkasateet ovat kastelleet monet teltat, sillä läheskään kaikki eivät ole vedenpitävää kangasta eikä katoilla ole muovia.

Leiriläiset valittavat myös, että heille annetaan ruokaa ainoastaan kerran päivässä, ja sekin on huonoa. Muuna aikana miehet lämmittävät lihasäilykepurkkeja pienillä nuotioilla, joiden savu nousee sieltä täältä.

– En voi nukkua täällä hyvin enkä voi syödä. Kaikilla on täällä nälkä, kaikki ovat sairaita. Täällä ei ole hyvä, Saif sanoi.

Saifin mukaan hänellä oli Suomessa hyvä elämä ja paljon ystäviä. Suomeen hän haaveilee tulla nimenomaan tekemään töitä, sillä hän kertoo omaavansa kymmenen vuoden kokemuksen matkailualalta. Ihanteena olisi perustaa oma matkailuyritys Suomeen.

– Minä rakastan Suomenmaata ja Suomen ihmisiä. Suomessa ei ole rasismia, vaan suomalaisilla on hyvä sydän, hän kehui.

Saif lähetti leiriltä vanhan valokuvan siviilielämästään.

Saifin leiritoverit huutelevat väliin omia kriittisiä kannanottojaan Liettuan viranomaisia kohtaan. Yksi heistä luonnehtii, että ”meitä vihataan täällä”. Kukaan ei kerro haluavansa jäädä Liettuaan, vaan tavoitteena on esimerkiksi Saksa, Suomi tai Skandinavian maat.

Leiriläiset kertovat olevansa tyytymättömiä siihen, että heidän turvapaikkahakemuksensa käsittely ei ole edennyt eikä heillä ole tietoa edes siitä, pääsevätkö he lämpimiin tiloihin syksyn pakkasten tullessa.

Alkuvaiheessa viranomaiset eivät sallineet edes puhelimien käyttöä. Nyt leirille on toimitettu joitakin sim-kortteja, joiden kautta nettiyhteyden voi jakaa.

Tällä hetkellä Rudninkain leirillä on jo satoja miespuolisia, ilman perhettä tulleita turvapaikanhakijoita. Suurin osa on Irakista, mutta tulijoita on myös Afganistanista, Syyriasta, Intiasta, Kamerunista, Egyptistä, Sri Lankasta, Jemenistä ja Libyasta.

(Alla olevalla videolla näkyy leiriläisten itse kuvaamaa materiaalia olosuhteista, joita he kuvailevat epäinhimillisiksi.)

Liettuaan on perustettu pikavauhdilla useita turvapaikanhakijoiden leirejä. Oheisessa kartassa näkyy niistä kolmen sijainti.

Kaikki eivät halunneet kertoa nimeään tai he antoivat vain etunimensä. Yksi irakilaisista kertoi maksaneensa matkastaan ja Valko-Venäjän turistiviisumistaan 800 dollaria eli noin 680 euroa. Idean matkaan lähdöstä hän sanoi saaneensa uutisista.

– Näin uutisista, että Valko-Venäjä avaa rajan. En tiedä miksi, mutta se on jotain poliittista. He haluavat painostaa Eurooppaa, mies kertoi.

Kun IS kysyi, eikö mies pelkää joutuvansa palautetuksi takaisin Irakiin, vastaus oli kielteinen.

– Ei Eurooppa voi lähettää meitä takaisin. Irak on sotaa käyvä maa eivätkä he voi lähettää meitä takaisin sinne Euroopan lakien mukaan.

Oikealla laidalla oleva mies esittelee vesikanisteria, jossa on kellertävää vettä. Hänen mukaansa se on otettu leirillä virtaavasta joesta ilman puhdistamista, mutta silti heidän oletetaan käyttävän sitä.

Suomeen havitteleva Saif ei ole läheskään ainoa Liettuaan tullut turvapaikanhakija, jolla on Suomi-yhteyksiä.

Delfi-uutissivusto kertoo esimerkiksi irakilaisesta Alista, jonka kuvaillaan olevan Druskininkain leirin epävirallinen ryhmänjohtaja turvapaikanhakijoiden keskuudesta.

Ali sanoo asuneensa Euroopassa aiemmin useita vuosia. Hän kertoo, että hänelle on suomalainen vaimo ja lapsi. Suomen viranomaiset olivat kuitenkin tulkinneet avioliiton fiktiiviseksi, minkä vuoksi Ali oli käännytetty Irakiin. Artikkelista ei käy selville, missä suomalainen vaimo ja lapsi ovat tällä hetkellä, mutta Ali on nyt joka tapauksessa yksin matkallaan.

Kun Delfin toimittaja kysyi Alilta, miksi tämä on päättänyt yrittää jälleen takaisin Eurooppaan, vastaus tuli naurun kera.

– Koska Lukashenka avasi rajan. Hän ilmoitti siitä uutisissa. Aiemmin se ei ollut mahdollista Valko-Venäjän kautta, sillä siellä joutui vankilaan, mutta ei joudu enää. Nyt voi vaan mennä.

Delfin haastattelun jälkeen tilanne on muuttunut kuitenkin ainakin tilapäisesti tulijoiden kannalta hankalammaksi.

Irakin viranomaiset ovat luvanneet keskeyttää Minskin-lennot kymmeneksi päiväksi Euroopan unionin pyynnöstä. Minskiin on lennetty Irakista sen jälkeen tiettävästi vain tyhjillä koneilla, jotka ovat hakeneet vapaaehtoisia palaajia takaisin. Heidän kohdallaan kyse on virallisesti vain normaalilta turistimatkalta kotiin palaavista irakilaisista.

(Alla olevalla videolla näkyy kuvaa Rudninkaissa järjestetyistä mielenosoituksista, joissa on vastustettu leirin pystyttämistä.)

Liettuan viranomaiset kiistävät kohtelevansa turvapaikanhakijoita tarkoituksella huonosti, mutta myöntävät valtavan ihmismäärän ja kiireen aiheuttamat puutteet leirien ylläpidossa.

Paikallisten ihmisten protestit ovat myös vaikeuttaneet telttaleirien ja vastaanottokeskusten avaamista, sillä monet liettualaiset pelkäävät turvapaikanhakijoiden tuovan tullessaan esimerkiksi rikollisuutta.

– Täällä kaikki asukkaat ovat tietenkin leiriä vastaan. Kukaan meistä ei pystynyt aiemmin edes kuvittelemaan, että jotain tällaista tapahtuisi meille. Meillä oli aina niin hyvät suhteet Valko-Venäjään, mutta nyt kaikki on poikki, sanoi Svetlanaksi esittäytynyt Rudninkain kyläkaupan pitäjä.

Rudninkain kyläkauppaa pyörittävä Svetlana toivoo, että tieto telttaleirin huonoista olosuhteista kiirii uusien tulijoiden korviin, jotta nämä eivät tulisi Liettuaan.

Svetlana tietää, että olot turvapaikanhakijoiden telttaleirillä ovat vaikeat erityisesti syksyn kylmien öiden lähestyessä. Hän löytää siitä kuitenkin yhden hyvän puolen.

– Täytyy toivoa, että he lähettävät omilleen viestin siitä, millaiset olosuhteet täällä on. Ehkä se hillitsee seuraavien halua tulla tänne.