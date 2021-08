Synkät koronaluvut tekivät tehtävänsä: Debbie ja Cindy kävivät ottamassa koronarokotteen, vaikka suututtivat sillä äitinsä

Lahjakortit ja deltavariantin pelko saivat rokotustahdin nousuun Yhdysvalloissa.

Kenansville, Pohjois-Carolina

Debbie ja Cindy James kävivät perjantaina ottamassa ensimmäisen koronavirusrokotuksensa Duplinin piirikunnan terveyskeskuksessa Pohjois-Carolinassa.

Se suututti heidän äitinsä.

Jamesit asuvat yhdessä 84-vuotiaan äitinsä kanssa. Tämä ei koronarokotusta suostu ottamaan, ei sitten millään.

– Hän pelkää, että kuolemme rokotukseen emmekä tule takaisin kotiin pitämään huolta hänestä, Cindy James kertoo.

Duplinin piirikunnan terveyskeskus Kenansvillessä tarjoaa rokotuksia kaikille vähintään 12-vuotiaille.

Duplin on yksi niistä Yhdysvaltojen paikkakunnista, joissa rokote pelottaa monia enemmän kuin virus. Maaseutumaisessa piirikunnassa vain 31 prosenttia koko väestöstä on täysin rokotettu, kun koko maassa osuus on 50 prosenttia.

Viime viikkoina rokotetahti on kuitenkin kiihtynyt. Pohjois-Carolinassa ensimmäisiä rokotusannoksia annettiin viikolla 30 yli kaksi kertaa niin paljon kuin viikolla 27.

Syitä rokotusinnon nousuun on ainakin kaksi: Deltavariantti leviää Yhdysvalloissa voimakkaasti ja on kääntänyt tartuntojen määrät voimakkaaseen nousuun. Lisäksi viranomaiset tarjoavat yhä suurempia kannustimia rokotusten ottajille.

Pohjois-Carolinan osavaltio ilmoitti tiistaina, että se noudattaa presidentti Joe Bidenin suositusta ja antaa 100 dollarin lahjakortin jokaiselle ensimmäisen rokotuksen ottajalle.

Duplinissa uusi kannustin nosti rokotusintoa selvästi: terveyskeskus antoi torstaina 230 rokotusannosta, joista ensimmäisiä annoksia oli terveysjohtaja Tracey Simmons-Kornegayn arvion mukaan 150–175. Rokotuspisteitä on piirikunnassa yhteensä 21.

Duplinin piirikunnan terveysjohtaja Tracey Simmons-Kornegay kertoo, että lahjakortit ovat nostaneet rokotustahtia.

Myös perjantaina terveyskeskuksessa oli jatkuva rokotusjono.

– Suurin osa noususta täällä johtuu lahjakorteista, Simmons-Kornegay sanoo.

Simmons-Kornegayn mukaan rokotetta välttelevillä on erilaisia syitä. Jotkut vetoavat siihen, että rokotuksilla on vasta ehdollinen myyntilupa. Toiset uskovat perusteettomasti, että rokotus vaikuttaa hedelmällisyyteen. Jotkut pelkäävät sivuvaikutuksia.

Väärä tieto leviää sosiaalisessa mediassa.

– Sitä sananvapautemme teettää. On vaikeaa saada ihmisiä kuuntelemaan faktoja, kun he kuuntelevat monia muitakin ääniä.

Alhainen rokotusprosentti auttaa deltavarianttia tekemään tuhojaan. Duplinissa koronavirustesteistä 15 prosenttia on nyt positiivisia, kun vielä kesän alussa osuus oli 2 prosenttia.

Terveyskeskuksen parkkipaikalla sijaitsevalla drive-in-testipisteellä kävi perjantaina yhtä kova kuhina kuin rokotuspisteellä.

Simmons-Kornegayn mukaan edellisenä viikonloppuna piirikunnan asukkaista kolme kuoli koronavirukseen. Edelliset kuolemantapaukset olivat kuukauden takaa. Vajaan 60 000 asukkaan piirikunnassa on ollut kaikkiaan 146 koronakuolemaa.

Koko Yhdysvalloissa uusia tartuntoja todetaan tällä hetkellä noin kymmenen kertaa niin paljon kuin heinäkuun alussa. Myös koronakuolemat ovat kääntyneet nousuun pitkän tauon jälkeen. USA Todayn mukaan 99 prosenttia kuolleista on rokottamattomia.

Synkät uutiset vaikuttivat Nelson Martinezin, 23, päätökseen ottaa rokotus perjantaina. Kaikkien muiden yli 18-vuotiaiden amerikkalaisten tavoin hän olisi voinut saada rokotuksen jo huhtikuussa.

– En ollut ottanut sitä aikaisemmin, koska en suoraan sanottuna nähnyt mitään syytä siihen. Mutta nyt kun tilanne näyttää menevän pahemmaksi ja delta leviää, ajattelin että nyt taitaa olla aika mennä ja ottaa se, Martinez sanoi.

Nelson Martinez otti koronavirusrokotuksen suojellakseen äitiään.

Martinez oli perheessään viimeinen, joka piikin sai.

– Äidilläni on perussairauksia, joten hän voisi tulla koronasta todella sairaaksi. Tärkeintä on, että hän ei sairastu. Äitini on pääsyy siihen, että otin rokotuksen.