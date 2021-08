Aggressiivisesti rahaa keränneet Trump ja republikaanit joutuivat palauttamaan mojovan määrän lahjoituksia – keräystaktiikka ei kestänyt päivänvaloa

Viime vuonna lahjoituksia palautettiin 122 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ja republikaanipuolue ovat joutuneet palauttamaan mojovan määrän rahaa lahjoittajille.

Trump on kerännyt kampanjakassaansa varoja lahjoittajilta kahden kampanjakomitean kautta. Lisäksi hänellä ja republikaanipuolueella on yhteinen keräysorganisaatio, jonka tuotoista 75 prosenttia menee Trumpille.

Nyt New York Times kertoo, että juuri julkaistujen liittovaltion vaalirahoitustietojen mukaan Trump ja republikaanit ovat joutuneet vuoden ensimmäisellä puolikkaalla palauttamaan 12,8 miljoonaa dollaria (noin 10,8 miljoonaa euroa) takaisin lahjoittajille. Syynä on se, että tapaa, jolla osa varoista on kerätty, on pidetty harhaanjohtavana.

Palautettu summa on noin 20 prosenttia koko siitä potista, joka Trumpille on tänä vuonna kerätty.

Viime vuonna Trumpin kampanja joutui palauttamaan rahoja 122 miljoonaa dollaria eli noin 104 miljoonaa euroa. Liittovaltion vaalirahoitustietojen mukaan lahjoittajille on nyt siis kaiken kaikkiaan palautettu noin 135 miljoonaa dollaria.

NYT kertoo, että sivustolla, jossa rahaa on voinut Trumpille lahjoittaa, on ollut valmiina rastittuna vaihtoehto, että lahjoittajan tililtä lähtee tietty summa rahaa suoraveloituksena joka kuukausi. Kun siis on mennyt sivustolle lahjoittaakseen Trumpille rahaa, on pitänyt itse huomata rasti ja poistaa se, jos ei ole halunnut kuukausittaista suoraveloitusta. Syyskuussa oletusasetukseksi vielä vaihdettiin lahjoituksen toistuminen viikoittain kuukausittaisen sijaan.

NYT kertoo, että vaalien lähestyessä sivustolle ilmestyi lisäksi toinenkin laatikko, joka oli valmiiksi ruksittu. Tämä laatikko lupasi ylimääräisen sadan dollarin lahjoituksen. NYT:n mukaan ekstralahjoituslaatikoita oli vaikeaa havaita lihavoidun ja tikkukirjaimilla kirjoitetun tekstin seasta.

NYT:n aiemmin haastattelemat lahjoittajat ovat kertoneet tämän tuntuneen huijaukselta.

Ylimääräiset veloitukset tileiltä ovat poikineet luottokorttifirmoille petosvalitusten tulvan ja Trumpille runsaasti hyvitysvaatimuksia. Varoja kampanjaan kerännyttä verkkolahjoitussivusto WinRediä on syytetty lahjoittajien harhaanjohtamisesta.

Talouslehti Forbesin mukaan syytöksistä huolimatta Trumpin kampanjakomitea käyttää valmiiksi rastittuja laatikoita edelleen.

Vaalikampanjat joutuvat Yhdysvalloissa tyypillisesti palauttamaan jonkin verran lahjoituksia vaalirahoituslakien noudattamiseksi, mutta presidentiksi valitun Joe Bidenin kampanja joutui viime vuonna palauttamaan vain 21 miljoonaa dollaria eli noin 18 miljoonaa euroa samalla, kun Trumpin kampanjan piti palauttaa 122 miljoonaa.

New York Timesin haastattelema asiantuntija totesi, että jos joutuu palauttamaan lahjoittajille näin paljon rahaa, on joko tehnyt jotakin ”hyvin väärää tai hyvin epäeettistä”.

NYT:n mukaan näiden ylimääräisten lahjoitusten saaminen juuri vaalien alla oli kuin korotonta lainaa Trumpille aikana, jolloin hän eniten rahaa tarvitsi.

EU:ssa vastaavat käytännöt on kielletty kuluttajien suojelemiseksi muun muassa verkkokaupoissa.

Viime viikon lauantaina julki tulleiden liittovaltion vaalirahoitustietojen mukaan Trumpilla oli kesäkuun lopussa varoja käytössään muhkeat 102 miljoonaa dollaria eli noin 86 miljoonaa euroa.

