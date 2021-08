”Big Macien kuningas” Donald Gorske, 67, on syönyt elämänsä aikana yli 32 340 Big Mac -hampurilaista – näin hän kertoo terveydestään

”En ole ihminen, joka kokeilisi uusia asioita koko ajan”, sanoo Donald Gorske, jonka lempiruoka on Big Mac.

”Big Macien kuningas”, 67-vuotias yhdysvaltalainen Donald Gorske, on syönyt 32 340 Big Mac -hampurilaista, kertoo Guinness World Records.

Tosin nyt lukema on jo hieman suurempi, sillä Guinness World Records uutisoi asian keskiviikkona, ja Gorske syö keskimäärin kaksi Big Macia päivässä.

Guinness World Recordsin Youtubella julkaisemalla videolla Gorske kertoo, että Big Mac on hänen lempiruokansa.

– En ole ihminen, joka kokeilisi uusia asioita koko ajan. Kun pidän jostain, pidän siitä kiinni, hän miettii.

17. toukokuuta 1972 Gorske söi ensimmäiset kolme Big Mac -hampurilaistaan yhdeltä istumalta. Tuolloin vanginvartijana työskennellyt mies rakastui hampurilaisiin niin kovasti, että hän palasi saman päivän aikana vielä kahdesti samaan McDonald’siin ja söi päivän aikana yhteensä yhdeksän Big Macia.

Sittemmin Gorske on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan syömällä enemmän Big Maceja kuin kukaan muu ihminen maailmassa. Gorske on esiintynyt myös roskaruoan vaaroista kertovassa Super Size Me -dokumenttielokuvassa.

Gorske ei pidä Big Maceja erityisen epäterveellisinä.

– Ihmiset ovat sanoneet, että Big Macit ovat epäterveellisiä. Minä uskon, että se riippuu ihmisestä. Uskon, että monille ne ovat epäterveellisiä siksi, että he syövät liian paljon. Minä syön vain kaksi Big Macia päivässä, enkä välttämättä muuta koko päivänä, hän kertoo videolla.

Big Mac -kerroshampurilainen tuli McDonald’s-ravintoloihin myyntiin vuonna 1968. McDonald’sin verkkosivuilla kerrotaan, että yhdessä hampurilaisessa on 502 kilokaloria.

Big Mac -hampurilaisessa on kaksi pihviä.

Gorske kertoo pitävänsä myös ranskanperunoista, mutta yleensä pidättäytyvänsä niistä välttääkseen painonnousun.

– Mutta Big Macit minun on pakko saada. Ne ovat ruokavalioni perusta.

Hän on aiemmin väittänyt, että 90–95 prosenttia hänen ruokavaliostaan koostuu Big Maceista.

Gorske pysyy laskuissa syömistään Big Maceista säästämällä kaikki hampurilaislaatikot ja kuitit ja pitämällä kirjaa syömisistään.

Videolla Donald Gorsken vaimo Mary Gorske puhuu miehensä terveydestä ja kertoo, että Donaldin verensokerit ovat hyvällä tasolla ja kolesteroliarvot ovat jopa poikkeuksellisen hyvät. Donald Gorske kertookin hampurilaisten syömisen vastapainoksi kävelevänsä paljon.

Gorske kertoo aikovansa syödä Big Maceja elämänsä loppuun asti, vaikkakin vaimo on sanonut, että jos Big Maceja pitää vanhemmalla iällä alkaa laittaa blenderiin, niiden syöminen saa loppua.

– Jos syön Big Maceja joka päivä, niin kun kuolen, lapseni voivat kirjata ylös, monesko Big Mac oli viimeinen, jonka söin. Sitten he voivat kertoa ihmisille, miten monen Big Macin syöminen tappaa, Gorske sanoo ja virnistää.